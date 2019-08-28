Гороскоп на вересень 2019 року по картах Таро: перед ким відкриються двері

Гороскоп на вересень 2019 року по картах Таро обіцяє перемогу Овнам, працю, що приносить гроші і задоволення Терезам і "горе від розуму" Водоліям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на місяць по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен – Шістка Жезлів

Під оплески в переможене місто в'їжджає переможець. З палаючим жезлом, символом вищої влади, він піднімається на балкон найвищого будинку. Стоячи там, нагорі, він бачить величезний натовп, який прийшов привітати його. Від цієї ейфорії паморочиться голова. Здається, що ти піднявся над людством, ставши богом... Ця карта віщує, перш за все, великі успіхи, досягнуті власною працею, а також часткову втрату почуття реальності. Порада Таро: насолоджуйтеся перемогою, але пам'ятайте, наскільки скороминуща людська слава. Тримайте голову холодною.

"Таро Снів", 6 Жезлів

Телець – Шістка Кубків

Дитинство... Як давно це було. Світ був добрим і світлим, люди навколо – усміхненим, дерева – великими, а мрії – наївними. Ця карта – символ ностальгії, туги за минулим і бажання повернутися в нього. Можливо, вам здасться, що все найкраще в вашому житті вже сталося, і залишається лише знову і знову переглядати старі фото, говорити зі старими друзями про справи давно минулих днів, відвідувати місця, де пройшло дитинство і юність. Порада Таро: не угрузайте в минулому, яким би гарним воно не було. Сьогодення та майбутнє готують не менше приємних хвилин. І цінуєте життя у всіх його проявах, навіть в самих незначних.

"Таро Снів", 6 Кубків

Близнюки – Трійка Кубків

Маски, вино, святкова мішура... Ця карта звучить як венеціанський карнавал. Вона обіцяє гучні заходи – весілля, ювілей, професійне свято, - проведені у великій компанії. Буде багато зустрічей в неформальній обстановці, розмов по душах на фуршеті, нових корисних знайомств. Ця карта – про підвищену соціальну активність. Ще одне її значення – романтичні відносини, в які буде втягнутий хтось третій. Вона говорить і про нестачу щирості і справжньої радості – або про необхідність приховувати свої справжні почуття. Ніхто не знає, що насправді відчуває людина, чиє обличчя заховано за веселою маскою.

"Таро Снів", 3 Кубків

Рак - Справедливість

На цій карті зображена дивна богиня правосуддя Феміда. Її очі не зав'язані, а сліпі. Ваги виростають з її тіла і завмирають на позначці "нуль" - ні вліво, ні вправо. Сама богиня більше нагадує чоловіка, а не жінку. Карта просякнута металом як символом непорушності, "залізобетонності" закону правди. Вона віщує ситуації, коли буде необхідно застосувати принцип: "Сократ мені друг, але істина дорожче", коли доведеться пожертвувати дружбою, знайомством, лояльним ставленням заради встановлення Правди. Червона мантія богині – на задньому плані. А це значить, що в ім'я справедливості доведеться пожертвувати і емоціями. Ще одне значення карти – встановлення справедливості в суді.

"Таро Снів", Справедливість

Лев – Сімка Жезлів

Глибока ніч. У старовинному замку розігрується баталія. Сили нерівні. Шестеро на одного. Але головний герой сповнений відваги і не збирається викидати білий прапор. Він продовжує битися. І, якщо уважно придивитися до деталей, стане зрозуміло, що він знаходиться в вигідній позиції, що його жезл – могутніше і яскравіше, ніж зброя супротивників, а під ним – зірка, символ переможця. Це означає, що, незважаючи ні на що, верх в цій битві візьме саме він. Карта віщує непростий бій – бій за власні переконання, за власну думку, за місце під сонцем. Але, якщо у вас не вичерпається віра в себе, прагнення до перемоги, якщо ви будете залишатися на стороні світла і не поступитеся вищим принципам, ця партія закінчиться на вашу користь.

"Таро Снів", 7 Жезлів

Діва – Сімка Кубків

Ви йдете по довгому коридору в напівтемряві, попереду – величезні масивні двері. Ви майже не бачите їх, а просто знаєте, що вони там. І ось у вашій руці – дверна ручка. Ви обережно повертаєте її... і раптом перед вашими очима з'являється справжня пишність! Очі сліпить яскраве світло, що відбивається від золота, кришталю і діамантів! Руки тягнуться до кожної з чаш, і ви не можете вирішити, яка з них цінніше. Основне значення карти – ілюзії, які затьмарюють реальність. У цьому місяці у вас буде багато спокус, але практично нічого з того, що буде запропоновано, не буде заслуговувати на увагу. Порожні мрії, порожні обіцянки, порожні проекти. Таро закликають робити ставку на холодний розрахунок і не піддаватися на емоції.

