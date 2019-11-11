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Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

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Гороскоп на 12 листопада 2019 року, по картах Таро говорить про те, що всім знакам Зодіаку необхідно дати собі можливість відпочити і заспокоїтися. Будьте уважні до себе і свого оточення.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро. Гороскоп складений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

ОВЕН – Маг

Маг є Учителем, Ментором, який дає безцінні поради, коли ми починаємо наші власні пошуки. Ця карта може вказувати на людину, яка виконує цю функцію в нашому житті. Слідкуйте за знаками Всесвіту і не бійтеся йти наперекір долі.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

ТЕЛЕЦЬ – Пустельник

Вам необхідно добровільно обране самотність і усамітнення. Відсторонення від ситуації для того, щоб побачити її в перспективі. На самому базовому рівні Пустельник означає ізоляцію, як правило, добровільну. Навіть самі товариські і соціально-орієнтовані серед нас потребують "тихому годині", щоб зарядити свої соціальні батарейки.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

БЛИЗНЮКИ – Повішений

Повішений, на відміну від карти в інших колодах, не просто перевернутий догори ногами, але ще і відвернуть від нас, ми не бачимо його обличчя. Енергія, на яку вказує ця карта, може ставитися до крайнощів. В інший час ми можемо плисти проти течії лише через те, що нам подобається грати роль нонконформіста.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

РАК – Паж Жезлів

Ви і справді можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я. Так чи інакше, не пропускайте подібних знаків, особливо якщо вони обіцяють вам пригоди.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

ЛЕВ – Десятка Кубків

Відчуйте себе вдома і розділіть своє щастя з іншими. Не впадайте в надмірності і не намагайтеся виглядати щасливішим, ніж Ви є насправді. У вас є причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

ДІВА – Сімка денаріїв

Наберіться терпіння і вірте, що все обернеться на краще. Не захоплюйтеся ще сирими ідеями і обіцянкою швидкого прибутку. Вважайте, що вас чекає іспит на терплячість, тому будь-яка поспішність може лише зашкодити здійсненню ваших же далекосяжних планів.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

ТЕРЕЗИ – Десятка Мечів

Пора "підвести риску", рішуче покінчив з чим то. Не піддавайтеся жадобі руйнування і не захоплюйтеся порожніми прожектами. Можливо, ви не готові попрощатися з кимось або з чимось, тим більше, якщо мова йде про самому для вас дорогому. Хоча, може бути, ви вже радієте близького закінчення своїх неприємностей, прикрощів або страждань.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

СКОРПІОН – Імператриця

Дотримуйтесь нейтралітет. Будьте готові не тільки на словах, а й на ділі. Ви як би сидите в нерішучості між двох стільців. У вас ніяк не виходить прийняти рішення, висловитися або просто нарешті взятися за справу. Хвилюватися з цього приводу не варто.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

СТРІЛЕЦЬ – Колісниця

Гороскоп по картах Таро для Стрільців говорить про те, що вам пора ставити на свою перемогу, але перемігши, що не зазнавайтеся. Вас чекає гарна новина. Тим більше, якщо у вас щойно закінчилася смуга невдач: ви переконаєтеся, що справи пішли в гору.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

КОЗЕРІГ – Четвірка Жезлів

Будьте відкриті по відношенню до людей і ідей. Ввічливість повинна бути не тільки зовнішньої. Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді. Мова, до речі, може йти і про флірт. Вітайте сьогоднішній день.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

ВОДОЛІЙ – П'ятірка Кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чогось або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Чи не купайтеся в своєму горі і не чекайте від майбутнього занадто багато чого. Чим чесніше і щире ви поведете себе, тим швидше зможете знайти новий грунт під ногами.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

РИБИ – Дама Кубків

Залишайтеся вірні своїм почуттям. Не думайте, що маєте право прощати собі будь-які примхи і не приймайте бажане за дійсне. Ваше емоційний стан сьогодні такий, що ви особливо ясно відчуваєте душевні сподівання і потреби оточуючих. На жаль не виключено, що ви можете і постраждати за чужих негативних емоцій.

Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

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