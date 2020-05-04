Гороскоп на тиждень 4-10 травня: ділова активність проти романтичних стосунків

Туманні стосунки, ілюзорні надії і, нарешті, гіркі сльози. Не обов'язково проживати ці неприємні енергії тижня в реальності - можна всі гострі почуття виплеснути в мальовниче полотно або, наприклад, викласти в художньому есе. Втім, крім любовних або психологічних переживань, новий тиждень обіцяє цілком відчутні практичні події.

Емоційний стан, особисті стосунки

На початку тижня декого з нас можуть напружувати партнери або інші люди, які потребують уваги. Ми будемо дуже емоційно реагувати. Спробуйте знайти баланс між особистими бажаннями і почуттями іншої людини. Найяскравіше ці тенденції відчують Овни, Раки і Козероги.

Неузгодженість реальних і бажаних почуттів і відносин можуть призводити до розчарувань, переживань і навіть хвороб, до яких найбільше будуть схильні жінки. Перемикання почуттів в творчу сферу допоможе трансформувати душевний розлад. Це важливо знати представникам знаків Близнюки, Терези, Тільці, Риби.

Ділова і інтелектуальна активність

Триває діловий, фінансово-орієнтований період. На цьому тижні життя не тільки вирує і оновлюється, але й може давати збої. Активність, підприємливість, які супроводжували нас останніми днями, зміниться занепокоєнням і нервозністю. Події будуть розвиватися або сприйматися настільки бурхливо, що ми можемо емоційно перегоріти. Як велосипедист, який стрімко летить з гори і забуває пригальмовувати перед несподіваною перешкодою, дехто може зараз збитися зі шляху. Тому, з одного боку, не йдіть за емоціями. А з іншого – не будьте занадто самовпевнені. Бо ви на кілька днів можете втратити внутрішні орієнтири. Бережіть енергію. Особливу пильність в цьому відношенні варто проявити Тільцям, Близнюкам, Дівам, Рибам, Водоліям.

У другій половині тижня, ближче до вихідних, відчуєте себе впевненіше. По- перше, завдяки загостреній інтуїції, проникливості, а по-друге – завдяки зовнішньої допомозі. Тільці, Козероги, Діви, Близнюки, починаючи з четверга-п'ятниці, очікуйте практичної допомоги від впливових людей, а також не пропустіть сприятливі можливості 6 і 7 травня.

Останні дні тижня – п'ятниця і субота – будуть сповнені оптимізму і бажання розвернутися в справах і планах. Правда, доведеться завантажити себе інтенсивною інтелектуальною роботою. В іншому випадку, зайва імпульсивність і нестриманість в словах може послужити вам погану службу. Це стосується, в першу чергу, Овнів, Стрільців, Львів і Близнюків.

Здоров'я: з 7 по 22 травня сприятливі процедури по очищенню організму

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