"Таро Снів", 7 Кубків

Терези – Трійка Денаріїв

Майстер виготовляє свій новий шедевр. Умілі руки твердо тримають інструмент, і неслухняний матеріал набуває задуману форму. "Все в твоїх руках", – говорить ця карта. Вона про професіоналізм, який приносить не тільки задоволення, але і хороший дохід. Карта також може означати щедру винагороду за якісно виконану роботу. Ще одне значення карти – підвищення майстерності в обраній сфері або освоєння нової професії. Вона надзвичайно позитивна, тому, за що б ви не взялися, все буде вести до підвищення авторитету, поваги в суспільстві, до зростання доходів і почуття радості від праці.

"Таро Снів", 3 Денаріїв

Скорпіон – Паж Жезлів

"Що наше життя? Гра". Таке гасло цієї карти. Її фоном служить шахівниця, а головний герой (або героїня) – азартний гравець з диявольським вогником в очах. Основне значення карти – новий імпульс до дії, а також бажання зіграти в гру з самою Долею. Ця карта така ж непосидюча, як і всі Скорпіони. Спокій не для них. Щойно мета досягнута, в голові починає дозрівати новий план, іноді підступний. Карта також говорить про бажання вчитися, яке може виникнути, а також про можливості, які будуть для цього надані. Застереження Таро: перш ніж пуститися в нову авантюру, зважте всі "за" і "проти".

"Таро Снів", Паж Жезлів

Стрілець – Десятка Денаріїв

Темний ліс неприступний. Уява малює страшних чудовиськ, що намагаються дотягнутися до подорожнього своїми руками-гілками. І раптом попереду він бачить вузький прохід, а в ньому – золотаве світло. Зробивши ще кілька кроків, подорожній опиняється у старовинних зарослих врат. Ще один крок – і ось він уже в новому світі, сонячному, радісному і світлому, світі, де збуваються мрії, світі багатства і процвітання. Ця карта має два значення. Перше – надзвичайно позитивне. Воно говорить про досягнення благополуччя і добробуту. Перш за все, сімейного. Друге значення – ілюзія такого благополуччя і процвітання, коли людина бачить те, що хоче бачити. Який саме варіант карти програється, скоро дізнаєтеся.

"Таро Снів", 10 Денаріїв

Козеріг – Трійка Жезлів

Ця карта – про подорожнього, який йшов за мрією. Колись давно уві сні він побачив дивний корабель, майже казковий, і чийсь голос сказав: "Якщо захочеш, він буде твоїм, але для цього доведеться докласти чимало зусиль". Наступного ранку чоловік вирушив в путь. Він йшов довгі дні і ночі, зносив не одну пару черевиків. В одну з ночей він вирішив відпочити поблизу моря. На світанку його розбудило яскраве світло. Розплющивши очі, він побачив перед собою... корабель мрії. Ця карта, як і попередня, має два майже протилежні значення. Перше – досягнення бажаної мети, яка здавалася нездійсненною, або максимальне наближення до неї. Друге – ілюзія легкості перемоги, надмірне розслаблення, зупинка і святкування перемоги, коли її ще немає. І заклик до дії, до останнього ривка.

"Таро Снів", 3 Жезлів

Водолій – Десятка Мечів

Оголений чоловік присів, обхопивши голову руками. На його спині десять гострих мечів вирізують хитромудрий узор. Чоловік ледве стримує крик болю і з жахом чекає, коли зброї тортур проткнути його наскрізь. Цю карту не можна назвати позитивною, але ніякі тортури та інші фізичні каліцтва вона не обіцяє. Мечі в системі Таро – символ інтелекту, гострого розуму. Коли кількість мечів "зашкалює", це говорить про ситуацію, коли людина не просто повністю покладається на логіку і холодний розрахунок. Для неї розум – це бог, єдиний бог. На карті ми бачимо, як розум... вбиває людину. Це "горе від розуму", коли, віддавшись на волю розуму, людина частково перестає бути людиною, тобто перестає відчувати, любити, радіти і плакати. Цю карту слід розглядати як застереження: не перетворюйтеся на живого робота.

"Таро Снів", 10 Мечів

Риби – Туз Денаріїв

Це прекрасна карта, що символізує матеріальну силу і міць. На ній зображений бог Вулкан, що тримає в руках символ Денаріїв – грошей, а також всього, що підпадає під визначення матеріального. Вона обіцяє потужний імпульс до перетворень в цій сфері і допомогу самого Неба. Усі починання, пов'язані з цією сферою, будуть надзвичайно вдалі і успішні. Наприклад, покупка нерухомості, фінансові вкладення, старт нового проекту. Або просто початок нового курсу тренувань в тренажерному залі. На це натякає мускулиста фігура бога. Будь-які профілактичні та оздоровчі заходи також вітаються.

"Таро Снів", Туз Денаріїв

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