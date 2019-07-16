Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

1.5т Читати матеріал російською

Гороскоп на завтра, 17 липня 2019 року, за картами Таро пророкує більшості знаків Зодіаку складний день. Близнюкам варто бути обережними зі своїми бажаннями, а Левам потрібно бути справедливими.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

pexels.com

ОВЕН - Імператор

Гороскоп за картами Таро говорить про те, що Овнам не можна ризикувати в цей день. Будьте спокійні і приймайте тільки виважені рішення. Не давайте собі реагувати на негатив і, подібно імператору, який зображений на карті, поводьтеся гідно.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка жезлів

Вісімка Жезлів відображає порядок і гармонію у всіх сферах життя, здатність досягати поставлених цілей і повністю контролювати події, що відбуваються в житті. Тельцям слід добре все обдумати, перш ніж братися за якусь справу 17 липня.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

БЛИЗНЮКИ - Сімка кубків

Вам слід задуматися про власні бажання і зрозуміти, що ж ви насправді хочете. Подібно вітру вас кидає з боку в бік і це не може негативно не позначатися на вашому стані. Будьте обережні й уважні. Можливо, в цей день вам належить зробити складний вибір.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

РАК - Дев'ятка денаріїв

Дев'ятка денаріїв на відміну від попередньої карти (вісімки), являє образ людини, мало пристосованої до реального життя. Можливо, ви отримаєте послання, або до вас прийдуть, або на роботі вас чекатиме повідомлення. Якщо ви ні на що подібне не розраховуєте, спробуйте допомогти щасливому випадку і вирушайте самі на пошуки щастя.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

ЛЕВ - Суд

Правосуддя здатне на справедливе вирішення матеріальних і моральних справ. Воно байдуже до рангу людей і так само до всіх у своїх рішеннях. Слідуйте за собою і будьте обережні. Не дозволяйте собою маніпулювати й обманювати себе. І пам'ятайте, що якщо будете надто багатьох судити, то самі станете підсудним.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

ДІВА - П'ятірка мечів

17 липня П'ятірка мечів значить тільки одне - принизливу поразку, вашу власну або заподіяну комусь іншому. Не налаштовуйтесь на спокій. Можливо, вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Перестаньте вичікувати: краще чесно програти, ніж здатися без бою.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

ТЕРЕЗИ - Четвірка жезлів

Коли ця карта з'являється в розкладі, то, значить, настав час відкрити двері, іншими словами, зробити конкретні дії в напрямку бажаних змін. 17 липня ви можете виразити себе повністю. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

СКОРПІОН - Вісімка кубків

Ця карта 17 липня значить повернення до джерела чого-небудь, або звернення уваги на приховані або найменш очевидні аспекти чого-небудь у більшій мірі, ніж на його ж матеріальні прояви. Відмовтеся від звичного, шукайте нові шляхи.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

СТРІЛЕЦЬ - Двійка денаріїв

Ця карта 17 липня може позначати життєві цикли і необхідність пам'ятати про них, щоб легко танцювати між ними і використовувати їх для своєї користі, замість того, щоб просто підкорятися їм. Проявіть гнучкість і спробуйте пограти з усіма можливостями.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

КОЗЕРІГ - Король кубків

На відміну від інших карт Кубків, Король повинен жити одночасно і під водою, і над нею. Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Не приховуйте емоцій, але постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви її любите, яка проблема вас турбує, або яке діло хвилює вас найбільше.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

ВОДОЛІЙ - Шістка мечів

Відправляйтеся у дорогу, незважаючи на затримки, і вступите на нову землю. Пам'ятайте, що головне - не опускати руки і не відмовлятися від своєї мрії. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хтось, хто зможе допомогти вам.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

РИБИ - Сонце

Ця карта означає граничний розквіт свідомості, за контрастом з Місяцем, який висвітлює глибини підсвідомості. Але свідомість і інтелектуальність, показані в Сонці, помітно відрізняються від інтриг і виправдань інтелектуальності. 17 липня вам слід бути подібним до Сонця - відкритися світові й осягати істини.

Гороскоп за картами Таро на 17 липня: кого чекає удача в цей день

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані