Гороскоп на осінь 2019: кого чекають неприємності

Осінь 2019 обіцяє безліч сюрпризів, які принесуть в повсякденне життя деяких людей значні зміни. Втім, таке щастя очікує не всіх.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, кого зі знаків Зодіаку в найближчі два місяці чекають неприємності.

Фото: jv.ru

Овен

Гороскоп на осінь 2019 радить Овнам налаштуватися на активну діяльність. На вас чекає багато проблем. Ймовірно, що до кінця листопада ви відчуєте втому і роздратування. Тому запасіться терпінням і обов'язково доробляйте всі справи до кінця. Коли все владнається — зробіть собі вихідний або підіть у відпустку.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам тримати під контролем свої слова, і перед тим, як що-небудь вимовити вголос, добре подумати. Більшість неприємностей, які можуть статися, будуть пов'язані саме з зайвою балакучістю.

Фото: podrobnosti.ua

Рак

У Раків восени буде буквально все валиться з рук. Їм буде складно в колективі, а дні можуть буквально сипатися іскрами. Якщо ви не хочете, щоб з цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, вам краще зайнятися власними справами і тримати свою думку при собі.

Стрілець

Восени 2019 року зірки радять Стрільцам бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити більшу суму.

Фото: freepik.com

Риби

У жовтні та листопаді Рибам варто проявити неабияку витримку в спілкуванні. Навколо вас просто таки будуть вирувати плітки, слухати які будуть не дуже приємними. Ймовірно, що почуєте і погані слова про себе — не беріть їх близько до серця. Змініть обстановку, побудьте наодинці з собою, помедитируйте.

Читайте також на OBOZREVATEL :

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!