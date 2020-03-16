Гороскоп на сьогодні, 16 марта: ввсі важливі справи робіть до обіду

Гороскоп на 16 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на понеділок.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"Понеділок не обіцяє вам легких шляхів і розвитку справ. Вранці не ведіться на провокації з боку близьких і коханих, також не створюйте конфлікт на рівному місці. Тільки після 18 вечора почнуть вирішуватися питання, з'явиться робочий настрій і бажання домагатися задуманого.Трезвий погляд на те, що відбувається , дозволить намітити плани на тиждень ", – стверджує Вероніка Старс.

Овен

Сьогодні кращене стартував з новим і важливим для вас. Доведіть розпочате до кінця, продовжуйте працювати над тим, що було запущено раніше. День вдалий для навчання, розширення свого кругозору, спілкування із авторитетними людьми, а також для поїздок. Можуть прийти ідеї або пропозиції заробити, дивіться ширше, можливості самі йдуть до вас в руки до початку квітня.

Телець

Друзі, колеги та однодумці можуть звернутися до вас за допомогою або з ідеями для збільшення фінансового стану. День не підходить для угод і покупок, проте розглядати пропозиції, що поступають все-таки варто. Вечір подарує продуктивне настрій і бажання йти до своєї мети.

Близнюки

Близнюки сьогодні можуть повернутися до відкладених справ і завдань з новими силами і ентузіазмом, однак починати процеси сьогодні краще до 11:30, потім мало що буде вдаватися аж до самого вечора. Вранці постарайтеся не посваритися зі своєю другою половинкою, а після 18 можна сміливо розбиратися з фінансовими питаннями, прораховувати бюджет, майбутні покупки і інвестиції.

Рак

Приділіть увагу стану здоров'я, не плануйте багато справ і роботи на цей понеділок, відпочиньте. Сьогодні можуть з'явитися деякі люди, з якими ви давно не спілкувалися, можуть відбутися розмови про гроші і новы джерела доходу. Увечері буде сприятливий час для планування та постановки спільних цілей з вашими партнерами по шлюбу.

Лев

До 12 дня настрій нестабільний і знервований, тому не варто приймати важливі рішення, починати робочі і особисті справи, а також здійснювати покупки, перенесіть все на вечір або зовсім на вівторок. Реалістичний погляд на речі, прагматизм і обачність вам сьогодні не завадять. Приділіть час своїм дітям або займіться хобі.

Діва

Зберігайте спокій, з самого ранку вірогідні конфлікти з вашою родиною. День присвятіть наведення порядку, прибиранню, побутовим справам і всьому, що пов'язано з хатою. Ближче до вечора ви будете налаштовані на роботу, творчість, контакт зі своїми коханими і дітьми. Якщо ви бізнесмен - продовжуйте розвивати свої ідеї і проекти.

Ваги

Ймовірно, зараз багатьох з вас хвилюють фінансові питання, інвестиції, кредити та ін. В цей день може надійти відсутня інформація або осяяння з приводу робочих і бізнес проектів. Тема сім'ї, будинки, нерухомості і місця проживання активно включена до кінця березня, прикладайте в цій сфері зусилля.

Скорпіон

Протягом значної частини дня буде активна тема покупок і заробітку, але поки варто потерпіти з великими витратами і починаннями, відкладіть ініціативи на вівторок. Увечері продовжуйте налагоджувати комунікацію, вести переговори, діалоги, шукати інформацію, якої бракує, вчитися чомусь новому. А ще вам може пощастити з новими знайомствами на цьому тижні.

Стрілець

Сьогодні на вас звертатимуть увагу, та й багатьом представникам вашого знака захочеться ініціатив і соціальної активності. Однак, мало що вийде, якщо запустите процеси після 11:30, справи можуть гальмуватися, тому час для любі починань - це вечір або вівторок. Продовжуйте шукати нові джерела доходу.

Козеріг

Не виходьте сьогодні на передній план, дочекайтеся вівторка, ось тоді то ви зможете досягти бажаного, а в цей понеділок максимум відпочинку і мінімум суєти. Увечері приділіть увагу своєму зовнішньому вигляду, здоров'ю, ну і не забудьте про своїх улюблених.

Водолій

День щодо вас нейтральний. Найважливіше - вранці не посваритися з друзями та коханими, але в цілому, продовжуйте розпочате, займайтеся розвитком своїх навичок користування новими технологіями або навчанням чогось іноземному і прогресивному. Увечері може з'явитися бажання усамітнитися, виділіть час на себе.

Риби

Якщо ви довго чекали вирішення якоїсь ситуації, новин або інформації - сьогодні вона може прийти. Однак укладати угоди і робити будь-які нові кроки варто тільки після 18 вечора або відкладіть всі ініціативи на вівторок. Увечері саме час вийти на контакт з однодумцями і бути більш активними у соціальних мережах.

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