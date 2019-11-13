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Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

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Гороскоп на 13 листопада 2019 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку бути обережнішими зі своїми бажаннями. Левам варто бути стриманішими, а ось Дівам і Ракам як слід відпочити.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро. Гороскоп складений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності
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Овен - Колісниця

Гороскоп по картах Таро говорить про те, що Овнам пора відправитися в дорогу. Дорога ваша буде складною і тернистою. Ви ніби дитина, яку залишили одну і ви не можете зрозуміти, що робити і де шукати батьків. Зупиніться на перехресті, прислухайтеся до власного серця і тоді зробіть перший крок. Вам доведеться несолодко, але якщо ви зробите правильний вибір - результат приємно вас здивує.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Телець - Дама жезлів

Ви втомилися настільки сильно, що перестали розрізняти погане і хороше. У даній ситуації вам ніхто не зможе допомогти, так що доведеться розбиратися самостійно. Можливо, порада мудрої жінки допоможе вам зробити правильний вибір, який в подальшому вплине на ваше життя. Дякуйте Всесвіту за кожен прожитий день.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Близнюки - Десятка кубків

Не тягніться до ілюзій, легких грошей і дивних вчинків людей, які з легкістю вам щось обіцяють. Будьте уважні і обережні, оскільки поруч з вами є заздрісник, який може зіпсувати вам шлях до наміченої мети. Чи не розслабляйтеся. не давайте нікому маніпулювати або керувати собою. Пам'ятайте про внутрішню силу і про те, що ви зможете все подолати.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Рак - Сімка жезлів

Сімка жезлів - позитивна карта. Вона означає боротьбу з якою Раки вийдуть переможцями. Можливо, настав час відпустити щось старе, щось заважає вам рухатися далі. Після цього обов'язково добре відпочиньте і наберіться сил. Цей день не принесе вам ніяких емоцій.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Лев - Туз денаріїв

Контролюйте свої емоції. Все, що ви говорите можуть використовувати проти вас ваші недоброзичливці. Будьте уважні будинку, оскільки можливо, що хтось із вашої родини таїть образу на вас і вам слід виправити цю ситуацію. Негатив потрапляє в ваш будинок, подібно комахою летять на світло. Уважно вивчіть те, що відбувається і починайте діяти.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Діва - Король мечів

Ви на дотик тягнетеся в глибину себе, щоб зрозуміти і усвідомити власне "я". До сих пір ви вірите, що знайдете у внутрішній темряві запалену свічку і все більше занурюєтеся в неї. Зупиніть цей процес. Вам необхідно відпочити. Не намагайтеся обманювати нікого тим, що у вас все добре, але при цьому постарайтеся не скаржитися, оскільки вороги ніколи не сплять і чекають, коли ви оступитеся або розповісте про те, що може бути використано проти вас.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Терези - Вежа

Ви намагаєтеся спорудити вежу з власних заслуг, забувши про гріх гордині. Якщо ви не виправите це і не почнете думати про наслідки - ваша вежа стане Вавилонською і ви почнете руйнувати те, що так довго так будували. Будьте обережні, вам пора міняти вектор свого розвитку.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Скорпіон - Лицар мечів

Скорпіонам доведеться битися до останнього 14 листопада. Навіть незважаючи на те, що ви давно розгубили свій гнів і склали зброю. Цей бій буде не останнім, але в разі перемоги ви зможете отримати нагороду. Не проповідуйте бунт серед близьких вам людей, не намагайтеся обманювати і постарайтеся стримувати себе від того, що б перетворити власну віру в ненависть.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Стрілець - Шістка денаріїв

Знімайте свої німби і відкривайте своєї справжнє обличчя. Настав час позбутися від усіх масок і показати світу істинного себе. Вам належить важка розмова 14 листопада, який може кардинально змінити ваше життя.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Козеріг - Король жезлів

Козерогам пора залишити свої думки і перестати жити мрією. У вас є передчуття біди і воно з'явилося неспроста. Кожен день воно загострюється і в четвер 14 листопада досягне свого піку. Постарайтеся зрозуміти, що це означає і запобігти катастрофічну ситуацію.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Водолій - Четвірка мечів

Ваша нестабільність 14 листопада може зіграти з вами злий жарт. Будьте уважні до людей, які будуть оточувати вас в цей день. Прислухайтеся до внутрішнього голосу і уважно послухайте поради близьких. Можливо саме вони зможуть пояснити вам, чому те, ким ви стали приносить їм тільки біль і розчарування.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

Риби - Віра

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада обіцяє Рибам день наповнений на незвичайні емоції. Вам належить бути "яблуком розбрату" і прийняти одну зі сторін, яку вам нададуть близькі люди. Не думайте, що день буде легким і приємним. Готуйтеся до найгіршого і готуйтеся втратити близького друга.

Гороскоп по картах Таро на 14 листопада 2019: кого чекають неприємності

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
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