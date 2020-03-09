Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: які знаки Зодіаку отримають підтримку, а хто повинен уникати конфліктів

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Георгій Лічелі ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучив поради на тиждень.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей тиждень для кожного знака Зодіаку.

"Другий тиждень березня розпочинається з повного Місяця в знаку Діви, яке відбудеться в понеділок 19 годин 46 хвилин і буде задавати характер подіям на найближчі два тижні. Основна енергія, яку транслює повний Місяць – це прояснення ситуації і наведення порядку в думках і справах. Цьому ж сприятиме і Меркурій , який 10 березня розгортається в прямий рух. Меркурій в прямому русі буде покращувати спілкування, налагоджувати контакти і взаєморозуміння між людьми. Але в період впливу повного місяця – з 8 по 10 березня - емоційний фон підвищений, зростає чутливість і сентиментальність, надмірна збудливість, тривожність, багато хто може страждати на безсоння. У цей період треба тримати себе в руках і уникати конфліктів ", – рекомендує Георгій.

Овни

Якщо ви народилися в період з 20 березня по 5 квітня, на вас чекає спокійний тиждень. Надмірна активність не принесе очікуваних результатів, краще займатися повсякденними справами. Народжених з 5 квітня по 20 квітня очікує напружений, але плідний тиждень. Краще не конфліктувати з начальством – Марс рухається по знаку Козеріг і напружено аспектує ваше Сонце, тому різного роду конфлікти негативно позначаться на вашій кар'єрі.

Тельці

Тельців, чий день народження припадає на період з 21 квітня по 5 травня, на цьому тижні чекає удача. Вірогідні несподівані грошові надходження, подарунки, спонтанні романтичні зустрічі, можна вирішити багато актуальних питань. Народженим з 5 травня по 20 травня треба зробити акцент на соціальній реалізації та кар'єрі. Гармонійні аспекти будуть сприяти розвитку ваших проектів.

Близнюки

Народженим з 21 травня по 5 червня на цьому тижні треба приділити увагу партнерським стосункам – діловим і особистим. Іншим представникам знака Тельця слід бути обережними: є ймовірність бути обманутим. Ретельно перевіряйте будь-яку інформацію і привабливі пропозиції, що надходять на цьому тижні.

Рак

Народженим з 21 червня по 5 липня корисно перебувати в колі сім'ї, відпочивати і набиратися сил. Тим з вас, хто народився з 5 по 23 липня, доведеться зіткнуться з перешкодами в кар'єрній та професійноій діяльності. Тримайтеся на відстані від керівництва. В особистих стосунках ймовірно виникнення розбіжностей. Зараз добре дотримуватися дієти.

Лев

Якщо ви народилися до 5 серпня, на цьому тижні краще не проводити ділових зустрічей і романтичних побачень. Надмірне марнотратство і потурання своїм слабкостям можуть призвести до збитків і фінансових втрат. Також краще утриматися від покупок. Для тих Раков, хто народився з 5 по 23 серпня, тиждень може бути дуже емоційно насиченим. Теми любовних стосунків і творчості будуть дуже актуальними.

Діва

Раннім Дівам, тобто тим, чий день народження припадає на період з 24 серпня по 5 вересня, зірки обіцяють гарний час для активних дій і пошуку нових сфер інтересів. Фінансова допомога може надійти від друзів. Народженим з 5 по 23 вересня варто бути уважними: в контактах можуть виникнути проблеми, тому краще звести спілкування до мінімуму. Підвищена нервозність і дратівливість може негативно позначитися на вашому здоров'ї.

Ваги

Можна розраховувати на приємні сюрпризи в особистому житті, знаходженню компромісів в гострих питаннях тим з вас, хто народився з 23 вересня по 5 жовтня. Іншим представникам знаку Терези варто налаштуватися на те, що ваші справи можуть залежати від інших людей. Ймовірно, доведеться зіткнутися з інтригами і різного роду перешкодами. І поступатися доведеться вам.

Скорпіон

Для народжених з 24 жовтня по 5 листопада цей тиждень буде напруженим. Слід бути уважними в поїздках. Краще не вкладати гроші в спільні з друзями бізнес, оскільки вони можуть обернутися фінансовим втратами. Народженим з 5 по 22 листопада у вирішенні фінансових питань слід покладатися на свою інтуїцію. Потрібно приймати нестандартні рішення і не боятися змінювати те, що застаріло. У відносинах можуть виникати образи і ревнощі.

Стрілець

Народженим з 23 листопада по 5 грудня тиждень сприяє в ділових переговорах, спілкуванні з керівниками та офіційними організаціями. Іншим представникам знака корисно використовувати цей тиждень для занять духовними практиками, самоаналізу і самовдосконалення. У поїздках вірогідні прикрі події.

Козеріг

Для ранніх Козерогів (дати народження з 22 грудня по 5 січня) тиждень пройде досить нейтрально. Але слід уникати партнерських розбіжностей і юридичних суперечок. Народженим з 5 по 20 січня на цьому тижні не можна розслаблятися. Зосередьтеся на кар'єрі і важливих справах: в недалекому майбутньому активна діяльність принесе значні плоди.

Водолій

На цьому тижні, ймовірно, доведеться зіткнутися з рішенням повсякденних побутових проблем і грошових питань тим з вас, чий день народження випадає на період з 20 січня по 5 лютого. Вам краще не укладати фінансові угоди. Іншим представникам знака Водолій зараз бажано більше спілкуватися з друзями, брати участь в колективних заходах, заводити нові знайомства. Це в майбутньому принесе несподівані приємні сюрпризи.

Риби

Використовуйте новий тиждень для аналізу поточної ситуації, реорганізації шляху подальшого розвитку. Слід бути уважними до здоров'я. Ця інформація актуальна для тих з вас, хто народився з 19 лютого по 5 березня. Народженим з 5 по 20 березня важливо знати, що пропозиції, які зараз надходять, можуть бути сумнівними. Слід триматися подалі від інтриг і пліток. В особистому житті можливі розчарування.

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