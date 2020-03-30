Гороскоп на тиждень 30 березня - 5 квітня: переломний момент

Гороскоп на тиждень 30 березня - 5 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Астролог Георгій Лічелі ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучив поради на тиждень.

"Перша тиждень квітня досить напружена - імовірний сплеск кількості хворих коронавірусем.

4 квітня Меркурій з'єднається з Нептуном в знаку Риб. Це буде сприяти поширенню інфекції, ослабленню нервової системи, схильності до паніки, ілюзій і обманів ", – розповідає Георгій Лічелі.

2-6 квітня треба перевіряти будь-яку інформацію і не поспішати з висновками.

У найближчі два тижні від вжитих заходів буде залежати, чи вдасться стримати стрімке поширення пандемії чи ні.

Аспект Марса до Сатурну буде діяти весь тиждень. Він буде жорстко обмежувати вільну активність. Тому не варто конфліктувати з вищим керівництвом і представниками влади. У позитивному варіанті даний аспект може вказувати на період напруженої роботи, серйозних зобов'язань, в негативному – хвороби, травми і переломи. Ймовірно, багато хто відчує занепад сил, депресивний стан і роздратування. Особливо це стосується Водоліїв-Львів, Тельців-Скорпіонів, що народилися на початку Зодіаку.

3 квітня Венера покине земної, грунтовний і великоваговий знак Тельця і переміститься в повітряний знак Близнюків.

Якщо Венера в Тельці посилювала потребу в стабільності, комфорт і задоволення, то в Близнюках буде сприяти спілкуванню, відкритості, невимушеності і легкому прояву емоцій. В ситуації, що склалася, це добре, оскільки буде легше відволіктися від поточних проблем.

Читайте також астропрогнози астролога Георгія Лічелі про те, як будуть розвиватися події в Україні Астролог назвав дати поліпшення ситуації і Курс гривні і дефолт: астролог розповів, що чекає Україну.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram