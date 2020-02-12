Гороскоп по картах Таро на 13 лютого 2020: яким буде цей день для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп по картах Таро на 13 лютого рекомендує всім знакам Зодіаку витратити день на вирішення важливих завдань. Овнам і Дівам слід зробити важливий вибір, а ось Левам - добре відпочити.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро.

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Овен - Десятка мечів

Це день підведення підсумків. Можливо, ви не готові попрощатися з кимось або з чимось, тим більше, якщо мова йде про самому для вас дорогому. Хоча, може бути, ви вже радієте близькому закінченню своїх неприємностей, прикрощів або страждань.

Телець - Паж жезлів

Отримавши знак або шанс, не втрачайте його, навіть якщо він пов'язаний з ризиком. Не вірте пропозиціям і обіцянкам, які можуть виявитися швидкоплинними. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

Близнюки - П'ятірка мечів

Перестаньте вичікувати: краще чесно програти, ніж здатися без бою. Не вдавайтеся в сумнівні справи і проекти. Якщо ви в цей раз будете готові заступитися за правду і стояти до кінця, то, може бути, в майбутньому опинитеся позбавлені подібних ситуацій.

Рак - Десятка кубків

У вас є причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день.

Лев - Десятка денаріїв

Вам потрібно відчувати магію в буденному. Краса і потенціал, приховані в матеріальних предметах навколо нас. Укладайте вигідні угоди і радійте своєму успіху. Не піддавайтеся жадобі руйнування.

Діва - Дев'ятка жезлів

Грандіозна боротьба близька до завершення. Не розслабляйтеся на випадок непередбаченої слабкості. Будьте обережні, не підставляйте себе під удар і не відступайте. Не ломіться в замкнені двері, але і самі не замикайтеся в собі.

Терези - Лицар мечів

Уникайте конфлікту. Якщо ж у вас не вийде, то дивіться, щоб він не привів до різкого охолодження і погіршення атмосфери в колективі. Вам потрібно лише зберігати ясну голову і реагувати тверезо і холоднокровно. Намагайтеся не захоплюватися, продумуйте свою тактику і дискутуйте без емоцій.

Скорпіон - Трійка денаріїв

Вам необхідно знаходити майстерність і знання в якійсь галузі, робити щось вишукане з грубого, сирого матеріала.У вас є сила використовувати енергію, щоб надати форму вишуканим творінням.

Стрілець - Король кубків

Емоція досягла тієї стадії, коли вона вже готова проявитися у відносинах або в якомусь етапі відносин. Ви готові повідомити іншим про свої почуття. Ви досягли достатньої зрілості і можете давати рекомендації і допомагати іншим спілкуватися.

Козеріг - Дама денаріїв

У багатому вбранні та прикрасах, Королева Монет, безсумнівно, насолоджується всім найкращим у житті. Ви повинні зробити те ж саме. Не думайте про негатив. Настав період спокійного насолоди матеріальними задоволеннями, а також час бути щедрим з іншими.

Водолій - Туз жезлів

Спалах натхнення настане зовсім раптово. Обнадійливий початок чогось нового зможе надати вам сил рухатися тільки вперед. Сила волі і рішучість - це те, що повинно вас супроводжувати протягом цього дня.

Риби - Верховний жрець

Ви глибоко вірите в щось. Але зараз вам слід знаходити значення вище і нижче матеріального світу. Етика і мораль допоможуть вам вийти на правильний шлях. Ваша життєва філософія, релігійні вчення і традиції предків також зможуть вам допомогти.

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