Гороскоп на 8 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на неділю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"До полудня не варто поспішати з покупками: в процесі прийняття рішень можуть виникнути непорозуміння, помилки, збої, затримки, а якість подарунків і квітів не буде вас задовольняти. Інша частина дня подарує романтичний настрій та бажання пригод. Чекайте на сюрпризи. Сьогодні є шанс зав'язати нові знайомства, а в існуючі стосунки саме час додати новизну і елемент несподіванки ", – стверджує Вероніка Старс.

Овен

Сьогодні ви будете серйозні як ніколи. На вас може звалитися купа побутових справ. Все ретельно розплануйте і обов'язково робіть перерви. Проте, день здатний порадувати, можуть бути несподівані грошові доходи, але й витрати.

Телець

Сьогодні з вами можуть статися приголомшливі сюрпризи, дуже не експериментуйте з зовнішнім виглядом - максимум доглянутості і натуральності. Влаштуйте собі свято або романтичну вечерю зі смачними наїдками. День дійсно вдалий та щасливий, налаштовуйтесь на позитив і відпочинок.

Близнюки

Подбайте сьогодні про свою сім'ю та близьких. Порадуйте улюблених жінок увагою і подарунками. Добре провести час в сімейному маєтку або на природі. Тихе затишне свято на своїй території - саме те, що вам потрібно в цей день.

Рак

День віщує велику кількість спілкування, дзвінків, листування, поздоровлень! Можна влаштовувати посиденьки з близькими родичами і друзями. Цієї неділі в процесі комунікації, поїздок, переміщень і серфінгу по мережі Інтернет можна зловити несподівані ідеї для заробітку.

Лев

Багато з вас сьогодні можуть понести значні збитки, але також чекайте подарунків. Взагалі грошові питання будуть дуже важливі в цей день. Все, що стосується ваших цілей, може принести несподіваний позитивний результат. Ви зрозумієте, куди рухатися далі. А у когось з Львів може здійснитися матеріальна мрія!

Діва

Сьогодні добре заявляти про свої здібності і таланти. Обов'язково наведіть марафет в цей день: опублікуйте фото в соц. мережі - це запустить важливі процеси для досягнення вашої мети в найближчому майбутньому. Дівчата Деви можуть отримати привітання від чоловіків з минулого.

Ваги

Вам сьогодні захочеться закритися і не розповідати про своє щастя. Проте чекайте подарунків і сюрпризів. Не виключені нові знайомства і освідчення в коханні. Близькі люди зажадають вашої уваги. Можливо, доведеться вирішувати їхні побутові питання. Увечері добре відвідувати концерти та затишні ресторани.

Скорпіон

Дорогі Скорпіони, сьогодні хтось несподівано може проявити по відношенню до вас знаки уваги. Однак не варто надто серйозно розцінювати ці слова і подарунки, дайте час вщухнути емоціям. День подарує вам дружні зустрічі, соціальну активність, а також круті ідеї і плани на майбутнє.

Стрілець

Когось з вас сьогодні привітає і обдарує увагою людина з минулого. У цей день ви будете вести багато комунікацій, пересувань по місту. Намагайтеся грамотно розподілити свої грошові потоки, щоб не розтратитися більше, ніж планували. Бізнесменам цей день може подарувати приємні новини та ідеї для просування своїх проектів.

Козеріг

На вас звалиться тягар відповідальності перед своїми близькими і коханими. Але грамотне планування може допомогти вам і впоратися зі справами, і розважитися як слід. Деякі з вас можуть відправитися в подорож або закінчити курс навчання.

Водолій

Сьогодні ви будете чекати сюрпризів від своїх улюблених і таки дочекаєтесь. Може, це будуть дуже дорогі подарунки, ну, а для когось - великі розтрати. Всі веселощі влаштуйте у себе вдома, на своїй території або виїжджайте на природу, за місто. Відпочинок в цей день допоможе відновити сили.

Риби

Ваші приятелі не залишать вас без уваги. Друзі, особливо з соцмереж, будуть активно за вами стежити, підкиньте їм їжу для очей. Вірогідні таємні листування і спілкування з колишніми. Проявіть сьогодні по повній свою творчу романтичну натуру - і отримаєте потужний заряд мотивації на весь березень.

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