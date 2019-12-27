Гороскоп на січень 2020: що чекає Левів, Дів, Раків і інші знаки

Гороскоп на січень 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей місяць.

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Овен

Овнам перший місяць 2020 року принесе безліч цікавих подій. Але не варто розслаблятися, оскільки вам доведеться багато працювати. Будьте уважні до своєї сім'ї, не скупіться на подарунки і хороші слова. Також, постарайтеся давати собі більше часу на відпочинок.

Телець

Тельцям в січні 2020 року необхідно переосмислити безліч речей. Не бійтеся нічого і сміливо йдіть вперед. Вам слід перестати концентрувати думки на негативі, оскільки це псує вам настрій і ви втрачаєте віру в себе. Виправте цю ситуацію.

Близнюки

Близнюки, присвятіть січень 2020 року своєму здоров'ю. Зверніть увагу на все, що вас турбує і подумайте про те, щоб ви хотіли поліпшити. Також, постарайтеся придбати в цьому місяці все, що ви хотіли, оскільки є шанс, що в найближчому майбутньому вам доведеться економити.

Рак

Раки в січні 2020 року зможуть досягти успіхів і цілей, які вони поставили собі в 2019 році. Постарайтеся правильно розподіляти свій час і завдання. Вам доведеться несолодко на початку місяця, але зате в кінці ви зможете відчути на собі любов Всесвіту.

Лев

Левам гороскоп на січень рекомендує присвятити цей складний і насичений на пригоди місяць роботи. Ви зможете отримати підвищення або навіть хорошу фінансову прибуток. Також не намагайтеся нікого обманювати.

Діва

Діви, присвятіть січня подорожей і самим собі. Постарайтеся вирішити всі внутрішні конфлікти і не дайте себе можливості опускати руки. Рухайтеся тільки вперед і не озиратися на минуле. Пам'ятайте, що всі звершення роблять ті, хто дивись в очі страху.

Терези

Гороскоп на січень 2020 говорить про те, що Терезам слід бути уважніше до тих, хто його оточує. Поруч з вами є людина, яка дуже псує вам життя. Постарайтеся з'ясувати хто це і розірвіть з ним будь-який зв'язок. Не думайте про тих, хто винен вам і не забудьте роздати власні борги.

Скорпіон

Скорпіонів січень 2020 року зустріне несподіваним подарунком, який вам піднесуть близькі люди. Вам належить зробити складний вибір, а також зважитися на кілька досить відчайдушних кроків, які можуть кардинально змінити ваше життя.

Стрілець

Стрільцям гороскоп на січень обіцяє кілька важливих подій. Не упускайте шанси, які вам буде надавати всесвіт. Крім того, вам потрібно буде відмовитися від того, що ви вважаєте звичним і дуже потрібним вам.

Козеріг

Козероги, прийшла пора дати собі можливість розслабитися. Насолоджуйтесь життям і не думайте про проблеми. Ви зможете вирішити всі свої завдання пізніше, а поки вам слід відпочивати. Також, що не укладайте в цьому місяці важливі угоди, оскільки вони не принесуть успіх в майбутньому.

Водолій

Виберіть собі мрію і всіма силами беріться за її здійснення. Не біжіть від дійсності і не піддавайтеся на приманки, що ведуть до загибелі. Зберігайте абсолютну ясність і тверезість розуму, щоб не погнатися за примарою, не піддатися обману або самообману.

Риби

Риби, вам січень принесе тільки радість і любов. Можливо ви отримаєте несподівану романтичну пропозицію і зустрінете свою любов. Якщо ж у вас вже є пара - то ви можете зустріти вірного друга.

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