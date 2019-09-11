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Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

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Гороскоп на 12 вересня 2019 року, по картах Таро пророкує більшості знаків Зодіаку хороший день, який буде наповнений пригодами і веселими подіями.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми
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ОВЕН - Імператор

Якщо Імператор заходить занадто далеко, нація може виявитися на безплідних пустищах. Подібно до цього у вашому житті ви можете перетворитися в тиранів і диктаторів або дозволити іншим ставитися до себе таким чином.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка жезлів

Спалах натхнення – це те, що ви відчуєте. Ваш мотор працює на всіх парах, і всі ваші цілі – у вас в руках. Інший варіант – ви відчуєте великий приплив енергії. У вас більше немає часу коливатися, швидше за користуйтеся знайденою енергією і рухайтеся до своїх бажань.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

БЛИЗНЮКИ - Сімка кубків

Ця карта може мати кілька різних значень. По-перше, вона може означати, що перед вами безліч виборів. Інша інтерпретація – що ви так загіпнотизовані можливостями, що застигає в нерішучості. Кожна чаша настільки спокуслива, що ви не в силах вибрати одну.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

РАК - Дев'ятка денаріїв

Карта показує, що ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць. Коли ця карта з'являється в розкладі, це означає, що ви отримали світ, якого шукали.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

ЛЕВ - Суд

Це знак змін, негативних або позитивних. У ваше життя прийде нове. Постарайтеся зрозуміти сенс покладеної на вас завдання і виконати її з честю. Ця карта - символ змін, які або відбуваються у вашому житті зараз, або ось-ось впадуть на вас.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

ДІВА - П'ятірка мечів

Ця карта говорить про те, що вам завжди необхідно вигравати. Ви відчуваєте таке бажання. Вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

ТЕРЕЗИ - Четвірка жезлів

Ваша безпека і стабільність знаходиться в безпосередній близькості до абсолютно нереальних елементів. Коли ця карта з'являється, то, значить, настав час відкрити двері, іншими словами, зробити конкретні дії в напрямку ваших бажань.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

СКОРПІОН - Вісімка кубків

Ви повертаєтеся обличчям до джерела своєї інтуїції, так щоб знову отримати натхнення, і на цей раз відправитися по новій дорозі. Ви будете відчувати занепокоєння або неясне бажання уникнути чогось.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

СТРІЛЕЦЬ - Двійка денаріїв

Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Цей день вам треба прожити граючи. Проявляйте гнучкість, не відмовляйтеся спробувати нове, а якщо не вийшло з першого разу - спробуйте ще раз, а потім ще і ще раз, до тих пір, поки не виграєте.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

КОЗЕРІГ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Не приховуйте емоцій. Король кубків - карта, яка випадає вам нечасто, а це значить, що ви повинні слідувати її порадам і прогнозам. Не бійтеся повідомляти про свої почуття або пропонувати іншим допомогу, коли вона їм потрібна.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

ВОДОЛІЙ - Шістка мечів

Вас очікують зміни, або вам доведеться щось незвичайне. Ця карта рідко дає відповіді на питання, але завжди варто слідувати її порадам. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

РИБИ - Сонце

На цій карті чоловік в образі сяючого сонця. Ця карта принесе вам безтурботне щастя. Справжня удача приходить лише до тих, хто, подібно до дітей, сприймає життя просто і мудро, не ускладнюючи його амбіціями і честолюбством.

Гороскоп по картах Таро на 12 вересня 2019: у кого будуть проблеми

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70rus xxx
70rus xxx
Если МВФ не даст грошей,проблемы будут у всех.И на долго.
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