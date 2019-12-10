Гороскоп по картах Таро на 11 грудня 2019: кого чекають невдачі

Гороскоп на 11 грудня 2019 року, по картах Таро.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Імператор

Середа стане для Овнів вирішальним днем. Вам доведеться приймати важливі рішення і брати на себе відповідальність не тільки за себе, але і за інших. Будьте обережні і не повертайтеся спиною до своїх ворогів.

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка жезлів

Ваш мотор працює на всіх парах, і всі ваші цілі – у вас в руках. Інший варіант – ви відчуєте великий приплив енергії. У вас більше немає часу коливатися, швидше за користуйтеся знайденої енергії і рухайтеся до своїх бажань.

БЛИЗНЮКИ - Сімка кубків

Будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливої для вас справи. У вас є суперники чи вороги, які хочуть зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити прибуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій.

РАК - Дев'ятка денаріїв

Готуйтеся до приємного сюрпризу. Можливо, ви отримаєте послання, або до вас прийдуть, або на роботі вас чекатиме повідомлення. Якщо ви ні на що подібне не розраховуєте, спробуйте допомогти щасливому випадку і вирушайте самі на пошуки щастя.

ЛЕВ - Суд

Будьте відкриті до всього нового в цей день. Вам належить отримати важливе повідомлення, яке може кардинально змінити ваше життя. Але не думайте, що вашу брехню зійде вам з рук.

ДІВА - П'ятірка мечів

Ця карта говорить про те, що вам завжди необхідно вигравати. Ви відчуваєте таке бажання. Вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу.

ТЕРЕЗИ - Четвірка жезлів

Ви можете виразити себе повністю. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді. Мова, до речі, може йти і про флірт. Вітайте цей день.

СКОРПІОН - Вісімка кубків

Відмовтеся від звичного, шукайте нові шляхи. Вам так чи інакше доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим.

СТРІЛЕЦЬ - Двійка денаріїв

Проявіть гнучкість і спробуйте пограти з усіма можливостями. Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Цей день вам треба прожити граючи.

КОЗЕРІГ - Король кубків

Скористайтеся наданим шансом, він обіцяє вам велику удачу. Хоча, можливо, ви віддасте перевагу використовувати цей день для того, щоб дозволити нарешті якусь застарілу проблему або "зарити сокиру війни", помирившись з кимось.

ВОДОЛІЙ - Шістка мечів

Вітайте наступив день, бо він сповнений дарів. Радійте життю і повноти буття, і не забудьте подякувати долі за все те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість з вашими близькими і друзями.

РИБИ - Сонце

Контролюйте свої емоції. Все, що ви говорите можуть використовувати проти вас ваші недоброзичливці. Будьте уважні будинку, оскільки можливо, що хтось із вашої родини таїть образу на вас і вам слід виправити цю ситуацію.

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