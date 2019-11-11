Гороскоп по картах Таро на 12 листопада: кого чекають неприємності

Гороскоп на 12 листопада 2019 року, по картах Таро говорить про те, що всім знакам Зодіаку необхідно дати собі можливість відпочити і заспокоїтися. Будьте уважні до себе і свого оточення.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро. Гороскоп складений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН – Маг

Маг є Учителем, Ментором, який дає безцінні поради, коли ми починаємо наші власні пошуки. Ця карта може вказувати на людину, яка виконує цю функцію в нашому житті. Слідкуйте за знаками Всесвіту і не бійтеся йти наперекір долі.

ТЕЛЕЦЬ – Пустельник

Вам необхідно добровільно обране самотність і усамітнення. Відсторонення від ситуації для того, щоб побачити її в перспективі. На самому базовому рівні Пустельник означає ізоляцію, як правило, добровільну. Навіть самі товариські і соціально-орієнтовані серед нас потребують "тихому годині", щоб зарядити свої соціальні батарейки.

БЛИЗНЮКИ – Повішений

Повішений, на відміну від карти в інших колодах, не просто перевернутий догори ногами, але ще і відвернуть від нас, ми не бачимо його обличчя. Енергія, на яку вказує ця карта, може ставитися до крайнощів. В інший час ми можемо плисти проти течії лише через те, що нам подобається грати роль нонконформіста.

РАК – Паж Жезлів

Ви і справді можете пережити щось незвичайне. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я. Так чи інакше, не пропускайте подібних знаків, особливо якщо вони обіцяють вам пригоди.

ЛЕВ – Десятка Кубків

Відчуйте себе вдома і розділіть своє щастя з іншими. Не впадайте в надмірності і не намагайтеся виглядати щасливішим, ніж Ви є насправді. У вас є причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу.

ДІВА – Сімка денаріїв

Наберіться терпіння і вірте, що все обернеться на краще. Не захоплюйтеся ще сирими ідеями і обіцянкою швидкого прибутку. Вважайте, що вас чекає іспит на терплячість, тому будь-яка поспішність може лише зашкодити здійсненню ваших же далекосяжних планів.

ТЕРЕЗИ – Десятка Мечів

Пора "підвести риску", рішуче покінчив з чим то. Не піддавайтеся жадобі руйнування і не захоплюйтеся порожніми прожектами. Можливо, ви не готові попрощатися з кимось або з чимось, тим більше, якщо мова йде про самому для вас дорогому. Хоча, може бути, ви вже радієте близького закінчення своїх неприємностей, прикрощів або страждань.

СКОРПІОН – Імператриця

Дотримуйтесь нейтралітет. Будьте готові не тільки на словах, а й на ділі. Ви як би сидите в нерішучості між двох стільців. У вас ніяк не виходить прийняти рішення, висловитися або просто нарешті взятися за справу. Хвилюватися з цього приводу не варто.

СТРІЛЕЦЬ – Колісниця

Гороскоп по картах Таро для Стрільців говорить про те, що вам пора ставити на свою перемогу, але перемігши, що не зазнавайтеся. Вас чекає гарна новина. Тим більше, якщо у вас щойно закінчилася смуга невдач: ви переконаєтеся, що справи пішли в гору.

КОЗЕРІГ – Четвірка Жезлів

Будьте відкриті по відношенню до людей і ідей. Ввічливість повинна бути не тільки зовнішньої. Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді. Мова, до речі, може йти і про флірт. Вітайте сьогоднішній день.

ВОДОЛІЙ – П'ятірка Кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чогось або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Чи не купайтеся в своєму горі і не чекайте від майбутнього занадто багато чого. Чим чесніше і щире ви поведете себе, тим швидше зможете знайти новий грунт під ногами.

РИБИ – Дама Кубків

Залишайтеся вірні своїм почуттям. Не думайте, що маєте право прощати собі будь-які примхи і не приймайте бажане за дійсне. Ваше емоційний стан сьогодні такий, що ви особливо ясно відчуваєте душевні сподівання і потреби оточуючих. На жаль не виключено, що ви можете і постраждати за чужих негативних емоцій.

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