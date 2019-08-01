Гороскоп на серпень-2019 для всіх знаків Зодіаку: для кого місяць буде небезпечним

Гороскоп на серпень 2019 року для всіх знаків Зодіаку обіцяє період затишшя і при правильному розпорядженні силами і ресурсами саме в цьому місяці ви зможете досягти внутрішньої гармонії.

Однак варто зазначити, що багатьом все ж доведеться зіткнутися з невеликими проблемами. Їх рішення приведе вас або до гучного успіху, або до провалу.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на місяць серпень для кожного знака Зодіаку.

Рixabay

ОВЕН

Овни в цьому місяці придбають нові сили для досягнення раніше невідомих цілей. Гороскоп на серпень для Овнів говорить про те, що останній місяць літа стане відмінним періодом для вирішення питань навчання, придбання нових навичок для роботи і бізнесу.

Зверніть увагу на матеріальну складову вашого життя – в даний час всесвіт у всьому вас підтримує, тому скористайтеся цим і спробуйте поліпшити свій статус.

ТЕЛЕЦЬ

Тельці будуть змушені звернути увагу на те, як протікає їхнє сімейне життя, стосунки з родичами і друзями. Вам потрібно бути добрішими і м'якшими, а також уникати можливих конфліктів. Якщо вони сталися раніше – постарайтеся вирішити їх максимально оперативно.

Не уникайте спілкування: запрошуйте гостей до себе додому – ви зумієте створити в будинку теплу і дружню атмосферу. Допомагайте людям.

БЛИЗНЮКИ

Найбільш сприятливий час для Близнюків – перша половина серпня. Вам буде щастити і в амурних справах, і в роботі, і у фінансах. Головне, постарайтеся не літати занадто високо в небесах. Пильність – те, чого вам не вистачає в останній час.

Поки інші ще "догулюють" відпустки, вас буде переповняти ентузіазм. Під кінець місяця бажання працювати стане менше, а відпочивати – більше. Постарайтеся знайти баланс.

РАК

Гороскоп на серпень радить Ракам зосередитися на найважливішому аспекті життя, але перед цим його варто визначити. А це значить – пора зайнятися розміщенням пріоритетів. Уникайте зарозумілості і егоїстичності, інакше ваш успіх буде недовгим.

Проявіть турботу про інших людей: діліть з ними свої доходи, владу, знання. Приділіть увагу родині і близьким. Можна зайнятися профілактикою свого здоров'я.

ЛЕВ

У серпні Левам треба бути максимально гнучкими в питаннях любові. Будьте готові до того, що ваші плани в один момент можуть руйнуватися як картковий будиночок. На ходу підлаштовуйтесь під нові обставини – зрозумієте, що це не так важко. Особливо, якщо дорожите відносинами.

Такж постарайтеся звернути увагу на здоров'я – поменше нервуйте, більше відпочивайте і бувайте на свіжому повітрі.

ДІВА

Дівам в серпні буде потрібна мудрість. Але це повинна бути виважена і холодна мудрість, а не спроба все робити по-своєму. Якщо ви думаєте, що перфекціонізм і мудрість – пора поміняти свою думку.

Також останній місяць літа надасть для Дів шанс підзаробити. Це будуть або підробітки, або перехід на нове місце роботи з більш високою платнею. Але вам доведеться працювати, а робити це в серпні особливого бажання не буде.

ТЕРЕЗИ

Намагайтеся більше часу проводити з рідними і близькими людьми. Останнім часом ви віддалилися від суспільства і щоб виправити ситуацію варто трохи поміняти свою модель поведінки.

Особливо ця порада корисна батькам і дітям – вони потребують вашої уваги та участі. Від цієї взаємодії виграють всі – ви значно зміцните родинні стосунки і зв'язки.

СКОРПІОН

Із закінченням літа ви вийдете на етап завершення якогось важливого періоду в житті. Від вас зажадають відповідальності, але не бійтеся звалювати її на свої плечі.

Настав час підбивати підсумки і аналізувати, наскільки виправданими були ваші попередні напрацювання та ризики. Від вашого рішення залежить успіх подальшої справи, а, можливо, все подальше життя. Не бійтеся, у вас неодмінно все вийде.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям найкраще присвятити вільний час самому собі – в серпні це необхідно. Займіться спортом, медитацією або улюбленою справою, все це дозволить вам знайти рівновагу.

Також зірки радять Стрільцям бути обережнішими з різкими словами. Пам'ятайте, вони можуть вилитися у величезний скандал і виплутатися з нього буде дуже складно.

КОЗЕРІГ

Хороший місяць для активних дій. Проявіть свої лідерські та організаторські здібності, тим більше, що гороскоп на серпень пророкує вам розвиток в діловій сфері життя. Звертайте увагу на цікаві проекти, ідеї, і пропозиції – вони надійдуть в ідеальний час.

Постарайтеся в цьому місяці також не скупитися і простіше ставитися до грошей – чим більше витратите на втіху, тим більше вам повернеться.

ВОДОЛІЙ

У серпні Водолії будуть розриватися між любов'ю і роботою. Встигнути і там, і там у вас навряд чи вийде, так що грамотно розставляйте пріоритети. Вирішіть, що для вас зараз важливіше.

Якщо ви зробили ставку на роботу, не ловіть гав. Змиріться з тим, що роботи буде багато і доведеться пожертвувати відпочинком. Найбільш насичені подіями будуть перша і друга декади серпня.

РИБИ

Риби в серпні будуть змушені встати перед серйозним вибором. Ухвалення рішення дасться вам нелегко, однак тільки таким чином ви зможете пролити світло на майбутнє.

Пора розкласти по поличках усі незакінчені справи – вони вже почали тягнути вас назад, а в серпні цей список буде поповнюватися ще більше. Постарайтеся подолати свою лінь і нагорода не змусить себе чекати.

Читайте також на OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!