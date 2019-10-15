Гороскоп по картах Таро на 16 жовтня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 16 жовтня 2019 року, по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку цікавий і незвичайний день. Так, Дівам слід бути обережними, а ось Овнам і Ракам з головою зануритися в роботу.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен - Десятка мечів

Можливо, ви не готові попрощатися з кимось або з чимось, тим більше, якщо мова йде про самому для вас дорогому. Хоча, може бути, ви вже радієте близького закінчення своїх неприємностей, прикрощів або страждань. У будь-якому випадку намагайтеся не піддаватися бажанню все зруйнувати.

Телець - Паж жезлів

Отримавши знак або шанс, не втрачайте його, навіть якщо він пов'язаний з ризиком. Не вірте пропозицій і обіцянкам, які можуть виявитися швидкоплинними. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

Близнюки - П'ятірка мечів

Перестаньте вичікувати: краще чесно програти, ніж здатися без бою. Не вдавайтеся в сумнівні справи і проекти. Якщо ви в цей раз будете готові заступитися за правду і стояти до кінця, то, може бути, в майбутньому опинитеся позбавлені подібних ситуацій.

Рак - Десятка кубків

У вас є причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день.

Лев - Десятка денаріїв

Вам потрібно відчувати магію в буденному. Краса і потенціал, приховані в матеріальних предметах навколо нас. Укладайте вигідні угоди і радійте своєму успіху. Не піддавайтеся жадобі руйнування.

Діва - Дев'ятка жезлів

Грандіозна боротьба близька до завершення. Не розслабляйтеся на випадок непередбаченої слабкості. Будьте обережні, не підставляйте себе під удар і не відступайте. Не ломіться в замкнені двері, але і самі не замикайтеся в собі.

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Вам потрібно слідувати своїм пристрастям з величезною енергією і відмовлятися від однієї справи заради іншого, в яке ви вкладаєте багато енергії. Будьте уважні і обережні, але не втрачайте свою красу. Все вирішитися незабаром.

СКОРПІОН - Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі - ви багато чим у своєму житті розчаровані. Незалежно від того хорошого, що в ній є, ваше увага прикута до того, чого вам бракує. Позитивна сторона цієї карти - в бажанні поліпшити своє життя або свої обставини. Негативна сторона - в нездатності цінувати те хороше, що ви вже маєте.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

Ви занадто зациклені на чомусь, тому швидше за все вам дістанеться щось прямо протилежне тому, чого ви хотіли. Краще згадайте про те, що будь-яка ініціатива карається, тому що порушує таємний хід космічних фішок.

КОЗЕРІГ - П'ятірка жезлів

Вам доведеться підтвердити свою майстерність. Вам доведеться довести, що ви як і раніше на висоті. Якщо ви поведете бій чесно і до того ж з повною віддачею, то перемога вам забезпечена. Однак навіть якщо вам дістанеться друге місце, ви все ж залишитеся задоволені тим, що взяли участь в цій боротьбі.

ВОДОЛІЙ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви його любите, яка проблема вас турбує або яке діло хвилює вас найбільше. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її.

РИБИ - Туз денаріїв

У вас з'явився новий інтерес. Перегляньте своє ставлення до грошей і здоров'ю. Ви можете знайти або отримати в дар необроблений матеріал, який дозволить вам зробити прогрес в цих областях. Постарайтеся створити щось нове, адже тільки так ви досягнете своєї мети

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