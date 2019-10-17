Гороскоп по картах Таро на 17 жовтня 2019: кому не пощастить в цей день

Гороскоп на 17 жовтня 2019 року, по картах Таро.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Вісімка жезлів

Удача не буде на вашому боці завжди. Ви сліпі і не бачите того, що приховано у вас перед самим носом. Уважно озирніться і ви зрозумієте, що правда не завжди найкраща з благодійників. Якщо ви все ж не бачите - рухайтеся наосліп і довіряйте своїм рукам. Так чи інакше - в кінці шляху ви отримаєте відповіді на всі питання.

ТЕЛЕЦЬ - Трійка кубків

Подібно вину з роками ваша мудрість тільки кращає. Ви мандрівник, який загубився серед пустелі, але при цьому точно знає куди йому треба слідувати. Ідіть за своєю зіркою, уважно дивіться на небо і вона вкаже вам істинний шлях. Ви повинні пам'ятати, що правда завжди важливіше брехні.

БЛИЗНЮКИ - Світ

Ви перемогли слабкості і стали сильнішими. Але, зробило це вас щасливішими? Це питання не дає вам спокою, тому все валиться з рук. Зберіть залишилася енергію в кулак і направте її в правильне русло. Не втрачайте себе серед масок і чужих облич. Ви вільний вітер, але часом навіть вам необхідний будинок і затишок.

РАК - Повішений

Повішений – одна з найбільш таємничих і багатих асоціаціями карт. Енергія, на яку вказує ця карта, може ставитися до крайнощів. Іноді ми жертвуємо собою через почуття провини, іншими словами, зображуємо мученика. В інший час - можемо плисти проти течії.

ЛЕВ - Лицар жезлів

Ваші таємні бажання рвуться назовні. Ви боїтеся програти самому собі в битві за власне благополуччя і це мучить вас. Позбутися від страху можна тільки глянувши йому в очі, а значить глянувши в очі самому собі. Ви воїн і битви чекають вас. Але якщо ви не впораєтеся з внутрішньою війною, то ніколи не приведете в порядок свій внутрішній світ.

ДІВА - Місяць

Ваші слова нічого не значать, поки в них немає ні краплі правди. Ви ховаєтеся, мов тінь в найтемнішу ніч. Навіть місячне світло не відчиняє вашого справжнього обличчя. Ви, як віл, який зачаївся за дверима і коли ці двері відкриють - ви нападете. Залиште це пропаща справа і пам'ятайте, що навіть на найлютішого звіра - завжди знайдеться влучний мисливець.

ТЕРЕЗИ - Король кубків

Будьте милосердні. Помилки, які здійснюють люди - не привід стратити їх, подібно королю-тирану. Ви хотіли бути на вершині, але через власного самолюбства і жорстокості впали на саме дно. Щоб повернутися на "трон" постарайтеся побачити помилки і справити їх.

СКОРПІОН - Сімка денаріїв

Ця карта говорить про чесноти терпіння. Вам потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Карта також вказує, що вирощене вами тепер може рости саме, не вимагаючи вашого постійної уваги, і тепер ви можете відійти в сторону і просто спостерігати за його зростанням.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка мечів

Настав час відійти від справ і відпочити. Спіть, або медитуйте, або вирушайте на прогулянку, або занурюйтесь в спогади – робіть все, щоб дати своєму розуму відпочити від займаної вас проблеми. Зоряне небо на мапі говорить про безмежність творчого потенціалу.

КОЗЕРІГ - Лицар мечів

Ви повинні безроздільно зосередитися на своїй цілі, щоб ніщо вас не відволікало, оскільки Лицар намагається перемогти земне тяжіння (тобто інерцію, з якої боремося ми все) чистої силою волі.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка денаріїв

Ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць. Ви залишилися одні й самі відштовхуєте допомогу.

РИБИ - Правосуддя

Правосуддя це одна з тих карт, назва яких також є хорошим описом значень. Чесність, рівність і справедливість стають переважаючими принципами, з якими ви проживаєте своє життя. Без цієї енергії життя було б зведена до простого виживання.

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