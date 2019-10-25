Гороскоп на листопад 2019 року по картах Таро: кого чекає тріумф

Гороскоп на листопад 2019 року по картах Таро обіцяє тотальну романтику Водоліям, вогняне хрещення Стрільцям і веселі вечірки Дівам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на місяць по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен – Шістка Жезлів

Листопада пройде для вас під знаком перемоги. На цій чудовій карті зображений воєначальник, який в'їхав в підкорене місто. Під захоплені крики натовпу він піднявся на імпровізовану сцену. Окинувши поглядом натовп, що прислухається до кожного його слова, він усвідомив: "Досяг я вищої влади!" Подібні почуття можете відчути й ви. Це карта успішного досягнення мети після довгої праці і битв, це карта визнання і успіху. Єдине застереження Таро таке: перебуваючи на вершині, все ж залишайтеся людиною. Прояви егоїзму та інших негативних якостей можуть погано позначитися на ваших перспективах.

Таро Снів, 6 Жезлів

Телець – Лицар Кубків

У морській безодні, осідлавши морського коника, рухається Лицар. На цій карті фантастично все, починаючи з сюжету і закінчуючи обладунками головного героя. Вона – про відхід від реальності у світ почуттів, чуттєвості, емоцій і любові. У цьому місяці домінуючою темою для вас буде романтика у всіх її проявах. Може виникнути бажання "зануритися у вир з головою", на час випасти з шаленого ритму діяльності, закохатися "по вуха", втратити і знову знайти себе в цьому почутті. Карта вважається надзвичайно позитивною і обіцяє щасливий збіг обставин в справах сердечних. Єдина порада Таро – якщо доведеться приймати серйозні рішення, "спливайте".

Таро Снів, Лицар Кубків

Близнюки – Четвірка Мечів

Вам випала дуже незвичайна і цікава карта. У класичному Таро на ній зображений лицар, який приліг відпочити... в склепі. Головна тема карти – "відпочинок посеред битви". Вона – про тимчасовий перепочинок, паузу в активній діяльності, яка потрібна для відновлення сил. Оскільки масть Мечів символізує інтелект, то основна порада Таро стосується розуму. У листопаді вам рекомендується знизити розумове навантаження, переключитися на інші види діяльності, які не викликають стресів. Таро радять більше відпочивати на природі, більше слухати музику, більше відчувати і менше думати. Коли цей період завершиться, ви приступите до активної діяльності з новими силами.

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Таро Снів, 4 Мечів

Рак – Королева Мечів

Ця Королева по-своєму унікальна. У ній поєдналися абсолютно непоєднувані речі: жіночний образ і важкий меч, ангельські крила і погляд, повний прагматизму. Головна тема карти – перфекціонізм і прагнення до незалежності. Але, на жаль, ні те, ні інше не приносить щастя. Ніхто не може бути ідеальним. Це апріорі неможливо. Зате гонитва за ідеальністю може неабияк вимотати. Незалежність теж хороша до певних меж, адже повна незалежність на практиці означає самотність. У цьому місяці Таро радять зменшити обороти, перестати мучитися з приводу нездійсненних цілей і просто насолоджуватися життям. Таким, яким воно є: не ідеальним, і все-таки таким прекрасним!

Таро Снів, Королева Мечів

Лев – Двійка Мечів

Красива жінка з пов'язкою на очах тримає в руках оголені мечі. Вона нібито зважує кожен з них, намагаючись визначити, який краще, але так і не може прийняти остаточне рішення. За її спиною – повний місяць, який висвітлює хмари. Але жінка не бачить його. Вона повністю занурена у власні почуття і переживання. Головна тема карти – непростий вибір. І вибір цей буде зроблений на основі логічного аналізу ситуації, зважування всіх "за" і "проти". Порада Таро складається в наступному: це якраз той випадок, коли розум не в змозі дати правильну відповідь. Хоча б на час довіртеся своїй інтуїції і внутрішньому почуттю. Воно завжди каже правду.

Таро Снів, 2 Мечів

Діва – Трійка Кубків

Вся ця карта просякнута атмосферою свята. Карнавальні маски, мішура, келихи з вином. Масть Кубків – символ почуття, емоцій, романтики. Таро обіцяють листопад, який пройде під знаком святкових заходів – вечірок, корпоративів, весіль, ювілеїв або чогось подібного. Але, швидше за все, мова тут йде про офіційні, а не про сімейні урочистості. У вас може з'явитися можливість завести нові корисні знайомства, презентувати себе в кращому світлі, просунутися по кар'єрних сходах або просто істотно додати авторитету. І все ж Таро дають таку пораду: на всіх подібних зустрічах залишайтеся в масці. Щирість залиште для рідних і близьких.

