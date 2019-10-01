Гороскоп по картах Таро на 2 жовтня 2019: кого чекають невдачі

Гороскоп на 2 жовтня 2019 року, по картах Таро говорить про те, що багатьом знакам Зодіаку слід відпочити і при цьому бути обережними. Зверніть увагу на своє оточення і остерігайтеся незнайомців.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Вісімка жезлів

Ви добре працюєте і всі ваші цілі – у вас в руках. У вас зовсім немає часу коливатися, швидше за користуйтеся новознайденою енергєю і рухайтеся до своїх бажань. Однак будьте обережні, оскільки ви можете турбувати інших, як палиці наполохали пташину зграю. Не бійтеся змін.

ТЕЛЕЦЬ - Трійка кубків

Радійте життю і повноті буття, і не забудьте подякувати долі за те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість з вашими близькими і друзями. Але маски на цій карті також можуть означати насильницьку радість - так ми посміхаємося, щоб інші не помітили нашу біль.

БЛИЗНЮКИ - Світ

Ця карта символізує перемогу над своїми слабкостями. Ви перестанете бути рабом своїх швидкоплинних бажань і пристрастей, не будете гнатися за привидами і знайде внутрішню рівновагу. Вас чекає успіх незалежно від сфери діяльності. Будьте обережні і не звертайте уваги на провокації.

РАК - Повішений

Повішений – одна з найбільш таємничих і багатих асоціаціями карт. Енергія, на яку вказує ця карта, може ставитися до крайнощів. Іноді ми жертвуємо собою через почуття провини, іншими словами, зображуємо мученика. В інший час - можемо плисти проти течії. Дайте собі можливість відпочити. Ви втомилися і це погано позначається на вашому емоційному стані.

ЛЕВ - Лицар жезлів

Ваш темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Головне не будувати далекосяжні плани. Якщо ваші емоції вимагають виходу, підберіть для них відповідні підмостки. Постарайтеся не думати про негатив.

ДІВА - Місяць

З карти на нас дивляться собака і вовк. У вовка погляд злісний, у собаки – добрий. Ці звірі символізують два різних ставлення до підсвідомості. У вашому житті немає яскраво виражених цілей і завдань. Ви сліпо йдете в майбутнє, спотикаючись на кожному кроці. Відпочиньте від переживань і не думайте ні про що.

ТЕРЕЗИ - Король кубків

Ви повинні навчитися керувати своїми почуттями і дати їм волю. Не приховуйте емоцій. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її. Звертайте увагу на деталі, в них може бути прихована суть.

СКОРПІОН - Сімка денаріїв

Вам потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Часто вибір правильного моменту може досить помітно позначитися на результаті наших зусиль. Карта також вказує, що вирощене вами тепер може рости саме, не вимагаючи вашого постійної уваги. Вас чекає нагорода за виконану роботу.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка мечів

Настає час відійти від справ і відпочити. Спіть, або медитуйте, або вирушайте на прогулянку, або занурюйтесь в спогади – робіть все, щоб дати своєму розуму відпочити від займаної вас проблеми. Будьте уважні до знаків, які надає вам доля.

КОЗЕРІГ - Лицар мечів

Ви повинні безроздільно зосередитися на своїй цілі, щоб ніщо вас не відволікало, оскільки Лицар намагається перемогти земне тяжіння (тобто інерцію, з якої боремося ми все) чистої силою волі. Будьте обережні з незнайомцями і не дайте себе можливості схибити.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка денаріїв

Ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць. Ви залишилися одні й самі відштовхуєте допомогу. Вас може очікувати несподівана зустріч.

РИБИ - Правосуддя

Чесність, рівність і справедливість стають переважаючими принципами, з якими ви проживаєте своє життя. Без цієї енергії життя було б зведене до простого виживання. Вам необхідно дати волю своїм почуттям і розслабитися.

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