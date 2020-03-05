Гороскоп на завтра, 6 березня: чому Леви повинні думати про плани, а Овни – про дітей

Гороскоп на 6 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на п"ятницю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"Значна частина дня конфліктна, напружена. У деяких може яскраво виявлятися егоїстична поведінка, бажання підвищеної уваги до своєї персони. Сьогодні можуть виникнути труднощі з вибором, буде важко розібратися, чого саме ви хочете. Увечері обов'язково побалуйте себе приємностями, смакотою, спілкуванням з друзями, відвідуванням розважальних заходів і закладів ", – рекомендує астролог Вероніка Старс.

Овен

День, коли можна планувати побачення або влаштовувати романтичні посиденьки зі своїми коханими. Приділіть більше уваги дітям - їм сьогодні це дуже необхідно. Влаштуйте собі і своїй родині свято. Сходіть на вечірку або в ресторан. Піддайтеся творчим поривам. Креатівьте.

Телець

Сім'я сьогодні для вас повинна бути на першому місці. Приділіть час мамі, старшим родичам, дітям. Непагано було б запросити гостей у свій будинок, влаштувати їм звану вечерю.

Близнюки

Дуже активний день. Чекайте на дзвінки, листування, зустрічі з близькими і друзями. Однак будьте акуратнішими в ділових переговорах і угодах. Також особливу увагу проявляйте на дорогах і за кермом. Добре вчитися чомусь новому.

Рак

Покупки та заробіток - ось чим будуть зайняті ваші думки в цей день. Може привалити робота, але розраховуйте свої сили грамотно, справи будуть йти повільно. Всі фінансові питання краще перенести на період після 10 березня.

Лев

Сьогодні ви будете закохані в самих себе. Однак відвідування салону краси або оновлення гардеробу можуть не принести задоволення і бажаний результат. Саме час замислитися про свої подальші плани, а також не провокувати конфлікти в родині і з коханими.

Діва

Ви сьогодні перебуваєте в невластивій собі ситуації, коли замість роботи зірки рекомендують вам відпочити, зайнятися здоров'ям та своїм емоційним станом. Відвідайте місця сили, де можна наповнитися для майбутніх звершень.

Ваги

День, коли можна сміливо будувати плани на майбутнє. Можуть приходити цікаві новини, відвідувати незвичайні думки, а друзі будуть підкидати ідеї для стартапу. Але з реалізацією варто пригальмувати до 10 березня.

Скорпіон

Ви проживаєте період кар'єрних досягнень і результатів у бізнесі. Потрібно ретельно обміркокувати свої подальші кроки в робочих справах. Не поспішайте приймати рішення. Вірогідні конфлікти з начальством.

Стрілець

Сьогодні потрібно розширювати свій світогляд. Зробити це можна за допомогою нових знань, нової інформації, спілкування та налагодження комунікації з авторитетними людьми. Вирушаючи в поїздку, перевіряйте всі документи і звіряйте час, можуть бути труднощі і затримки.

Козеріг

Грошові питання - головна тенденція дня. Але уникайте кредитів і позик, а також великих фінансових вкладень. День підвищеною сексуальною енергетики. Захочеться авантюр, але будьте розсудливі і проявіть твердість характеру.

Водолій

Стосунки - шлюбні, любовні, ділові, соціальні. У цей день все, що ви розумієте під словом "стосунки", зажадає вашого часу і уваги. Високий ризик конфліктів і розривів зв'язків.

Риби

Поточні справи зажадають багато зусиль. Захочеться проявити свою унікальність і творчість, але далеко не всі ваші ідеї сприймуть на ура. Не перенапружуйте свою нервову систему, ввечері обов'язково відпочиньте.

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