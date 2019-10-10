Гороскоп по картах Таро на 11 жовтня 2019 року: кого чекають неприємності

Гороскоп на 11 жовтня 2019 року, по картах Таро.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Десятка кубків

Ви, подібно до краплі в глибокому океані втратили себе. Зберіться і почніть щось робити. Ви можете зникнути і про вас можуть забути, якщо ви не візьмете в руки власне життя. Не йдіть за долею і не погоджуйтеся на те, що вам пропонують. Будьте тим, ким дійсно хочете бути і сконцентруйтеся на виконанні власних бажань.

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Йдіть уперед. Не звертайте увагу на слова, які кидають вам в спину. Ви краще тих, хто показує вам свої зуби. Забирайтеся з кролячої нори на світло і будуйте свій власний світ. Забудьте про всі проблеми, починайте жити заново або продовжуйте те, що робили давно з новими силами. Не бійтеся нічого і нікого.

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

Ваше життя останнім часом не підносить вам позитивні моменти. Це відбуватиметься тільки тому, що ви самі від них відмовляєтеся. Будьте сміливіше в своїх вчинках і рішеннях. Не бійтеся говорити про себе, а не тільки слухайте про чужих проблемах. Не давайте маніпулювати і керувати собою.

РАК - Двійка кубків

Ви говорите занадто багато зайвих слів і відкриваєте своє серце не перед тими людьми. Замість того, щоб вирішувати свої проблеми - ви просто "ковтаєте" їх з надією, що все пройде само. Але так не буде. Постарайтеся не давати собі можливості розклеюватися. Якщо вам потрібна допомога - попросіть її. Не бійтеся бути відкинутим.

ЛЕВ - Паж жезлів

Колись ви обов'язково отримаєте відповіді на всі ваші запитання, а поки просто перестаньте думати про це. Думки про незбагненну і незвіданому занадто відволікають вас від повсякденного життя і реальності. Ви ніби самі перете себе зі своєї ж пам'яті. Вам потрібен новий друг, якого ви, цілком ймовірно, можете зустріти в цей день.

ДІВА - Дама денаріїв

Відпочиньте. Викиньте з голови всі зайві думки, а з власного життя - всіх зайвих людей. Ви воїн, але ваші битви закінчені. Перестаньте шукати їх і перестаньте йти на тих, хто приходить до вас з миром війною. Прийшов час осісти і прожити спокійну, але не менш цікаве життя. Головне - самостійно почніть нову главу у своєму житті.

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Ви народилися воїном і ваш характер дає про себе знати. Ви давно знайшли вірних соратників, які завжди прийдуть до вас на допомогу. Але, в цей день вам слід звернути на них увагу і придивитися. Один з них знаходиться на перехресті і не може вибрати дорогу, по якій йому слід йти. Саме від вас залежить доля цієї людини. Не помиліться.

СКОРПІОН - Четвірка кубків

Настав час радіти і веселитися. Святкуйте свою перемогу. Ви заслужили все те, що маєте зараз. Але пам'ятайте, що марнославство може погубити вас і скинути з найвищої гори. Доля підступна і у неї на всіх свої плани. Уважно стежте за знаками, які вона вам надає.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

Стрільцям Четвірка денаріїв принесе довгоочікуваний спокій. Ви можете видихнути і заспокоїтися. У вас все вийде тільки якщо ви будете впевнені в собі. Крім того, пам'ятайте про те, з чого все починалося. Пам'ятайте про те, хто допоміг вам добитися висот і в потрібний момент підставте йому своє плече.

КОЗЕРІГ - П'ятірка жезлів

Ваші спогади грають з вами, як сонячні промені залишають відблиски на вікнах. Спогади не дають вам спокою. Ви б хотіли бути чесними з усіма, але у вас виходить тільки приховувати правду і ховатися під тисячами масок. Не бійтеся. Одного разу ви зможете зійти з цього шляху і побачите, яким могло бути ваше майбутнє.

ВОДОЛІЙ - Король кубків

Що для вас справжнє щастя? Чи відчуваєте ви його прямо зараз? Ці питання не дають вам спокою і 11 жовтня ви зможете отримати на них відповіді. Не бійтеся показувати свої емоції. Вам не потрібні правила та інструкції. Ви самі точно знаєте, що потрібно робити, але вас щось зупиняє. Знайдіть причину і усуньте її.

РИБИ - Туз денаріїв

Не дайте потонути в негативі своїй близькій людині. Усередині вас тиша, ви не чуєте власного голосу. Прислухайтеся, зупиніть час і тоді у вас вийде допомогти не тільки собі. Пам'ятайте, що час як і вода або піску, постійно вислизає від вас. Станьте берегом широкої річки і станьте тим, на кого можна покластися у важкій ситуації.

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