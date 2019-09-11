Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

Гороскоп на 12 вересня 2019 року, по картах Таро пророкує більшості знаків Зодіаку хороший день, який буде наповнений пригодами і веселими подіями.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Імператор

Якщо Імператор заходить занадто далеко, нація може виявитися на безплідних пустищах. Подібно до цього у вашому житті ви можете перетворитися в тиранів і диктаторів або дозволити іншим ставитися до себе таким чином.

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка жезлів

Спалах натхнення – це те, що ви відчуєте. Ваш мотор працює на всіх парах, і всі ваші цілі – у вас в руках. Інший варіант – ви відчуєте великий приплив енергії. У вас більше немає часу коливатися, швидше за користуйтеся знайденою енергією і рухайтеся до своїх бажань.

БЛИЗНЮКИ - Сімка кубків

Ця карта може мати кілька різних значень. По-перше, вона може означати, що перед вами безліч виборів. Інша інтерпретація – що ви так загіпнотизовані можливостями, що застигає в нерішучості. Кожна чаша настільки спокуслива, що ви не в силах вибрати одну.

РАК - Дев'ятка денаріїв

Карта показує, що ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць. Коли ця карта з'являється в розкладі, це означає, що ви отримали світ, якого шукали.

ЛЕВ - Суд

Це знак змін, негативних або позитивних. У ваше життя прийде нове. Постарайтеся зрозуміти сенс покладеної на вас завдання і виконати її з честю. Ця карта - символ змін, які або відбуваються у вашому житті зараз, або ось-ось впадуть на вас.

ДІВА - П'ятірка мечів

Ця карта говорить про те, що вам завжди необхідно вигравати. Ви відчуваєте таке бажання. Вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу.

ТЕРЕЗИ - Четвірка жезлів

Ваша безпека і стабільність знаходиться в безпосередній близькості до абсолютно нереальних елементів. Коли ця карта з'являється, то, значить, настав час відкрити двері, іншими словами, зробити конкретні дії в напрямку ваших бажань.

СКОРПІОН - Вісімка кубків

Ви повертаєтеся обличчям до джерела своєї інтуїції, так щоб знову отримати натхнення, і на цей раз відправитися по новій дорозі. Ви будете відчувати занепокоєння або неясне бажання уникнути чогось.

СТРІЛЕЦЬ - Двійка денаріїв

Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Цей день вам треба прожити граючи. Проявляйте гнучкість, не відмовляйтеся спробувати нове, а якщо не вийшло з першого разу - спробуйте ще раз, а потім ще і ще раз, до тих пір, поки не виграєте.

КОЗЕРІГ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Не приховуйте емоцій. Король кубків - карта, яка випадає вам нечасто, а це значить, що ви повинні слідувати її порадам і прогнозам. Не бійтеся повідомляти про свої почуття або пропонувати іншим допомогу, коли вона їм потрібна.

ВОДОЛІЙ - Шістка мечів

Вас очікують зміни, або вам доведеться щось незвичайне. Ця карта рідко дає відповіді на питання, але завжди варто слідувати її порадам. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться.

РИБИ - Сонце

На цій карті чоловік в образі сяючого сонця. Ця карта принесе вам безтурботне щастя. Справжня удача приходить лише до тих, хто, подібно до дітей, сприймає життя просто і мудро, не ускладнюючи його амбіціями і честолюбством.

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