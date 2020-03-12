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Гороскоп на завтра, 13 березня, для всіх знаків Зодіаку

1.1т
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Гороскоп на 13 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на п"ятницю.

"П'ятниця - день Венери і задоволень. Напруга тижня спадає, а помилки в запущених справах і процесах починають виправлятися. Нарешті, можна відпочити і ретельно зануритися в розробку нових ідей і проектів. День благоволить бізнесменам і всім, хто пов'язаний з великими грошима. Ті, хто зараз заринувся в особисте життя, можуть використовувати свій магнетизм. Ну, а якщо вам запропонували побачення - сміливо погоджуйтеся, – радить Вероніка Старс.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Гороскоп на завтра, 13 березня, для всіх знаків Зодіаку

Овен

Зараз багато хто з вас орієнтований на бізнес. Сьогодні в колі вашої уваги - тема грошей, заробітку, інвестицій, покупок або кредитів. День вдалий для будь-яких фінансових операцій. Можуть прийти новини від вашого партнера по шлюбу чи бізнесу. Будьте гнучкішими і рішучішими в цю п'ятницю.

Телець

Сюрпризи продовжуються, до кінця місяця ви можете зробити потужний прорив і в фінансових справах, і в робочих, і в особистих. Сфера партнерства і співпраці сьогодні активно задіяна в вашому житті. Можна домогтися спільних результатів, якщо будете діяти чітко за наміченим планом.

Близнюки

Сьогодні вам доведеться попотіти, як фізично, так і емоційно, але у вас є всі шанси завершити розпочате. Робочі і повсякденні справи дадуть про себе знати, може звалитися багато обов'язків. Увечері приділіть увагу своїм коханим.

Рак

Діти в цей день займуть всю вашу увагу, можливо, ви будете активно вирішувати їх проблеми. Ті з вас, хто ще самотній, терміново виходьте на полювання, призначайте побачення. А тим, хто в парі, раджу влаштувати вечір пристрасті і любові. Ймовірно, багатьом з вас захочеться розваг і відпочинку з розмахом.

Лев

Протягом дня продовжуйте динамічно вирішувати робочі, повсякденні завдання. Також можуть активно про себе заявити проблеми прибутку або покупок. Однак не забудьте потурбуватися про своїх близьких. Сім'я в цей день буде помітно домінувати в ваших справах. Саме час зайнятися побутом.

Діва

Сьогодні приготуйтеся багато спілкуватися та пересуватися. Також буде чимало дзвінків, договорів – як по роботі, так і в особистих справах. Вірогідні зустрічі з близькими і друзями, розмови зі своєю другою половинкою. Якщо ви вільні - знайомтеся: зараз великі шанси зав'язати тривалі відносини.

Ваги

Сьогодні чекайте подарунків і прибутку. Багато з вас останнім часом активно вирішують сімейні питання, чи думають про переїзд. Продовжуйте розвивати цю тему. Також зберіть всі свої сили, щоб завершити розпочате до кінця, особливо на роботі або в бізнесі. Вас чекає удача, а в цей день – і матеріальний успіх.

Скорпіон

Цієї п'ятниці ви вродливі. Настрій відмінний, приділіть більше уваги зовнішньому вигляду. Також можна вирушати на шопінг - пройде вдало. Прибуток, успішні угоди, короткі поїздки і творча реалізація задуманого - буквально все йде у ваші руки сьогодні.

Стрілець

Стрільцям сьогодні пощастить, і це може здатися дивним. У цей день вас радують близькі і колеги по роботі. У цей день можна вирушати в далеку подорож або в ділову поїздку. Ловіть шанси і нові можливості і будьте вдячні за все.

Козеріг

Нарешті. настав день, коли можна відпочити і розслабитися. Сьогодні добре провести час з друзями, влаштувати собі свято. У цей день вас можуть відвідати хороші ідеї, прислухайтеся до них. Також очікується багато переміщень по місту і спілкування з близькими.

Водолій

Якщо ви йшли до якоїсь мети, сьогодні вона може реалізуватися! Цієї п'ятниці вас очікує досягнення бажаного в особистому житті і в кар'єрі. Варто підвести підсумки останніх 3-х тижнів і намітити подальший план дій. До кінця березня продовжуйте активно розвиватися і духовно вдосконалюватися.

Риби

Сьогодні розширюйте свої кордони - вирушайте в подорож по новим країнам або за новими знаннями. У цей день проявляйте активність в Інтернеті, влаштовуйте зустрічі з друзями і однодумцями, вам можуть запропонувати щось абсолютно нове або народиться оригінальна ідея для самореалізації.

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Автор
Вероніка Старс Вероніка Старс
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Вероніка Старс
Тег
гороскоп 2020
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