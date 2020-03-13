Гороскоп на завтра, 14 березня: чи прийдуть гроші Овнам, Тельцям, Скорпіонам?

Гороскоп на 14 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на суботу.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"До обіду зірки рекомендують відпочити, не поспішати, ретельно спланувати свій день, а може навіть і більш глобальні і значущі для вас завдання. Друга частина дня принесе оптимізм, гарний настрій, легкий розвиток в будь-яких починаннях, тому не бійтеся діяти, ризикуйте", – радить Вероніка Старс.

Овен

До обіду багато з вас будуть вирішувати фінансові питання. А потім - саме час зайнятися збором інформації, вивченням нових знань і навичок або просто відправитися в поїздку. День принесе розвиток в будь-яких справах.

Телець

Вранці ви можете відчути непорозуміння з боку свого партнера по життю або по бізнесу. Але більша частина дня вдала, особливо для грошових справ, покупок, угод, інвестицій або позик. Приділіть час прибиранню і розчищенню свого особистого простору.

Близнюки

У першій частині дня не наражайтеся на конфлікт зі своєю родиною та близькими, імовірна безрезультатна метушня. Але після 13 годин дня все почне розгортатися в потрібному для вас напрямку. У цей день максимум уваги приділіть своєму чоловікові / дружині і всім оточуючим вас людям.

Рак

Сніданок із сім'єю та вирішення побутових питань - це найкраще, чим можна зайнятися цим суботнім ранком. День гарний для вирішення робочих справ, планування та ініціатив в бізнесі. Доведеться попрацювати, якщо хочете розвитку і просування в професійному плані. Приділіть увагу своєму здоров'ю.

Лев

У цей день блисніть своєю харизмою та творчими здібностями. Будь-які починання будуть розвиватися легко і швидко, тому не втрачайте шанси, дійте за раніше наміченим планом, а найголовніше - не лінуйтеся в цей день. А на вечір заплануйте розважальну програму.

Діва

Незважаючи на те, що сьогодні субота, добре в цей день влаштувати мозковий штурм, шукати потрібну вам інформацію, навчатися новому, відвідувати цікаві місця в місті. Сімейні справи в цей день також будуть дуже важливі.

Ваги

Вранці вас будуть турбувати грошові проблеми, проте покупки і угоди перенесіть на другу половину дня. Після полудня починається вдалий час для поїздок, спілкування, соціальної активності і навчання.

Скорпіон

У першій половині дня вирушайте в салон краси. Також не забудьте про увагу до своєї другої половинки. А ось після 13 годин дня багато хто з вас може ризикнути з великими інвестиціями і покупками - вдалий день для реалізації задуманого.

Стрілець

Виспіться гарненько, перш ніж блиснути своїм талантом! Будьте сьогодні гарні й ошатні як ніколи, вирушайте в місця, які приносять вам задоволення. Все сьогодні йде в ваші руки. Активніше проявляйте ініціативу.

Козеріг

У багатьох з вас сьогодні вирішиться щось дуже важливе. Прикладіть трохи зусиль, і все піде як по маслу, особливо в другій половині дня. Добре планувати відпустку або просто відправлятися в поїздку в цей день. А ще важливо виділити собі час для відпочинку і релаксу.

Водолій

Всі тузи в ваших руках, особливо якщо ви плануєте робочі і бізнес ініціативи, пов'язані з інтернетом і новими технологіями. Покладіться сьогодні на своїх друзів, проведіть день яскраво, будьте соціально активними.

Риби

Якщо ви з тих Риб, хто вміє працювати і бути дисциплінованим - сьогодні всі шанси домогтися бажаних результатів. Зокрема, в тих проектах, над якими ви працювали останні тижні. Сьогодні добре ставити перед собою високі цілі і робити перші кроки до них!

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