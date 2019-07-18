Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

Гороскоп на 19 липня 2019 року, за картами Таро пророкує більшості знаків Зодіаку напружений день. Левам і Дівам слід присвятити себе роботі, а Близнюкам відпочити.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Туз денаріїв

19 липня – ловіть мить удачі. Удача може випасти вам де завгодно – в магазині, в бюро подорожей, на біржі. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень.

ТЕЛЕЦЬ – Вісімка мечів

19 липня ви натрапите на заборону, відчуєте почуття скутості, або зустрінетесь із якимись іншими обмеженнями. Візьміть себе в руки – і йдіть уперед, щоб подолати цю "пустелю" якомога швидше.

БЛИЗНЮКИ – Лицар кубків

Лицар кубків рекомендує вам узяти почуття в свої руки. В цей день вам здасться, що у вас виросли крила. І справа тут не тільки в гарному настрої і самопочутті. Можливо, ви отримаєте таке емоційне підживлення, яке піднесе вас на сьоме небо.

РАК – Дама жезлів

19 липня ви готові зробити вирішальний крок. Так ви зможете захопити за собою інших, яким потрібні ваші оптимізм, підтримка і мудре керівництво. Крім того, ви зустрінетеся з темпераментною, вольовою жінкою, яка відіграє важливу роль у вашій ситуації.

ЛЕВ – Четвірка жезлів

19 липня вам необхідно зробити дію для бажаних вам змін. Ви можете виразити себе повністю. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Може йтися і про флірт. Вітайте сьогоднішній день, відкиньте сумні думки.

ДІВА – Десятка денаріїв

Ви можете насолоджуватися повнотою життя. Плоди дозріли і чекають лише, щоб ви прийшли і зібрали їх. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Відчуйте себе людиною, багатою внутрішньо і зовні.

ТЕРЕЗИ – Дама мечів

Якщо ви досі відчували себе обмеженою, залежною від когось чи чогось, то тепер у вас є шанс ухвалити правильне рішення і раз назавжди звільнитися від усього цього. Але дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну проти всіх.

СКОРПІОН – Вісімка денаріїв

19 липня вам належить взятися за щось нове. Можливо, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось давно виношуваного бажання. Що б це не було, перспективи у вас гарні, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх. Однак не переоцінюйте свої сили.

СТРІЛЕЦЬ – Шістка кубків

19 липня у вас день спогадів. Розберіться, що у вас де лежить: чого ви хотіли, про що мріяли багато років тому, і що з цього встигло здійснитися до сьогоднішнього дня. Можливо, така інвентаризація допоможе вам здійснити якісь забуті бажання.

КОЗЕРІГ – Десятка жезлів

19 липня бажано зустріти гарною порцією дисципліни і витримки. Ви самі візьметеся за справу, яка зажадає всіх ваших сил і навіть більше. Але, якщо справа того варта, зберіться з силами і ризикніть.

ВОДОЛІЙ – Трійка жезлів

Або у вас уже дуже міцна позиція, або 19 липня ви нарешті зійдете на "плато", з якого перед вами відкриються широкі перспективи. Використовуйте ж цей шанс, щоб усвідомити свої можливості, заглянути в майбутнє і вибрати потрібні орієнтири на шляху до мети.

РИБИ – Туз кубків

Гороскоп за картами Таро каже, що для Риб 19 липня – день здійснення мрій. Використовуйте ж його, щоб зробити нарешті рішучий крок або прийняти чиюсь багатообіцяючу пропозицію. Це особливо стосується справ сердечних.

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