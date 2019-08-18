Гороскоп по картах Таро на 19 серпня: кому не пощастить в цей день

Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків Зодіаку. Карти Таро пророкують багатьом знакам напружений день. Дівам слід звернути увагу на незнайомців і друзів, а Близнюкам добре відпочити.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Сила

Овнам 19 серпня треба згадати все, чому вони встигли навчитися до цього часу, і застосувати це знання до проблем і труднощів, з якими доведеться зіткнутися в цей день.

Телець - Король мечів

Гороскоп по картах Таро на 19 серпня говорить про те, що Тельцям не можна засновувати свої плани на одних лише теоретичних міркуваннях. Готуйте переконливі плани, підбирайте аргументи, не забудьте скористатися своєю чарівністю і дотепністю - і підтримка вам забезпечена.

Близнюки - Двійка мечів

Не намагайтеся знайти рішення або лінію поведінки з допомогою одного тільки інтелекту. Якщо від вас вимагається висловити думку або прийняти рішення, то день для цього невідповідний. Відкладіть справи.

Рак - Трійка жезлів

Не беріться за справу, не переконавшись, що у неї є фундамент і перспективи. Перевірте і переконайтеся, що основа у вас гарна і позиції міцні, так що ви можете сміливо дивитися в майбутнє.

Лев - Король денаріїв

Радійте досягнутому і розумно використовуйте свої ресурси. Можливо також, що ви зустрінетеся з людиною, що володіє добрим серцем і тверезим розумом. Прислухайтеся до її поради, а якщо вона запропонує вам щось, то погоджуйтеся.

Діва - Сонце

Сонце випадає дуже рідко Дівам. Ця карта означає, що 19 серпня цей знак очікує яскравий і насичений на емоції день. Будьте обережні з незнайомцями і спробуйте бути лідером у відносинах.

Терези - Дама кубків

19 серпня залишайтеся вірні своїм почуттям. Не думайте, що маєте право прощати собі будь-які примхи і не приймайте бажане за дійсне. Інтуїція вбереже вас від сильних душевних ран. Будьте особливо уважні до сновидінь і знакам долі!

Скорпіон - Шістка денаріїв

Будьте щедрі, і вам дадуть відповідь щедрістю. Не порушуйте сформованої рівноваги своїми надмірними або суто егоїстичними домаганнями. Допоможіть людині, яка звернулася до вас зі своєю бідою, позичте їй грошей або принаймні постарайтеся бути поблажливими до його проблем, недоліків і поглядів.

Стрілець - Дев'ятка жезлів

19 серпня будьте обережні, не підставляйте себе під удар і не відступайте. Не ломіться в замкнені двері, але і самі не замикайтеся в собі. Якщо якісь ваші слова або дії натраплять на несподіваний опір, то краще не наполягати, а відкласти їх до іншого разу.

Козеріг - Шістка мечів

Відправляйтеся в шлях, незважаючи на затримки, і вступите на нову землю. Вас очікують зміни. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хтось, хто зможе допомогти вам.

Водолій - Дев'ятка денаріїв

Вірте в свою удачу. Готуйтеся до приємного сюрпризу. Можливо, ви отримаєте послання, або до вас прийдуть, або на роботі вас чекатиме повідомлення. Якщо ви ні на що подібне не розраховуєте, спробуйте допомогти щасливому випадку і вирушайте самі на пошуки щастя.

Риби - Четвірка Жезлів

Будьте відкриті по відношенню до людей і ідей. Ввічливість повинна бути не тільки зовнішньою. Якщо ви вже давно відкладали якийсь неприємний обов'язок, наприклад, важку телефонну розмову - це найсприятливіший день для таких справ.

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