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Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 14 лютого 2020 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку налаштуватися на складний день. Будьте готові до того, що вам доведеться боротися за своє щастя і благополуччя.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку
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Овен - Туз Мечів

Пам'ятайте, що мовчання - це золото. Ті, хто сміється над вами не варті вашої уваги та емоцій. Проходьте повз них і не реагуйте на їх слова. Ви сильні духом, але поки самі не до кінця усвідомлюєте це.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Телець - П'ятірка Жезлів

Ви постійно перебуваєте в пошуку, але не знаєте, що саме шукайте. Будьте готові до різких змін. Зовсім скоро вітер принесе вам нові думки та ідеї і у вас буде зовсім мало часу, щоб їх втілити.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Близнюки - Лицар денаріїв

Ви стоїте під дощем і сподіваєтеся, що він зможе змити з вас всі ваші невдачі і гріхи. Але так не буде і вам доведеться самостійно спокутувати їх. Будьте готові до будь-яких складнощів і будьте готові програти бій, в якому ви навіть не брали участь.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Рак - Вежа

Там, де живе зима і там, де холод і морок ви не знайдете своєї істини. Віддайте своє багатство і вирушайте в свій шлях тільки зі своїми думками. Не бійтеся йти навмання і не бійтеся згорнути не туди. Ваші ноги самі виведуть вас на істинний шлях.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Лев - Десятка Жезлів

Ваші думки, подібно воронам, літають у вашій голові і не можуть осісти. Тому у вас все валиться з рук. Щоб виправити це вам необхідно заспокоїтися і дати собі можливість відпочити.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Діва - Вісімка денаріїв

Настав час повернутися додому. Але не в той, де ваш нічліг і дах, а в той, де ваша душа. Ви бачите перед собою тільки розмитий горизонт, який лякає вас. Всі ваші шляхи і дороги привели вас не туди, куди б ви хотіли потрапити, тому ви відчуваєте себе розбите.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Терези - Король Мечів

Того, хто йде на смерть - не врятувати. Злодій - завжди буде грабувати, а той, хто не здатний любити не стане вашою долею. Перестаньте витрачати час на тих, кому ви не потрібні.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Скорпіон - Двійка Мечів

Хтось поруч з вами бажає вам зла. Ця людина краде ваші сни і намагається замінити вас, стати вами. Він вносить правки в ваші правила і закриває ваші очі на те, що може відкрити вам правду. Подібно тіні, він гасить світло. Прийшов час побачити істину і відкинути його.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Стрілець - Паж денаріїв

Ніхто не дарує вам тепло, яке так необхідно вам для того, щоб стати щасливим. Ви звинувачуєте в цьому всіх, крім себе, оскільки не вірите в свою неправоту. Вам необхідно шукати причини в собі.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Козеріг - Страшний Суд

Намагаючись виправдати себе ви піддаєте інших неосяжному жаху. Вони бояться вас, ваших почуттів і занадто сильних емоцій. Правда не завжди в силі.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Водолій - Паж Жезлів

Будьте уважні до деталей. Прислухайтеся до себе і перестаньте шукати смисли там, де їх немає. Тріснуте дзеркало неможливо склеїти, а зруйновану життя зібрати по шматочках.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Риби - Пустельник

Втеча - не дасть вам нічого крім втрат і розчарувань. Ви тягнете руки до квітів, але вони відразу ж в'януть, ви намагаєтеся стати кимось і постійно втрачаєте себе. Не бійтеся власних чудовиськ і пам'ятайте, що у ангела не може бути хвоста.

Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

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Автор
Марія Дідик
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