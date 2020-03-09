Гороскоп на сьогодні, 9 березня: як переживуть повний місяць Раки, Скорпіони, Ваги.

Гороскоп на 9 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на понеділок.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"Понеділок! Повний місяць! Застиглий на одному місці ретро Меркурій! Цього вже достатньо, щоб зрозуміти, що день буде емоційно насиченим. Однак не все буде виходити легко, вірогідні помилки, затримки, непорозуміння, зайва критичність і бажання конфліктувати. Не реагуйте на провокації і просто довіртеся ситуації. Увімкніть режим "Спостерігача". Уже завтра все почне розгортатися в інший бік. Сьогодні добре займатися повсякденними, рутинними завданнями, доводити розпочате до кінця ", – рекомендує Вероніка Старс.

Овен

Сьогодні вам доведеться гарненько попрацювати, але все буде на благо, особливо якщо ви на шляху до своєї мети. Не виключені дрібні робочі конфлікти і розбіжності. Деякі речі можуть не виходити, але не варто опускати руки. Планування дня дозволить не розтратити енергію даремно.

Телець

Недільні сюрпризи можуть обернутися сварками з коханими або з вашими дітьми. Деякі починання і старти з кінця лютого покажуть свій результат. Можна очікувати поворотів на 180 градусів в фінансових і робочих справах.

Близнюки

Постарайтеся сьогодні утриматися від сімейного конфлікту. Замість цього спрямуйте енергію на рішення домашніх, побутових питань: прибирання, готування, прання, дрібні ремонти – те, що давно відкладали, завершить сьогодні. Також не поспішайте приймати важливі рішення, продовжуйте збирати інформацію, якої бракує, обмірковувати подальший план дій.

Рак

Сьогодні ви як на американських гірках. Те весело, то сумно. Не плануйте ніяких угод і великих покупок, кредитів або фінансових інвестицій. Ваші стосунки з коханими і діловими партнерами сьогодні під ударом. Вірогідні образи, непорозуміння, слова критики і засудження. Тому намагайтеся менше спілкуватися в цей день.

Лев

Певна невизначеність буде розсіяна завдяки тверезому погляду на те, що відбувається. Обережніше з грошима, сьогодні фінансові питання будуть хвилювати вас більше, ніж зазвичай, але за кулька днів все стане на свої місця. Покупки варто відкласти до кращих часів.

Діва

Цей понеділок для вас не найкращий день. Можуть виникнути непорозуміння. Уже завтра ви поглянете на себе і на свої цілі по-іншому. Якщо сьогодні ви вирішили сісти на дієту або змінити імідж – відкладіть на завтра. Все може змінитися. Цей день присвятіть аналізу подій.

Ваги

Сьогодні вас може наздогнати втома від виконаної за останні пару тижнів роботи. Не виключено, що ви вирішити від чогось відмовитися. Якщо виникне напруга, делегуйте справи своїм партнерам або зверніться до нього по допомогу.

Скорпіон

Сьогодні багато що залежить від вас, від того, наскільки ви ініціативні і цілеспрямовані. Результати в роботі і в стосунках – в ваших руках. У цей день потрібно бути активним в спілкуванні, з друзями, в інтернеті. Можна активізувати реалізацію своєї ідеї. Фінанси будуть знаходитися в колі вашого зору, але не поспішайте з новими грошовими вкладеннями. Деяким з вас можуть повернути борг.

Стрілець

Не провокуйте сварки в родині. Зараз не час висловлювати своє невдоволення і критику. Можливо, сьогодні ви отримаєте результат від виконаної роботи, яка має відношення до сім'ї та родичей. Ваші діти і партнери здатні пом'якшити непростий настрій дня.

Козеріг

Багато справ і обов'язків на вас зараз звалилося. На роботі вам можуть заявити про майбутні зміни. У питаннях, пов'язаних з поїздками, оформленням документів, ймовірно досягнення певного результаут. Сьогодні саме час розширювати світогляд та займатися самопіаром.

Водолій

Ваші фінансові плани та ініціативи останніх двох тижнів принесуть результати. Відчуєте ясність і розуміння. Ймовірний приплив грошей або грошова компенсація. Цей день може підкинути вам напружені ситуації в роботі і в стосунках, коли в екстреному режимі потрібно буде приймати рішення.

Риби

У цей день під ударом ваші стосунки з людьми. Може бути багато спілкування. Ті справи, які були розпочаті в 20-их числах лютого, сьогодні будуть активованіі. Доведеться визначатися, над чим продовжувати працювати, а що варто завершити, особливо якщо справи стосуються грошей і заробітку.

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