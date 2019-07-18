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Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

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Гороскоп на 19 липня 2019 року, за картами Таро пророкує більшості знаків Зодіаку напружений день. Левам і Дівам слід присвятити себе роботі, а Близнюкам відпочити.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

pexels.com

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ОВЕН Туз денаріїв

19 липня – ловіть мить удачі. Удача може випасти вам де завгодно – в магазині, в бюро подорожей, на біржі. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

ТЕЛЕЦЬ Вісімка мечів

19 липня ви натрапите на заборону, відчуєте почуття скутості, або зустрінетесь із якимись іншими обмеженнями. Візьміть себе в руки – і йдіть уперед, щоб подолати цю "пустелю" якомога швидше.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

БЛИЗНЮКИ Лицар кубків

Лицар кубків рекомендує вам узяти почуття в свої руки. В цей день вам здасться, що у вас виросли крила. І справа тут не тільки в гарному настрої і самопочутті. Можливо, ви отримаєте таке емоційне підживлення, яке піднесе вас на сьоме небо.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

РАК Дама жезлів

19 липня ви готові зробити вирішальний крок. Так ви зможете захопити за собою інших, яким потрібні ваші оптимізм, підтримка і мудре керівництво. Крім того, ви зустрінетеся з темпераментною, вольовою жінкою, яка відіграє важливу роль у вашій ситуації.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

ЛЕВ Четвірка жезлів

19 липня вам необхідно зробити дію для бажаних вам змін. Ви можете виразити себе повністю. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Може йтися і про флірт. Вітайте сьогоднішній день, відкиньте сумні думки.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

ДІВА Десятка денаріїв

Ви можете насолоджуватися повнотою життя. Плоди дозріли і чекають лише, щоб ви прийшли і зібрали їх. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Відчуйте себе людиною, багатою внутрішньо і зовні.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

ТЕРЕЗИ Дама мечів

Якщо ви досі відчували себе обмеженою, залежною від когось чи чогось, то тепер у вас є шанс ухвалити правильне рішення і раз назавжди звільнитися від усього цього. Але дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну проти всіх.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

СКОРПІОН Вісімка денаріїв

19 липня вам належить взятися за щось нове. Можливо, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось давно виношуваного бажання. Що б це не було, перспективи у вас гарні, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх. Однак не переоцінюйте свої сили.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

СТРІЛЕЦЬ Шістка кубків

19 липня у вас день спогадів. Розберіться, що у вас де лежить: чого ви хотіли, про що мріяли багато років тому, і що з цього встигло здійснитися до сьогоднішнього дня. Можливо, така інвентаризація допоможе вам здійснити якісь забуті бажання.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

КОЗЕРІГ Десятка жезлів

19 липня бажано зустріти гарною порцією дисципліни і витримки. Ви самі візьметеся за справу, яка зажадає всіх ваших сил і навіть більше. Але, якщо справа того варта, зберіться з силами і ризикніть.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

ВОДОЛІЙ Трійка жезлів

Або у вас уже дуже міцна позиція, або 19 липня ви нарешті зійдете на "плато", з якого перед вами відкриються широкі перспективи. Використовуйте ж цей шанс, щоб усвідомити свої можливості, заглянути в майбутнє і вибрати потрібні орієнтири на шляху до мети.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

РИБИ Туз кубків

Гороскоп за картами Таро каже, що для Риб 19 липня – день здійснення мрій. Використовуйте ж його, щоб зробити нарешті рішучий крок або прийняти чиюсь багатообіцяючу пропозицію. Це особливо стосується справ сердечних.

Гороскоп по картах Таро на 19 липня: кого чекає біда

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