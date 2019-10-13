Гороскоп по картах Таро на 14 жовтня 2019: кого чекає розчарування

Гороскоп на 14 жовтня 2019 року, по картах Таро.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - П'ятірка кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чогось або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Не приховуйте свою поразку перед іншими. Ви повинні бути чесними і відкритими перед оточуючими вас людьми. Тільки в такому випадку все піде за планом.

ТЕЛЕЦЬ - П'ятірка денаріїв

Вам не вдасться задовольнити свої потреби, і справи підуть, на жаль, зовсім не так, як планувалося. Ви самі неуважно ставилися до своїх справ і своєму власному благополуччю. Якщо ви пройдете цей шлях терпляче і впевнено, то далі перед вами відкриються зовсім нові перспективи.

БЛИЗНЮКИ - Вісімка денаріїв

Вісімка денаріїв - це карта, яка допоможе вам розкритися і показати свої вміння. Вам належить взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось бажання. Що б це не було, перспективи у вас хороші, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх

РАК - П'ятірка мечів

Чи не налаштовуйтесь на спокій. Можливо, вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Якщо ви в цей раз будете готові заступитися за правду і стояти до кінця, то в майбутньому опинитеся позбавлені подібних ситуацій.

ЛЕВ - Лицар кубків

Лицарі – це дія. Лицар Чаш рекомендує вам взяти почуття в свої руки. У відносинах ми всі дуже часто виявляємо, що ми паралізовані, нерішучі, не здатні відповісти.

ДІВА - Паж денаріїв

Вам представиться шанс, на який ви можете сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. Реагуйте відразу, коли вам запропонують укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка жезлів

Можете сміливо зустріти цей день хорошою порцією недовіри до тих, хто вас оточує. Будьте напоготові і не "розкривати" навіть з того боку, звідки не чекаєте небезпеки. Якщо якісь ваші слова або дії в цей день натраплять на несподіваний опір, то краще не наполягати, а відкласти їх до іншого разу.

СКОРПІОН - Маг

Ви повинні зрозуміти, що ви вільний і самостійна людина. Ваше завдання - самостійно приймати рішення. Маг символізує те, що сил у вас вистачить на все. Будьте пильні і обережні і тоді удача буде на вашому боці.

СТРІЛЕЦЬ - Паж мечів

Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся переходити в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

КОЗЕРІГ - Вісімка кубків

Вам доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Цей день стане для вас складним, і якщо вас щось засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу. Ви скоро зрозумієте чому і заради чого повинні були розлучитися зі старим.

ВОДОЛІЙ - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Не забувайте про своїх довгострокових планах. Ви зустрінетеся з доброю жінкою, що володіє великим материнським серцем, і ця зустріч зіграє певну роль у вашій долі.

РИБИ - Шістка мечів

Вас очікують зміни і вам належить щось незвичайне. У цей день ви готуєтеся вступити "на нову землю", і вам дуже страшно. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хтось, хто зможе допомогти вам.

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