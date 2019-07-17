Гороскоп за картами Таро на 18 липня: кого чекає біда в цей день

Гороскоп на 18 липня 2019 року за картами Таро пророкує більшості знаків Зодіаку легкий і безтурботний день. Уважно стежте за знаками, які вам надає Всесвіт.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер за картами Таро. Гороскоп на картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Десятка кубків

18 липня у вас буде причина для радості. Може, це успішно завершена робота, а може, зустріч із симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день. Цілком можливо, що це місце або місцевість стане вашим домом на довгий час.

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Ця карта означає початкову стадію матеріального підприємства. Можливо, ви починаєте робити фізичний об'єкт або починаєте проект, що включає садівництво, харчування, дієти або фізкультуру.

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

18 липня вам може вдатися найфантастичніший трюк. Якщо ви дотепер відчували себе обмеженим, залежним від когось чи чогось, то тепер у вас є шанс ухвалити правильне рішення і раз і назавжди звільнитися від усього цього.

РАК - Двійка кубків

18 липня пройде під знаком глибокої симпатії, любові, душевного контакту або примирення. Налаштуйте свої внутрішні антени на прийом - і можливо, вам доведеться знову закохатися. Якщо у вас уже є кохана людина, то ви зможете пережити з нею нову весну вашої любові.

ЛЕВ - Паж жезлів

18 липня Паж оголошує про нове починання в якій-небудь справі або проекті. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захопливий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

ДІВА - Дама денаріїв

18 липня не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками.

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

18 липня вам належить спекотний день. Або ваш бурхливий темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все й одразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Навіть якщо це всього лише шум із дрібниці, ви можете дати волю своїм почуттям і раз у житті діяти за велінням серця.

СКОРПІОН - Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі - ви багато чим у своєму житті розчаровані. Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу, нежить або навіть печію. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів не захоплюйтеся своїм горем.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

18 липня Стрільці сповнені рішучості виграти, тому нагадайте собі про обережність. Ви занадто зациклені на чомусь, що насправді заважає реалізації ваших планів, тому найімовірніше вам дістанеться в результаті щось прямо протилежне тому, чого ви хотіли.

КОЗЕРІГ - П'ятірка жезлів

Ви повинні бути в формі, тому що вам доведеться підтвердити свою майстерність. Це нормальна ситуація іспиту, випробування, уникати якого не варто. І тут не важливо, чи йде мова про змагання з конкурентами, про протиборство двох думок або про психологічне змагання (конфлікт) із близькою людиною: ви повинні одразу взяти бика за роги і довести, що ви, як і раніше, на висоті.

ВОДОЛІЙ - Король кубків

18 липня ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Не приховуйте емоцій, але постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви її любите, яка проблема вас турбує або яке діло хвилює вас найбільше.

РИБИ - Туз денаріїв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо, в галузі праці та капіталовкладень. 18 липня ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

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