Гороскоп на листопад 2019: астрологиня назвала чорні дні

Для тих, хто любить ризик і небезпеку, велика частина листопаду буде "вибухонебезпечною".

Таке попередження зробила астропсихологиня Валентина Віттрок в інтерв'ю "Фактам". Експерт також відзначила, що Меркурій, який буде знаходитися у ретроградному русі до 20 листопада, призведе до збою комп'ютерних програм і розірвання вигідних договорів.

Тому астропсихологиня назвала дні, в які треба бути особливо обережними у листопаді, який пройде під знаком Скорпіона.

Гороскоп на листопад 2019 pixabay.com

У першу чергу, потрібно бути напоготові 1-2 листопада, оскільки транзитний Місяць, проходячи по знаку Козерога, принесе обмеження в діях і маніпуляціях, яким вас намагатимуться піддати близькі і не дуже люди. 2 листопада, зіткнувшись з Марсом зі знаку Терезів, він стане джерелом серйозного нервового напруження. Однак з 4 по 5 число місяця, під час проходження транзитного Місяця по знаку Водолія, буде більш сприятлива ситуація.

Тим, хто вирішив зайнятися вирішенням серйозних питань, варто почекати 6-8 листопада під час транзиту Місяця і Нептуна по знаку Риб, так як цей час варто краще присвятити своїм мріям і фантазіям.

Транзит Місяця по знаку Овна зробить нас примхливими і одночасно легковажними 9-10 листопада, тому не робіть імпульсивних покупок, інакше потім пошкодуєте.

Гороскоп на листопад 2019 pixabay.com

Напружений аспект Венери до Нептуна 11-18 листопада зробить вас надмірно довірливими. Тому не дивуйтеся, якщо раптом розчаруєтеся в людях, навіть яких вважали найближчими.

12 листопада відбудеться повний місяць в 20-му градусі Тільця в присутності Урану і Меркурія, що знаходиться в 19-му градусі Скорпіона, який пов'язують з чорною магією. Таке сусідство може спровокувати нещасні випадки, аварії і спазми судин, що є причиною інфарктів та інсультів. Тому будьте обережні і не забудьте вчасно відвідувати лікаря.

Транзитний Місяць, перебуваючи в опозиції до Венери і Юпітера, пройде по знаку Близнюків 13-15 листопада: нагальною потребою стане критика влади, яких будуть звинувачувати у всіх мислимих і немислимих гріхах.

16-17 листопада транзитний Місяць пройде по Раку: захочеться сховатися від усіх проблем світу в чотирьох стінах свого будинку – в теплі і затишку, під захистом близьких людей. Напружені аспекти Сатурна і Плутона з знака Козерога говорять про сильний емоційний пресинг з боку партнерів – як на роботі, так і в особистому житті.

Транзитний Місяць, проходячи по знаку Лева, у компанії Венери і Юпітера в знаку Стрільця 18-19 листопада, дасть відчуття того, що життя налагоджується. Ентузіазм, з яким ви візьметесь за будь-яку справу, призведе до професійних досягнень і принесе емоційне піднесення.

20 листопада Меркурій перейде з ретроградного в прямий рух, тому знову можна проводити серйозні переговори і укладати важливі договори. Марс увійде в знак Скорпіона, тому потрібно бути напоготові: потрібно бути обережніше зі своїми таємницями, інакше про них може хто-то дізнатися. Особливо потрібно бути обережними політикам та діячам культури.

Гороскоп на листопад 2019 pixabay.com

Далі, 23 листопада, Сонце перейде в знак Стрільця, де з'єднається з Юпітером і Венерою. День буде сприятливим.

24-26 листопада транзитний Місяць разом з войовничим Марсом пройде по знаку Скорпіона – велика небезпека травм і емоційного виснаження, яке може призвести до депресії. Тому більше відпочивайте.

26 листопада о 15:07 за Гринвічем (о 18:07 за київським часом, – прим. ред.) відбудеться молодик в знаку Стрільця, тому загадуйте бажання, вони неодмінно збудуться.

Далі, 27 листопада, Венера переходить в стриманий і неемоційний знак Козерога: розум буде брати верх над почуттями.

28 листопада транзитний Місяць і Юпітер, проходячи по знаку Стрільця, принесуть професійні осяяння, щасливі шанси в особистому житті і оптимістичний погляд на світ.

29-30 листопада транзитний Місяць, проходячи по Знаку Козерога, з'єднається з Венерою, Сатурном і Плутоном, що відіб'ється на вразливих людях, які відчують нудьгу і пригніченість.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував любовний гороскоп на 4-10 листопада. У ньому стало відомо, хто отримає нагороду.

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