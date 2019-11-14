Гороскоп по картах Таро на 15 листопада 2019: кого чекають великі проблеми

Гороскоп на 15 листопада 2019 року, по картах Таро пророкує всім знакам Зодіаку наповнений несподіванками день. Так, Овнам слід відпочити, а Левам і Діва активно провести час.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Імператор

Прийшла пора приймати важливі рішення. Будьте, подібно імператору, мудрим керівником і постарайтеся бути справедливим. Не дивіться по сторонам і рухайтеся тільки вперед, не дивлячись на слова і коментарі людей.

Телець - Лицар жезлів

Лицар жезлів - справжній боєць. Будьте і ви сильними і сміливими в цей день. Сміливо вирушайте в бій і не бійтеся нічого. У цей день у вас все обов'язково вийде. Єдине, що може перешкодити вам перемогти - марнославство.

Близнюки - Туз денаріїв

Гороскоп по картах Таро на 15 листопада обіцяє Близнюкам насичений на цікаві події день. Так, в якийсь момент ви можете відчути себе втомленими і захотіти усамітнитися. Не бійтеся покинути галасливу компанію і побути з собою. Це допоможе вам зробити висновки і навчить довіряти собі.

Рак - Сімка кубків

15 листопада карти Таро говорять про те, що у Раків вийде фантастичний трюк. Те, то ви задумували давно - зможе здійснитися саме в цю п'ятницю. Після насиченого дня вам не завадить хороший відпочинок.

Лев - Дев'ятка денаріїв

Не бійтеся ризикувати в цей день. Вам слід бути собою і не боятися ставити ультиматуми. В цей день вам необхідна підтримка близьких, тому не бійтеся її просити. Увечері обов'язково добре відпочиньте, відклавши всі справи на інший час.

Діва - Десятка мечів

Самоконтроль - те, про що ви постійно повинні пам'ятати. Будьте уважні до себе і не думайте, що всі навколо погані. Навчіться довіряти і не бійтеся ділитися своїми проблемами з іншими.

Терези - Трійка жезлів

Вас чекає насичений на пригоди день, який розкриє вам очі на багато речей. Не бійтеся бути наполегливим в цей день і не намагайтеся обманювати. Крім того, у вас буде серйозна розмова.

Скорпіон - П'ятірка кубків

Будьте уважні. Прийшла пора щось кардинально змінити в собі, щоб потім було можна рухатися далі. Не намагайтеся повернутися до минулого, оскільки там вас не чекає нічого хорошого.

Стрілець - Трійка денаріїв

Прийшла пора радіти життю і насолоджуватися всіма наданими нею подарунками. Будьте вдячні і тоді зможете отримати незвичайне винагороду. Не намагайтеся стрибнути вище своєї голови.

Козеріг - Туз мечів

З'ясуйте відносини, вислухайте суть справи, прийміть рішення. Вам прийде в голову блискуча ідея, яка допоможе вирішити обридлу проблему або розгадати давно мучила вас загадку. Будьте уважні і готові.

Водолій - Король денарієв

Радійте досягнутому і розумно використовуйте свої ресурси. Ви можете підвести підсумки своєї праці і порадіти ім. І, провівши інвентаризацію своїх багатств, можете навіть трошки попочівать на лаврах.

Риби - Четвірка жезлів

Отримавши знак або шанс, не втрачайте його, навіть якщо він пов'язаний з ризиком. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

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