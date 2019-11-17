Гороскоп по картах Таро на 18 листопада 2019: кого чекають невдачі

Гороскоп на 18 листопада 2019 року, по картах Таро пророкує практично всім знакам Зодіаку невдалий і насичений на неприємності день. Овнам і Левам слід відпочити від роботи, а Дівам і Рибам повністю присвятити себе творчості.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Імператор

Якщо Імператор заходить занадто далеко, нація може виявитися на безплідних пустощах. Подібно до цього у вашому житті ви можете перетворитися в тиранів і диктаторів або дозволити іншим ставитися до себе таким чином.

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка жезлів

Спалах натхнення – це те, що ви почувствуете. Ваш мотор працює на всіх парах, і всі ваші цілі – у вас в руках. Інший варіант – ви відчуєте великий приплив енергії. У вас більше немає часу коливатися, швидше за користуйтеся знайденої енергії і рухайтеся до своїх бажань.

БЛИЗНЮКИ - Сімка кубків

Ця карта може мати кілька різних значень. По-перше, вона може означати, що перед вами безліч виборів. Інша інтерпретація – що ви так загіпнотизовані можливостями, що застигає в нерішучості. Кожна чаша настільки спокуслива, що ви не в силах вибрати одну.

РАК - Дев'ятка денаріїв

Карта показує, що ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць. Коли ця карта з'являється в розкладі, це означає, що ви отримали світ, якого шукали.

Лев - Трійка мечів

Відправляйтеся в шлях, незважаючи на затримки, і ступіть на нову землю. Будьте мужні і не бійтеся труднощів. Успіх буде на вашому боці. Пам'ятайте, що не можна засновувати свої плани на одних лише теоретичних міркуваннях.

Діва - Дама денаріїв

Запасіться терпінням і витримкою, щоб здійснити свої плани. Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками.

Терези - П'ятірка кубків

Постарайтеся взяти себе в руки: спочатку це здасться вам неможливим - ви вже занадто сильно піддалися паніці. Але поступово, намагаючись контролювати кожну свою негативну емоцію, ви знайдете бажану "грунт під ногами".

Скорпіон - Десятка жезлів

Настає час, коли будь-яка справа або проект просто руйнується під силою власної ваги. Початковий вогонь і натхнення виснажуються під вагою ускладнень. Ідіть до своєї мети, не дивлячись ні на що, і не намагайтеся обдурити Всесвіт.

Стрілець - Четвірка кубків

Ви на даний момент занурені в переживання, які, строго кажучи, можна назвати суб'єктивними. У вашому житті не відбулося нічого трагічного, що могло б заподіяти вам стільки прикрощів. Але ви до такої міри заплуталися у власних бажаннях і страхах, що тепер буде потрібен певний час, щоб знайти вихід з цього глухого кута.

Козеріг - Трійка жезлів

Ви тільки почали свій шлях і вже очікуєте результат. Не поспішайте, спробуйте заспокоїться і вникнути в суть того, що ви робите. Ваше прагнення до успіху може зіпсувати вам початкову мету. Ви отримаєте винагороду, але не зможете зрозуміти, як домоглися цього і не зробите висновки на майбутнє.

Водолій - Король мечів

Вам належить іспит на винахідливість, знання тактики і вміння користуватися накопиченим досвідом. Готуйте переконливі плани, підбирайте аргументи, не забудьте скористатися своєю чарівністю і дотепністю - і підтримка вам забезпечена.

Риби - Паж кубків

Скористайтесь наявним шанс, погодьтеся на компроміс або підіть на примирення. Не вірте улесливим похвал і обіцянкам. Доля грає вам на руку. Або ви отримаєте емоційну підживлення яка вас підтримає, або ж перед вами відкриються нові можливості, яких ви не очікували.

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