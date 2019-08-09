Гороскоп по картах Таро на 10 серпня: кого чекають проблеми

Гороскоп на 10 серпня 2019 року, по картах Таро пророкує насичений і цікавий день для багатьох знаків. Будьте обережні і завбачливі і пам'ятайте, що ваші вороги не дрімають.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу.

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Овен - Дев'ятка денаріїв

Вірте в свою удачу. Прибуток треба не тільки отримати, але і зберегти. Готуйтеся до приємного сюрпризу. Можливо, ви отримаєте послання. Якщо ви ні на що подібне не розраховуєте, спробуйте допомогти щасливому випадку і вирушайте самі на пошуки щастя.

Телець - Шістка жезлів

Якщо ви зробили якийсь добру справу, то 10 серпня вас чекає заслужена нагорода і визнання. Відсвяткуйте же свій тріумф і розділіть це свято з іншими. Радійте самі і порадуйте своїх близьких друзів.

Близнюки - Трійка денаріїв

Покінчіть з колишніми заняттями і переходите на новий, більш високий рівень. Можливо, для вас як раз настала пора вибирати професію або партнера, розібратися з побутовими проблемами, навести порядок в своїх фінансових справах або отримати нову кваліфікацію, - не важливо: перш за все вам потрібно позбутися від уламків минулого.

Рак - Двійка жезлів

У вас ніяк не виходить прийняти рішення, висловитися або просто нарешті взятися за справу. Хвилюватися з цього приводу не варто. У такі дні дійсно краще зайняти нейтральну позицію. Будьте готові не тільки на словах, а й на ділі.

Лев - Шістка мечів

Відправляйтеся в шлях, незважаючи на затримки, і вступіть на нову землю. Не виключено, що у вас вже тремтять коліна. Вас очікують зміни, або вам доведеться щось незвичайне, або ж ви готуєтеся вступити "на нову землю", і у вас мандраж.

Діва - Король денаріїв

Радійте досягнутому і розумно використовуйте свої ресурси. Не будьте вперті. Однак головне завдання для вас на найближче майбутнє - зберегти нажите.

Терези - Туз кубків

Скористайтеся наданим шансом, він обіцяє вам велику удачу. Не зраджувати порожніх мріянь. Якщо ви вмієте спілкуватися з людьми і керуватися своїм внутрішнім голосом, то щастя для вас може початися прямо в цей день.

Скорпіон - Паж кубків

Скористайтесь наявним шансом, погодьтеся на компроміс або підіть на примирення. Не вірте улесливим словам та обіцянкам. Або ви отримаєте емоційне підживлення яке вас підтримає, або ж перед вами відкриються нові можливості, які ви не очікували.

Стрілець - Четвірка мечів

Пройдіть через свій страх до кінця і, якщо це потрібно, зробите покаяння. Не зациклюйтеся на своїх кошмарах або на тих почуттях і вчинках, в яких рано чи пізно людині доводиться каятися.

Козеріг - Вісімка кубків

Відмовтеся від звичного, шукайте нові шляхи. Не вступайте на шлях, якщо це доведеться робити з важким серцем. Вам так чи інакше доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим.

Водолій - Дев'ятка жезлів

Будьте обережні, не підставляйте себе під удар і не відступайте. Не ломіться в замкнені двері, але і самі не замикайтеся в собі. Будьте напоготові і не "розкриватися" навіть з того боку, звідки не чекаєте небезпеки.

Риби - Лицар мечів

Уникайте конфлікту. Дивіться, щоб конфлікт не привів до різкого охолодження і погіршення атмосфери в коллективе. Потрібно лише зберігати ясну голову і реагувати тверезо і холоднокровно. Намагайтеся не захоплюватися, продумуйте свою тактику і дискутуйте без емоцій.

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