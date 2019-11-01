Гороскоп по картах Таро на 1 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку: кого чекає поганий день

Гороскоп на 1 листопада 2019 року, по картах Таро рекомендує Левам і Рибам бути максимально обережними, а Дівам насолодиться цим днем сповна.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро.

ОВЕН - Закохані

Ваш шлях від свідомості до підсвідомості буде складним і тернистим, але він покаже вам вашу дорогу від плотських бажань і емоцій до високих духовних відносин.

ТЕЛЕЦЬ - Двійка жезлів

У такі дні краще зайняти нейтральну позицію. Якщо від вас вимагатимуть більшого, можете висловити або висловити своє ставлення, але не приймайте на себе ніяких зобов'язань. Це краще буде зробити завтра.

БЛИЗНЮКИ - Десятка жезлів

Або ви самі візьметеся за справу, яка зажадає всіх ваших сил і навіть більше, або вам доручать справу, яке здасться вам нездійсненним спочатку. Але, якщо справа того варта, зберіться з силами і ризикніть.

РАК - Паж денаріїв

Вам представиться шанс, на який ви можете сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. "Тримайте ніс за вітром" і реагуйте відразу, коли вам запропонують, наприклад, укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку.

ЛЕВ - Суд

У ваше життя прийде нове. Постарайтеся зрозуміти сенс покладеної на вас завдання і виконати її з честю. Ця карта - символ змін, які або відбуваються у вашому житті зараз, або ось-ось впадуть на вас.

ДІВА - П'ятірка мечів

Ця карта говорить про те, що вам завжди необхідно вигравати. Ви відчуваєте таке бажання. Вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу.

ТЕРЕЗИ - Четвірка жезлів

Ви можете виразити себе повністю. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді. Мова, до речі, може йти і про флірт. Вітайте цей день.

СКОРПІОН - Вісімка кубків

Відмовтеся від звичного, шукайте нові шляхи. Вам так чи інакше доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Ні, вас не виганяють, просто настала пора шукати нові шляхи.

СТРІЛЕЦЬ - Двійка денаріїв

Проявіть гнучкість і спробуйте пограти з усіма можливостями. Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Цей день вам треба прожити граючи.

КОЗЕРІГ - Король кубків

Скористайтеся наданим шансом, він обіцяє вам велику удачу. Хоча, можливо, ви віддасте перевагу використовувати цей день для того, щоб дозволити нарешті якусь застарілу проблему або "зарити сокиру війни", помирившись з ким то.

ВОДОЛІЙ - Шістка мечів

Вітайте наступив день, бо він сповнений дарів. Радійте життю і повноти буття, і не забудьте подякувати долі за все те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість з вашими близькими і друзями.

РИБИ - Сонце

Вам належить взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось давно виношуваної бажання.

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