Гороскоп на кінець літа 2019: яким знакам Зодіаку пощастить найбільше

У серпні 2019 року гороскоп обіцяє деяким знакам зодіаку доленосний місяць через вплив Юпітера та Сонця.

Відомий астролог Павло Глоба розповів про трьох щасливчиків, яким кому удача посміхнеться найбільше, передає РБК.

Овен

Овен pixabay

Сонце направить свій вектор впливу саме на цей знак зодіаку до 22 серпня. Овни шукатимуть своє призначення і виявляться в центрі уваги. Цей час сприятливий для реалізації своїх можливостей і талантів.

Водолій

Водолій pixabay

Сонце також не омине стороною і цей знак зодіаку. 23 серпня воно зміститися в сузір'я Водолія, що стане стартом кращого часу. Вони будуть в центрі уваги оточуючих, виділяться самодостатністю і незалежністю, а також творчими ідеями. Цей час стане вдалим у всіх сферах життя для представників цього знака зодіаку.

У професійній сфері вони виділятимуться на тлі решти колективу. Хоча не кожному будуть цікаві ділові успіхи.

Близнюки

Близнюки pixabay

До 23 серпня Сонце обдарує удачею представників цього знака зодіаку. Це сприятливий час для реалізації себе в роботі, підприємництві, соціальній діяльності та у світському житті. Близнюки навчаться детально бачити всі життєві аспекти: в якому місці можна зробити кар'єру, що необхідно зробити для отримання підвищення, як поводитися з керівництвом. У бізнесі щасливчики зрозуміють, як його розвивати.

Цей період дасть можливість зрозуміти, які заходи відвідати для придбання потрібних зв'язків. Також Близнюки дізнаються, які властивості їх характеру допоможуть досягти успіху, а які навпаки заважатимуть.

Гороскоп pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, любовний гороскоп з 29 липня по 4 серпня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє баталії Рибам, активні дії Скорпіонам і занурення в романтику Близнюкам.

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