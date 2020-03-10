Гороскоп на 11 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на середу.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"Динаміка дня – Американські Гірки!

Фон дня - вдача, успіх, щастя. Плани про подорожі і мрії про нові країни. Бажання вчитися і відкривати нові кордони пізнання світу.

Деталі дня – конфлікти в стосунках, сварки, суперечки, капризи, перетягування ковдри, вимушені кроки назад. Нестримна жага уваги та матеріальних задоволень ", – так характеризує сьогоднішній день Вероніка Старс.

Овен

Бережіть свої стосунки з близькими. Вірогідні дрібні конфлікти і непорозуміння. День дуже активний і насичений на події. Сприятливо направити сили на вирішення бізнес-завдань. Велика ймовірність того, що ви досягнете раніше поставлених цілей і отримаєте фінансовий результат.

Телець

Сюрпризи продовжуються. Прийшов час зайнятися своїм зовнішнім виглядом, оновити зачіску або гардероб. Відносини з колегами і з начальством сьогодні можуть бути напруженими. Добре зайнятися домашніми та сімейними справами.

Близнюки

Близькі люди можуть провокувати вас на словесні перепалки. Відкритий діалог зможе вирішити будь-яку гостру проблему Деяких з вас потягне на шопінг, але намагайтеся розраховувати грамотно свої фінанси. Великі шанси отримати довгоочікувані новини по роботі і бізнесу.

Рак

Сьогодні найважливіше для вас - бути стриманішим зі своїми домочадцями. Краще зверніть увагу на побутові справи: прибирання, прання, приготування їжі. Сьогодні сприятливо спілкування з природою. Партнери по шлюбу чи бізнесу до кінця березня будуть вимагати вашої активної участі в їхніх справах.

Лев

У цей день намагайтеся не сперечатися зі своїми колегами на роботі, а тим більше - з керівниками. Зараз не найкращий час укладати угоди, підписувати контракти або домовлятися про важливі для вас справи. День обіцяє суєту, велику кількість розмов, листування і пересувань по місту.

Діва

Якщо ви запланували великі покупки і грошові вкладення – почекайте п'ятниці. Зараз високий ризик розтратити гроші, не отримавши задоволення. Також можливі дрібні конфлікти з дітьми та коханими людьми, особливо з приводу фінансів. Розрядити обстановку допоможе вечеря в гарному закладі або відвідування розважального заходу.

Ваги

Ваші стосунки з родиною сьогодні знаходяться під ударом. Можуть статися сутички і розбіжності. Вашу енергію добре перенаправити на вирішення поточних справ, креатив, розробку нових ідей. В цей день вам буде хотітися багато чого. Але, як не дивно, варто зосередитися на догляді за собою. Це заняття не тільки принесе задоволення, але й додасть ентузіазму для майбутніх звершень.

Скорпіон

Щоб не наговорити зайвого комусь із вашого ближнього оточення, займіться мозковим штурмом і підведіть підсумки останніх 3-х тижнів. Не поспішайте приймати рішення, дочекайтеся п'ятниці, 13-го! Відпочинок і відвідування "місць сили" подіє на вас сприятливо.

Стрілець

Сьогодні уникайте фінансових угод і конфліктів на грунті грошей. Вірогідні розбіжності з друзями й однодумцями. День добре підходить для спілкування в чатах, телефування та роботою над інтернет проектами. Можна вирушати в поїздки або просто прогулятися по місту з вашими улюбленими.

Козеріг

В цей день вам стане зрозуміло, куди рухатися далі. Деякі важливі цілі будуть досягнуті. Або, як мінімум, з"являться довгоочікувані новини. Вірогідні конфлікти з дружинами / чоловіками, з родичами. Проявляйте активність в питаннях грошей, шукайте нові джерела доходу.

Водолій

Все, що пов'язано з родиною, домом, місцем проживання останнім часом приносить вам радість і задоволення. Однак в цей день не виключені конфлікти. На роботі можете зіткнутися з труднощами і проблемами. В цьому випадку вам потрібно, по-перше, використовувати своє вміння дружити, а по-друге, довести до логічного кінця всі поточні справи.

Риби

Зараз у багато з вас працює над новими проектами. Саме час до кінця тижня впровадити в свої справи сучасні технології або зробити щось вперше для себе. День може принести фінансові витрати і деяку напругу з грошима. Тому вам не завадить ретельне планування свого бюджету до кінця березня.

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