Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня для всіх знаків Зодіаку. Астролог Георгій Лічелі розповів, що в перший тиждень весни ми все ще перебуваємо під впливом Молодика, який відбувся 23 лютого.

Молодий місяць в знаку Риб в гармонійних аспектах з Марсом і Ураном, з одного боку, спонукає активно діяти і починати нові проекти, а з іншого боку – ретроградний Меркурій перешкоджає, повертаючи нас до старих питань, що потребують перегляду. Далі OBOZREVATEL пропонує детальний гороскоп на тиждень.

Гороскоп на тиждень говорить про те, що треба робити активні дії, шукати нові, нестандартні та оригінальні підходи до вирішення старих завдань і невирішених проблем. А нові проекти і справи, розраховані на розвиток, треба починати в кінці березня.

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4 березня Меркурій в ретро фазі повернеться в знак Водолія, повертаючи нас до питань, які були актуальні з 1 по 4 лютого. З 4 березня почнуть прояснюватися багато питань, які перебували в невизначеному стані. Ретро Меркурій – це завжди труднощі з вибором, а в Рибах це ще і неясність. Найбільше це торкнеться Водоліїв, народжених з 10 по 20 лютого і Риб, народжених з 21 лютого по 1 березня. Швидше за все, на цьому тижні вони зможуть визначитися в важливих для себе питаннях.

5 березня Венера, планета гармонії і грошей, покине вогненний імпульсивний знак Овна і переміститься в земній і спокійний знак Тельця. Рух Венери по знаку Овна негативно позначалося на особистих відносинах і фінансових темах. Наприклад, 28-29 лютого, коли Венера була в точному напруженому аспекті з Плутоном, стався обвал фінансових ринків.

З 2 по 5 березня Венера буде перебувати в напруженому аспекті з Сатурном. Це означає можливість фінансових збитків. А в любовних відносинах ймовірно охолодження почуттів, депресивні стани, виникнення сварок, конфліктів, аж до розставання. У цей період небажано проводити косметичні процедури. Найбільш за все даний транзит торкнеться Овнів, Терезів, Раків і Козерогів, народжених в третій декаді місяця, а також людей, у яких важливі планети розташовані в цих знаках. Венера в Тельці сприятливі можливості принесе, в першу чергу, Тельцям, а також Дівам і Козерогам.

6-10 березня Сонце буде перебувати в з'єднанні з Нептуном в Рибах. Це неоднозначний аспект. Він означає зростання чутливості, емоційності, романтичності, що чудово для творчої діяльності. Активно працює уява. Але в той же час є ризик стати жертвою шахраїв або легко піддатися ілюзіям. Треба бути обережним на воді, не зловживати алкоголем, бути уважним при прийомі лікарських засобів, особливо седативних препаратів.

Найбільш за все дані теми торкнуться знаків Риб, Діви, Близнюків, Стрільців, народжених в кінці другої декади місяця.

Цей же аспект вказує на те, що епідемія коронавірусу буде тільки поширюватися і, ймовірно, піде на спад лише 20 березня, коли сонце переміститься в знак Овна.

Вплив Місяця на наші справи з 2 по 8 березня:

2-3 березня – Місяць в Близнюках. Цей період сприятливий для коротких поїздок, комунікацій і спілкування, люди стають більш контактними, легше сприймають отриману інформацію. Добре гуляти на повітрі, займатися дихальними практиками, спілкуватися з братами і сестрами, близькими родичами та сусідами.

4-5 березня – Місяць у Раку. В цей час зростає чутливість і вразливість. Звідси потреба в безпеці і бажання перебувати у вузькому колі близьких людей. Добре займатися сімейними і домашніми справами, проводити час з маленькими дітьми і спілкуватися з батьками.

6-7 березня – Місяць у Леві. У цей період зростає почуття власної гідності, виникає бажання привертати увагу, демонструвати свої таланти і вміння. Гарний час для відвідування театру, концертів, виходу в світ, проведення званих вечерь, творчих вечорів та розважальних заходів.

8 березня – Місяць в Діві. В цей час зростає раціональність, педантичність, пунктуальність і прискіпливість, оцінка ситуації відбувається з позиції прагматичної вигоди. Тому подарунки до Міжнародного жіночого дня, краще купувати завчасно. А головне – детально. Подарунок, куплений на ретро Меркурії, особливо, якщо це мобільний телефон або техніка, в майбутньому може розчарувати партнера. У цей день бажано не переїдати і дотримуватися дієти.

Періоди Місяця без курсу 6 березня з 9:05 до 11:30 8 березня з 10:05 до 12:50

Це час несприятливо для покупок, оформлення документів, ділових зустрічей і важливих переговорів. Придбання, зроблене в період холостий Місяця, виявиться невдалим або непотрібним, розпочаті переговори – безперспективними.

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