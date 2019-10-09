Гороскоп по картах Таро на 10 жовтня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 10 жовтня 2019 року, по картах Таро.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Вісімка жезлів

Ваша юність пройшла низкою чорних смуг і ви дотепер зберігаєте образу на світ. Постарайтеся знайти внутрішній спокій і рівновагу. У вас усе вийде, якщо ви докладете зусиль. Не застрявайте в павутині з сірих днів, не давайте собі опускати руки. Продовжуйте будувати свою фортецю і зміцнюйте стіни для власного захисту.

ТЕЛЕЦЬ - Трійка кубків

10 жовтня 2019 року ви будете переможцями. Але ви дотепер відчуваєте себе загубленою овечкою серед зграї вовків. І в цьому ваша головна слабкість через яку ви не відчуваєте належної радості. Пам'ятайте про свою внутрішню силу і не давайте нікому маніпулювати вами. Чи не потискайте руку всім підряд, ведіть за собою й оточіть себе тільки сильними духом людей.

БЛИЗНЮКИ - Світ

Ваша безмежна душа хоче знайти спокій. Ви, подібно мандрівникові в пустелі, не можете знайти особистий оазис. У цей день вам вдасться зробити це. Ви знайдете те, що шукали так довго. Зараз у вашому будинку немає вікон і промені світла не пробиваються в це темне і похмуре приміщення. Але 10 жовтня у вас є реальний шанс виправити ситуацію.

РАК - Повішений

Платіть за рахунками. Ви занадто часто виходили сухим із води, тому прийшов час розплачуватися за власні вчинки. Прийміть усе з гордо піднятою головою, не показуйте нікому свій страх. У вас попереду світле майбутнє і вам слід зробити все, щоб не упустити свій шанс на спокій і щастя.

ЛЕВ - Лицар жезлів

У вас є те, що ви можете втратити. Ви стали краще останнім часом, але не надали цьому значення. Хваліть себе. Ви сильні і багато хто не впоралися б із тими завданнями, які ви вирішуєте кожен день. Не тоніть у королівстві кривих дзеркал. Будьте немов лицар. Тільки ви зможете захистити своїх близьких. Не огортайте власні плани в саван.

ДІВА - Місяць

Ухвалюйте рішення виважено. Не робіть необдуманих вчинків. Ви ніколи не зможете повернутися назад, тому не озирайтеся на минуле. Дивіться тільки вперед. 10 жовтня вам доведеться поборотися з собою, але це тільки зробить вас сильнішим. Ви, подібно вовку, ведете свою зграю за собою і подібно собаці, залишаєтеся вірними своїм принципам та ідеям.

ТЕРЕЗИ - Король кубків

Відпускайте образи. Не тримайте зло в собі, дайте йому розчинитися і покинути вас. Поки ви будете нести таку тяжку ношу – ви не зможете рухатися далі. Крім того, через це ви постійно погано себе почуваєте. 10 жовтня – гарний день, щоб обміркувати все й ухвалити найголовніше рішення у вашому житті. Джерела радості оточують вас, але ви вперто не помічаєте їх.

СКОРПІОН – Сімка денаріїв

Коли випадає ця карта – вас чекає приємний сюрприз. Чекайте на справжній подарунок від Всесвіту. Ви на правильному шляху, тому не сходьте з нього. Постарайтеся в цей день ухвалювати тільки правильні рішення, які не перчать вашій совісті. Пам'ятайте, що над серцем не владна навіть смерть, а в любові завжди перемагає щирість.

СТРІЛЕЦЬ – Четвірка мечів

Ви намагаєтеся виправдати себе і свої вчинки. Навіть коли чините погано і шкодите іншим. Припиніть це, інакше незабаром весь негатив повернеться до вас. Ви одержимі помстою і тому уразливі. Відпустіть ситуацію і доля приведе вас у потрібне місце.

КОЗЕРІГ – Лицар мечів

Зараз не найкращий час для нових починань. Щоб виміряти лінію своєї долі – вам необхідна допомога. У цей день ви будете наповнені красою й удачею, тому сміливо вступайте в бій із "драконами". Рятуйте невинних і боріться за свою любов, але завжди пам'ятайте про кінцеву мету. Оголюючи меч – уважно дивіться на суперника.

ВОДОЛІЙ – Дев'ятка денаріїв

Водоліям слід звернути увагу на свої сни. У них ховається знак, на який вам необхідно покластися і слідувати йому. Все саме приховане, те, що ви шукаєте насправді перебуває на самому видному місці і вам слід тільки придивитися. Пам'ятайте, що ніхто не подарує вам тепло, якщо ви самі того не захочете. А чудовиська з тіней оживуть – якщо ви продовжите ховатися за маскою тіні.

РИБИ - Правосуддя

10 жовтня 2019 року гороскоп по картах Таро радить вам розслабитися. Без вас не згаснуть зірки і все буде йти своєю чергою. Це не означає, що ви не приносите користі. Просто вам, як і будь-якій людині потрібен відпочинок і позитивні емоції. Не думайте про погане.

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