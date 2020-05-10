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Гороскоп на тиждень: початок повернення до колишнього життя

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Протягом нового тижня відбудуться значущі події, повідомляє астролог Георгій Лічелі.

Одна з важливих подій - це розворот Венери 13 травня у ретроградний рух в знаку Близнюків. Період ретроградності триватиме до 26 червня.

Гороскоп на тиждень: початок повернення до колишнього життя

І це неоднозначна ретроградність. З одного боку, це відновлення, повернення до старого нормального життя і поетапне зняття обмежень, хоча про повне зняття обмежень до початку липня, поки Сатурн знаходиться в знаку Водолія, не йдеться.

З іншого боку, на персональному рівні розворот Венери в ретроградний рух, може привести до серйозних проблем у фінансових питаннях, а також в особистих і ділових стосунках. Всі стосунки - і особисті, й ділові - піддадуться серйозній перевірці та переоцінці. Швидше за все, нестабільні стосунки зруйнуються.

Що стосується відносин, які можуть виникнути в найближчі два місяці, то не варто покладати на них великі надії, наскільки перспективними вони б не здавалися. Йдеться і про особисті, і про ділові стосунки. Краще почекати, а остаточне рішення прийняти в кінці липня, коли Венера вийде з ретроградною петлі.

Ймовірно, з'являться люди з минулого, відновляться старі любовні зв'язки, але чи будуть вони мати продовження, залежить від персонального гороскопу.

У майбутній період ретро-Венери небажано робити пропозиції, планувати весілля, заручини, проводити косметичні операції, купувати предмети мистецтва, парфумерію, косметику, відкривати салони краси.

Одночасно з розворотом Венери ще одна планета змінить становище. 13 травня Марс переміститься із Водолія в знак Риб. Це означає, що тип активності зміниться, стане більш розмитим, прихованим. Можливо, хтось відчує занепад сил, відсутність мотивації. Марс в Рибах хороший для людей творчих професій, музикантів, співаків, акторів, а також для тих професій, де потрібна уява і натхнення. Але також в цей період особливо активно діють шахраї і аферисти. Тому треба бути обережними, не вестися на сумнівні афери.

На цьому тижні напружений період буде у Близнюків, Стрільців, Риб і Дів.

У Козерогів і Тельців гармонійний період, а у інших - нейтральний.

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Автор
Георгій Лічелі Георгій Лічелі
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Георгій Лічелі
Тег
гороскоп 2020
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