Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

Гороскоп на завтра, 17 липня 2019 року, за картами Таро пророкує більшості знаків Зодіаку складний день. Близнюкам варто бути обережними зі своїми бажаннями, а Левам потрібно бути справедливими.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Імператор

Гороскоп за картами Таро говорить про те, що Овнам не можна ризикувати в цей день. Будьте спокійні і приймайте тільки виважені рішення. Не давайте собі реагувати на негатив і, подібно імператору, який зображений на карті, поводьтеся гідно.

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка жезлів

Вісімка Жезлів відображає порядок і гармонію у всіх сферах життя, здатність досягати поставлених цілей і повністю контролювати події, що відбуваються в житті. Тельцям слід добре все обдумати, перш ніж братися за якусь справу 17 липня.

БЛИЗНЮКИ - Сімка кубків

Вам слід задуматися про власні бажання і зрозуміти, що ж ви насправді хочете. Подібно вітру вас кидає з боку в бік і це не може негативно не позначатися на вашому стані. Будьте обережні й уважні. Можливо, в цей день вам належить зробити складний вибір.

РАК - Дев'ятка денаріїв

Дев'ятка денаріїв на відміну від попередньої карти (вісімки), являє образ людини, мало пристосованої до реального життя. Можливо, ви отримаєте послання, або до вас прийдуть, або на роботі вас чекатиме повідомлення. Якщо ви ні на що подібне не розраховуєте, спробуйте допомогти щасливому випадку і вирушайте самі на пошуки щастя.

ЛЕВ - Суд

Правосуддя здатне на справедливе вирішення матеріальних і моральних справ. Воно байдуже до рангу людей і так само до всіх у своїх рішеннях. Слідуйте за собою і будьте обережні. Не дозволяйте собою маніпулювати й обманювати себе. І пам'ятайте, що якщо будете надто багатьох судити, то самі станете підсудним.

ДІВА - П'ятірка мечів

17 липня П'ятірка мечів значить тільки одне - принизливу поразку, вашу власну або заподіяну комусь іншому. Не налаштовуйтесь на спокій. Можливо, вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Перестаньте вичікувати: краще чесно програти, ніж здатися без бою.

ТЕРЕЗИ - Четвірка жезлів

Коли ця карта з'являється в розкладі, то, значить, настав час відкрити двері, іншими словами, зробити конкретні дії в напрямку бажаних змін. 17 липня ви можете виразити себе повністю. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді.

СКОРПІОН - Вісімка кубків

Ця карта 17 липня значить повернення до джерела чого-небудь, або звернення уваги на приховані або найменш очевидні аспекти чого-небудь у більшій мірі, ніж на його ж матеріальні прояви. Відмовтеся від звичного, шукайте нові шляхи.

СТРІЛЕЦЬ - Двійка денаріїв

Ця карта 17 липня може позначати життєві цикли і необхідність пам'ятати про них, щоб легко танцювати між ними і використовувати їх для своєї користі, замість того, щоб просто підкорятися їм. Проявіть гнучкість і спробуйте пограти з усіма можливостями.

КОЗЕРІГ - Король кубків

На відміну від інших карт Кубків, Король повинен жити одночасно і під водою, і над нею. Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Не приховуйте емоцій, але постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви її любите, яка проблема вас турбує, або яке діло хвилює вас найбільше.

ВОДОЛІЙ - Шістка мечів

Відправляйтеся у дорогу, незважаючи на затримки, і вступите на нову землю. Пам'ятайте, що головне - не опускати руки і не відмовлятися від своєї мрії. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хтось, хто зможе допомогти вам.

РИБИ - Сонце

Ця карта означає граничний розквіт свідомості, за контрастом з Місяцем, який висвітлює глибини підсвідомості. Але свідомість і інтелектуальність, показані в Сонці, помітно відрізняються від інтриг і виправдань інтелектуальності. 17 липня вам слід бути подібним до Сонця - відкритися світові й осягати істини.

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