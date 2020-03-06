Гороскоп на завтра, 7 березня: сюрпризи – Близнюкам, гроші – Козерогам

Гороскоп на 7 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на суботу.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Сьогодні багатьох потягне на авантюри, розваги та пригоди. Дозвольте собі задоволення! Ваші діти і улюблені можуть зажадати уваги, похвали і турботи. Всі, хто пов'язаний з творчими професіями - ловіть натхнення! У цей день можна заявляти про свої таланти та хвалитися здібностями. Зустрічі і побачення пробудять ваші почуття і бажання! - рекомендує астролог Вероніка Старс.

Овен

Для вас цей день принесе натхнення, бажання творити, оригінально демонструвати свої ідеї. Не забудьте про дітей - нехай це буде день приємних вражень для вашої родини. Самотнім Овнам субота здатна подарувати нові знайомства, а також несподівані грошові надходження.

Телець

Гарний день для того, щоб влаштувати свято на своїй території. Можете сміливо збирати всю сім'ю за столом - приємне проведення часу вам забезпечено. Подбайте про обновки для будинку, займіться рукоділлям, дизайном.

Близнюки

Це ваш день! Все, що ви так любите і вмієте робити, буде легко виходити. Саме час налагодити контакти або йти на примирення. Зовсім скоро почнеться рух у справах. Подумайте над новими ідеями розвитку робочих процесів. Не виключено, що будете задіяні в справах своїх близьких родичів. Це гарний день для публічних виступів і соціальної активності.

Рак

Провідна тема дня - гроші, майно, покупки. Можливо, вас потягне по магазинах, оновити свій гардероб, розбавити його незвичайними, яскравими речами. Деяким Ракам може надійти несподівана пропозиція про роботу. Або хтось зробить вам подарунок. Сьогодні побалуйте себе не просто смачним, але й гарно оформленим блюдом.

Лев

Сьогодні чекайте сюрпризів і приємностей. А якщо ви активний, сміливий і впевнений в собі Лев - приймайте те саме рішення, про яке ви так довго роздумували. В цей день вам можна все: здійснювати покупки, закохуватися, постити фотографії в соціальних мережах і всіляко привертати увагу до своєї неповторної персони.

Діва

Ймовірно, як і багатьом, вам сьогодні захочеться авантюрних пригод, поїздок, нестандартних відчуттів. Однак варто розрахувати свої сили правильно, все ретельно обмірковувати, а вирішення важливих питань перенести на новий тиждень. Помірне усамітнення піде вам на користь.

Ваги

Сьогодні ви можете опинитися у великому колі друзів і людей, з якими ви будете на одній хвилі. Можна скористатися моментом і заколаборіроваться з кимось із них для подальшої співпраці і просування своїх ідей. У цей день корисно бути соціально активним. Також можливі приємні сюрпризи, нові знайомства та подарунки.

Скорпіон

Лопни, але тримай фасон - сьогодні це ваш девіз дня! В цей день на вас дивляться, на вас рівняються, вас слухають і вам підкорюються. Деякі ваші минулі починання принесуть несподівані плоди, і стане ясно, куди рухатися далі. Гарний день для ведення великого бізнесу і впровадження оригінальних рішень.

Стрілець

Багато з вас сьогодні будуть мріяти і планувати свої майбутні поїздки. А може, саме в цей день вас чекає далека дорога, як в прямому сенсі, так і в переносному значенні. Розширення своїх горизонтів через нові знання, навчання і спілкування з іноземцями наповнить вас натхненням і змусить подивитися на світ іншими очима. Сприятливо запускати рекламні кампанії, вести переговори і розробляти маркетинговий план.

Козеріг

Сьогодні не виключені різкі грошові сюрпризи. Може вирішитися питання з кредитом або позикою. Також вам можуть повернути давно забутий борг. Плануйте великі фінансові вкладення, але всі придбання і починання перенесіть на другу половину березня. У відносинах проявляйте натиск та ініціативу.

Водолій

Близкі люди, бізнес партнери і друзі - сьогодні всім від вас буде щось потрібно. Проявіть альтруїзм і підіть на цей поклик, а натомість вас чекають сюрпризи, подарунки та різні знаки уваги від інших людей, особливо якщо ви в близьких, романтичних стосунках.

Риби

Якщо останнім часом ви багато працювали, спілкувалися, розробляли нові проекти, особливо в інтернеті, то сьогодні на вас звалиться удача, подарунки або грошова винагорода. Тримайте свій розум відкритим, Всесвіт вже відправила вам круту ідею для реалізації в найближчим часом.

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