Таро Снів, 3 Кубків

Терези – Туз Жезлів

Вам випала карта вогненної стихії. Вся вона наповнена символами вогню: палаючий жезл, саламандра і виверження вулкану. Вона говорить про те, що листопад пройде під знаком активної (і навіть революційної) дії, прориву в нові сфери діяльності, нових успішних починань, які принесуть визнання і перемоги. Якщо ви готові спалити всі мости і почати все з чистого аркуша, саме Небо буде на вашому боці. Цей місяць може покласти початок нового важливого періоду у вашому житті, розділити його на "до" і "після". Причому, "після" буде набагато краще, ніж "до". Головне – не боятися змін, вірити в свої сили і діяти!

Таро Снів, Туз Жезлів

Скорпіон – Сімка Монет

Рано вранці жінка прийшла в сад. Колись вона посадила тут плодове дерево і ось прийшла в надії отримати урожай. Але виявила, що плоди ще не дозріли. Вона присіла в нерішучості: почекати тут? Чи піти? Чи посадити нове плодове дерево? Головна героїня карти дивиться на глядача і ніби ставить йому всі ці питання. Ця карта – про очікування "врожаю" - в прямому і в переносному сенсі - і про терпіння. У цьому місяці Таро рекомендують вам не поспішати, зробити своє життя більш розміреним і просто дозволити подіям розвиватися. "Урожай" обов'язково буде. Щедрий урожай. Карта також може вказувати на налагоджений процес, який вже не вимагає втручання. Ще одне значення карти – вагітність і пов'язане з нею очікування народження дитини.

Таро Снів, 7 Монет

Стрілець – Вищий Суд

Вам випала дуже "багатошарова" карта з точки зору її смислів. Вона заснована на біблійному сюжеті про "останній день", коли "мертві повстануть з могил". Тут ми бачимо момент вогняного хрещення. Частина душ, проходячи через очисне полум'я, згорає в ньому, частина – підноситься у вищі сфери. У цьому місяці вам буде надана особлива можливість тотальної трансформації, виходу на принципово новий рівень в особистісній еволюції, в професії або в чомусь іншому. Головна умова для успіху – не боятися відкинути старі погляди і речі, не боятися вирушити в небезпечну подорож, спалити всі мости, ризикнути всім. Тоді ви самі і все навколо вас зміниться. Перетвориться.

Таро Снів, Вищий Суд

Козеріг – Шут

Нехай вас не бентежить назва цієї карти. Вона – найперша в колоді Таро. І наймістичніша. Вона символізує початок великого шляху до великої мети. Шуту доведеться подолати безліч випробувань – внутрішніх і зовнішніх, - кілька разів кардинально змінити власні ідеали і погляди, пізнати вищу Істину і знову втратити її, але в кінці – знайти справжню свободу. В контексті прогнозу на місяць ця карта може обіцяти початок принципово нового і надзвичайно важливого етапу життя. Друге її значення – більш "земне". Вона також може означати легковажність в прийнятті серйозних рішень і, відповідно, застереження від непродуманих кроків.

Таро Снів, Шут

Водолій – Туз Кубків

Якби це був прогноз романтичних відносин, можна було б з повною впевненістю сказати: вам світить щастя в особистому житті. У контексті загального прогнозу карта теж надзвичайно позитивна. Вона обіцяє великі позитивні зміни в сфері почуттів, любові і романтики, а також відносин з людьми як таких. У цьому місяці психологічна атмосфера в вашому оточенні може суттєво оздоровитись, всі застарілі конфлікти будуть благополучно вирішені, а в сім'ї пануватиме повне взаєморозуміння і гармонія. Якщо ви ще не зустріли свою другу половинку, Таро обіцяють особливі умови для такої зустрічі. Якщо ж у вас є друг життя, з ним ви будете почувати себе по-справжньому добре.

Таро Снів, Туз Кубків

Риби – Четвірка Монет

Перед вами – купець, що вихваляється своїм багатством. В руках він тримає шкатулку зі скарбами, він демонструє їх, але все ж не забуває міцно тримати в руках. Ця карта – грошова, але вона має як позитивний, так і негативний бік. Негатив полягає в тому, що ви можете бути занадто, занадто стурбовані власними фінансами та матеріальним становищем як таким. Аж до того, що будете відмовляти собі у всьому, навіть в найнеобхіднішому. Позитив полягає в особливій здатності до збереження та накопичення матеріальних засобів. Головна порада Таро – дотримуйтесь балансу. Не будьте марнотратом, але і не економте на простих і приємних речах. Скільки того життя?

Таро Снів, 4 Монет

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