Гороскоп на тиждень 23 по 29 березня: час ставити цілі та заряджатися оптимізмом

Гороскоп на тиждень, з 23 по 29 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Георгій Лічелі ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучив поради на тиждень.

"У вівторок, 24 березня, нас очікує Молодик в знаку Овна. Молодик задасть фон подій майбутнього місячного місяця", - розповідає Георгій Лічелі.

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Овен символізує наполегливість, енергійність, рішучість і активність. Що ми і відчуємо повною мірою після молодика.

У дні перед Молодиком - 22-23 березня - Місяць буде рухатися по знаку Риб і з'єднається з Меркурієм і Нептуном. У цей період багато хто може відчувати почуття розгубленості, невизначеності, зросте чутливість і вразливість. Бажано перебувати в колі близьких людей і уникати негативних емоцій.

Нестандартні дії і починання

Молодик також буде в з'єднанні з Ліліт, в напруженому аспекті до осі Місячних Вузлів і в гармонійному аспекті до Сатурна у Водолії. Це говорить про те, що дії і нові починання, вжиті в найближчі два тижні, повинні бути оригінальними, нестандартними, але обов'язково підкріплені тверезим розрахунком. Також треба уникати сумнівних ініціатив, спонтанних або імпульсивних дій. Особливо 24-26 березня в дні, коли Сонце буде в з'єднанні з Ліліт.

Нездоровий прояв амбіцій

Напружений аспект до Місячних Вузлів говорить про те, що актівні дії в егоїстичному прагненні показати себе, загострити на собі увагу можуть бути в протиріччі з загальним плином на поточний момент, відповідно будуть не оцінені оточуючими. Тобто, витрачені зусилля не принесуть бажаного результату. Найбільш за все це стосується Овнів-Терезів, Раків-Козерогів, народжених на початку Зодіаку.

Сумнівні комунікації та аналітичні здібності

Меркурій як і раніше рухається по знаку Риб, лишаючи нас можливості чітко мислити і об'єктивно аналізувати ситуацію, змушуючи сприймати інформацію через призму емоцій.

Сприятливий час для фінансів і особистих відносин

Венера в кінці тижня - 27-29 березня - в гармонійних аспектах з Юпітером і Плутоном. В цей час поліпшується настрій, підвищується оптимізм. Сприятливо вирішувати фінансові питання, налагоджувати ділові відносини, робити великі покупки і вкладення. Також гарний час для зустрічей і любовних побачень. В цей час відчуття загострюються, зростає пристрасність і потреба в глибоких і емоційно насичених почуттях. Слід уникати ревнощів.

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