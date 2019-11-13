Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 13 листопада 2019 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку бути обережнішими зі своїми бажаннями. Левам варто бути стриманішими, а ось Дівам і Ракам як слід відпочити.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро. Гороскоп складений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Колісниця

Гороскоп по картах Таро говорить про те, що Овнам пора відправитися в дорогу. Дорога ваша буде складною і тернистою. Ви ніби дитина, яку залишили одну і ви не можете зрозуміти, що робити і де шукати батьків. Зупиніться на перехресті, прислухайтеся до власного серця і тоді зробіть перший крок. Вам доведеться несолодко, але якщо ви зробите правильний вибір - результат приємно вас здивує.

Телець - Дама жезлів

Ви втомилися настільки сильно, що перестали розрізняти погане і хороше. У даній ситуації вам ніхто не зможе допомогти, так що доведеться розбиратися самостійно. Можливо, порада мудрої жінки допоможе вам зробити правильний вибір, який в подальшому вплине на ваше життя. Дякуйте Всесвіту за кожен прожитий день.

Близнюки - Десятка кубків

Не тягніться до ілюзій, легких грошей і дивних вчинків людей, які з легкістю вам щось обіцяють. Будьте уважні і обережні, оскільки поруч з вами є заздрісник, який може зіпсувати вам шлях до наміченої мети. Чи не розслабляйтеся. не давайте нікому маніпулювати або керувати собою. Пам'ятайте про внутрішню силу і про те, що ви зможете все подолати.

Рак - Сімка жезлів

Сімка жезлів - позитивна карта. Вона означає боротьбу з якою Раки вийдуть переможцями. Можливо, настав час відпустити щось старе, щось заважає вам рухатися далі. Після цього обов'язково добре відпочиньте і наберіться сил. Цей день не принесе вам ніяких емоцій.

Лев - Туз денаріїв

Контролюйте свої емоції. Все, що ви говорите можуть використовувати проти вас ваші недоброзичливці. Будьте уважні будинку, оскільки можливо, що хтось із вашої родини таїть образу на вас і вам слід виправити цю ситуацію. Негатив потрапляє в ваш будинок, подібно комахою летять на світло. Уважно вивчіть те, що відбувається і починайте діяти.

Діва - Король мечів

Ви на дотик тягнетеся в глибину себе, щоб зрозуміти і усвідомити власне "я". До сих пір ви вірите, що знайдете у внутрішній темряві запалену свічку і все більше занурюєтеся в неї. Зупиніть цей процес. Вам необхідно відпочити. Не намагайтеся обманювати нікого тим, що у вас все добре, але при цьому постарайтеся не скаржитися, оскільки вороги ніколи не сплять і чекають, коли ви оступитеся або розповісте про те, що може бути використано проти вас.

Терези - Вежа

Ви намагаєтеся спорудити вежу з власних заслуг, забувши про гріх гордині. Якщо ви не виправите це і не почнете думати про наслідки - ваша вежа стане Вавилонською і ви почнете руйнувати те, що так довго так будували. Будьте обережні, вам пора міняти вектор свого розвитку.

Скорпіон - Лицар мечів

Скорпіонам доведеться битися до останнього 14 листопада. Навіть незважаючи на те, що ви давно розгубили свій гнів і склали зброю. Цей бій буде не останнім, але в разі перемоги ви зможете отримати нагороду. Не проповідуйте бунт серед близьких вам людей, не намагайтеся обманювати і постарайтеся стримувати себе від того, що б перетворити власну віру в ненависть.

Стрілець - Шістка денаріїв

Знімайте свої німби і відкривайте своєї справжнє обличчя. Настав час позбутися від усіх масок і показати світу істинного себе. Вам належить важка розмова 14 листопада, який може кардинально змінити ваше життя.

Козеріг - Король жезлів

Козерогам пора залишити свої думки і перестати жити мрією. У вас є передчуття біди і воно з'явилося неспроста. Кожен день воно загострюється і в четвер 14 листопада досягне свого піку. Постарайтеся зрозуміти, що це означає і запобігти катастрофічну ситуацію.

Водолій - Четвірка мечів

Ваша нестабільність 14 листопада може зіграти з вами злий жарт. Будьте уважні до людей, які будуть оточувати вас в цей день. Прислухайтеся до внутрішнього голосу і уважно послухайте поради близьких. Можливо саме вони зможуть пояснити вам, чому те, ким ви стали приносить їм тільки біль і розчарування.

Риби - Віра

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада обіцяє Рибам день наповнений на незвичайні емоції. Вам належить бути "яблуком розбрату" і прийняти одну зі сторін, яку вам нададуть близькі люди. Не думайте, що день буде легким і приємним. Готуйтеся до найгіршого і готуйтеся втратити близького друга.

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