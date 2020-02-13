Гороскоп за картами Таро на 14 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 14 лютого 2020 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку налаштуватися на складний день. Будьте готові до того, що вам доведеться боротися за своє щастя і благополуччя.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро.

Овен - Туз Мечів

Пам'ятайте, що мовчання - це золото. Ті, хто сміється над вами не варті вашої уваги та емоцій. Проходьте повз них і не реагуйте на їх слова. Ви сильні духом, але поки самі не до кінця усвідомлюєте це.

Телець - П'ятірка Жезлів

Ви постійно перебуваєте в пошуку, але не знаєте, що саме шукайте. Будьте готові до різких змін. Зовсім скоро вітер принесе вам нові думки та ідеї і у вас буде зовсім мало часу, щоб їх втілити.

Близнюки - Лицар денаріїв

Ви стоїте під дощем і сподіваєтеся, що він зможе змити з вас всі ваші невдачі і гріхи. Але так не буде і вам доведеться самостійно спокутувати їх. Будьте готові до будь-яких складнощів і будьте готові програти бій, в якому ви навіть не брали участь.

Рак - Вежа

Там, де живе зима і там, де холод і морок ви не знайдете своєї істини. Віддайте своє багатство і вирушайте в свій шлях тільки зі своїми думками. Не бійтеся йти навмання і не бійтеся згорнути не туди. Ваші ноги самі виведуть вас на істинний шлях.

Лев - Десятка Жезлів

Ваші думки, подібно воронам, літають у вашій голові і не можуть осісти. Тому у вас все валиться з рук. Щоб виправити це вам необхідно заспокоїтися і дати собі можливість відпочити.

Діва - Вісімка денаріїв

Настав час повернутися додому. Але не в той, де ваш нічліг і дах, а в той, де ваша душа. Ви бачите перед собою тільки розмитий горизонт, який лякає вас. Всі ваші шляхи і дороги привели вас не туди, куди б ви хотіли потрапити, тому ви відчуваєте себе розбите.

Терези - Король Мечів

Того, хто йде на смерть - не врятувати. Злодій - завжди буде грабувати, а той, хто не здатний любити не стане вашою долею. Перестаньте витрачати час на тих, кому ви не потрібні.

Скорпіон - Двійка Мечів

Хтось поруч з вами бажає вам зла. Ця людина краде ваші сни і намагається замінити вас, стати вами. Він вносить правки в ваші правила і закриває ваші очі на те, що може відкрити вам правду. Подібно тіні, він гасить світло. Прийшов час побачити істину і відкинути його.

Стрілець - Паж денаріїв

Ніхто не дарує вам тепло, яке так необхідно вам для того, щоб стати щасливим. Ви звинувачуєте в цьому всіх, крім себе, оскільки не вірите в свою неправоту. Вам необхідно шукати причини в собі.

Козеріг - Страшний Суд

Намагаючись виправдати себе ви піддаєте інших неосяжному жаху. Вони бояться вас, ваших почуттів і занадто сильних емоцій. Правда не завжди в силі.

Водолій - Паж Жезлів

Будьте уважні до деталей. Прислухайтеся до себе і перестаньте шукати смисли там, де їх немає. Тріснуте дзеркало неможливо склеїти, а зруйновану життя зібрати по шматочках.

Риби - Пустельник

Втеча - не дасть вам нічого крім втрат і розчарувань. Ви тягнете руки до квітів, але вони відразу ж в'януть, ви намагаєтеся стати кимось і постійно втрачаєте себе. Не бійтеся власних чудовиськ і пам'ятайте, що у ангела не може бути хвоста.

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