Гороскоп по картах Таро 22 листопада 2019: кого чекають проблеми

Гороскоп 22 листопада 2019 року, по картах Таро пророкує Овнам вдалий день. Дівам і Ракам гороскоп радить відпочити, а ось Рибам і Скорпіонам ретельно потрудитися.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

pexels.com

ОВЕН – Колесо Фортуни

Удача – грайливе і непостійне явище. 22 листопада воно буде очевидна на вашому боці. Але не сподівайтеся тільки на удачу, оскільки до неї вам буде потрібно хитрий розум і чіткий погляд. Не бійтеся відчувати себе самотнім, оскільки на самоті ховається ваша справжня сила.

ТЕЛЕЦЬ – Утримання

Утримання пророкує Тельцям певне затишшя перед бурею. Будьте готові до того, що вам доведеться відчути себе в центрі уваги і всіляко залучати натовп. Не бійтеся себе і своїх емоцій. Будьте уважні до оточуючих і не реагуйте на критику.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Кубків

Не поринайте занадто глибоко в свою образу, злість і поганий настрій. Нехай ви ображені і засмучені, все ж тримайте очі відкритими. Новий шанс вже близький. У вас з'являться нові можливості і зв'язки.

РАК – Сімка Жезлів

Якщо ви отримуєте цю карту в розкладі, ви перебуваєте в екстремальній ситуації. Відстоюйте свою точку зору енергійно і послідовно. Будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливого для вас справи. У вас є суперники чи вороги, навмисні зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити прибуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій.

ЛЕВ – Шістка Мечів

Перестаньте вичікувати: краще чесно програти, ніж здатися без бою. Не вдавайтеся в сумнівні справи і проекти. Не налаштовуйтесь на спокій. Вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Бийтеся, поки вистачить сил.

ДІВА - Дев'ятка Денаріїв

Вірте в свою удачу. Готуйтеся до приємного сюрпризу. Можливо, ви отримаєте послання, або до вас прийдуть, або на роботі вас чекатиме повідомлення. Якщо ви ні на що подібне не розраховуєте, спробуйте допомогти щасливому випадку і вирушайте самі на пошуки щастя.

ТЕРЕЗИ – Десятка Денаріїв

Укладайте вигідні угоди і радійте своєму успіху. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Відчуйте себе людиною, багатою внутрішньо і зовні, і поділіться своїм багатством з іншими.

СКОРПІОН – Сонце

Сонце 22 листопада вкаже вам істинний шлях. Будьте уважні і обережні до всього, що вас оточує. Не бійтеся робити помилки і намагатися рухатися вперед - це принесе вам довгоочікуване задоволення.

СТРІЛЕЦЬ – Двійка Мечів

Якщо від вас вимагається висловити думку або прийняти рішення, то день для цього невідповідний. Відкладіть справи на завтра: ранок вечора мудріший. Не намагайтеся знайти рішення або лінію поведінки з допомогою одного тільки інтелекту.

КОЗЕРІГ – Туз Денаріїв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

ВОДОЛІЙ – Дурень

Бути дурним і валяти дурня - не завжди означає схибити. Іноді можна просто спробувати дати своїй голові відпочити. Будьте легкі в цей день і не бійтеся помилятися. Постарайтеся відпочити в цей день і не концентруйте свою увагу на негативі.

РИБИ – Диявол

Він розповідає про брехню і зраду. Будьте готові до гіршого в цей день і тоді ви зможете пережити 22 листопада з невеликими втратами. Будьте уважні до деталей і не бійтеся імпровізувати.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!