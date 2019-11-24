Гороскоп на грудень 2019 року по картах Таро: хто з'єднає небо і землю

Гороскоп на грудень 2019 року по картах Таро обіцяє останній ривок на шляху до мети Близнюкам, тріумф Терезам і надзвичайно активний період Водоліям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на місяць по розкладу Таро. Він зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен – Туз Монет

Вам випала одна з найбільш "сильних" і самих "земних" карт Таро! Вона символізує щедрість Природи, родючість, надлишок енергії у всіх її проявах, починаючи від фізичних сил і закінчуючи грошовими потоками. Це справжній фонтан, в якому ви зможете викупатися в останній місяць року. Будь-які суто матеріальні мрії і плани, сформульовані в цей період, отримають особливий, унікальний шанс на реалізацію. Саме Небо буде на вашому боці. Головне – не сидіти склавши руки, а діяти. Бонус такий: карта натякає на те, що непогано було б зайнятися власною фізичною формою. Фігура атлета – бога Вулкана – повинна надихнути на подвиги.

Таро Снів, Туз Монет

Телець – Десятка Кубків

Досить просто поглянути на цю карту, щоб зрозуміти: вона – про щастя. На ній зображена справжня ідилія. Благополучна сім'я, де є все: здоров'я, любов, радість і гроші. На карті посміхається навіть собака. Це символ надзвичайно сприятливого періоду, яким обов'язково потрібно скористатися. Які б ідеї не приходили до вас в грудні, особливо що стосуються особистого життя і сім'ї, постарайтеся реалізувати їх. Вони приведуть до достатку і процвітання. Є у карти і ще одне значення: вона може вказувати на ситуацію, коли людина намагається не помічати того, що її засмучує і непокоїть. Коли світ бачиться крізь рожеві окуляри. І все-таки перше, позитивне, значення карти є домінуючим.

Таро Снів, 10 Кубків

Близнюки – Дев'ятка Жезлів

Пройшовши довгий шлях, переживши безліч боїв, поневірянь і випробувань, римський воїн влаштував привал. На карті він зображений сидячим на казкових сходах, що йдуть в небо. Це символ останнього перепочинку перед головним, останнім ривком. Залишилося зовсім трохи, і мета буде досягнута. У цьому місяці Таро радять вам набратися сил, гарненько підготуватися до якогось дуже важливого кроку або події. Використовуйте цей час, щоб провести "інвентаризацію" своїх цілей, відмовитися від несуттєвих і приділити максимальну увагу головним. Оскільки карта виключно позитивна, можна в повною впевненістю стверджувати: перемога буде вашою.

Таро Снів, 9 Жезлів

Рак – Лицар Монет

На світанку лицар, одягнувши обладунки, осідлавши такого ж "броньованого" коня, відправився в шлях. В полі його зустрів лише спів перших птахів і перші червоні відблиски сонця, що сходить. Світ ще спить, але він – повністю пробуджений. Він готовий діяти і перемагати. І прапор, що розвівається над ним, символізує майбутню перемогу. Це прекрасна карта. Її основний сенс – старт активних дій, перш за все, матеріального плану, які неминуче приведуть до перемоги і успіху. Таким чином, грудень може надати вам масу можливостей, якими неодмінно слід скористатися.

Таро Снів, Лицар Монет

Лев – Двійка Мечів

Це дивовижна карта, наповнена містичним сенсом. Жінка з зав'язаними очима тримає два мечі. Вона ніби зважує їх, намагаючись визначити, який з них краще. І це справді непростий вибір, оскільки вони практично ідентичні. За спиною головної героїні – нічне небо і повний місяцт, що просвічує крізь хмари (символ інтуїції). Але жінка не бачить нічого – ні мечів, ні місяця, ні неба. Значення цієї карти – вибір, який робиться виключно на основі логіки і аналізу. При цьому всі інші джерела інформації, такі як інтуїція, внутрішнє відчуття та інше, геть відкидаються як ьакі, що не заслуговують на довіру. Порада Таро очевидна: не обожнюйте розум, враховуйте всі підказки, які дає підсвідомість.

Таро Снів, 2 Мечів

Діва – Повішений

Нехай вас не лякає зображення цієї карти. Її сенс надзвичайно глибокий і позитивний. У класичному Таро на карті "Повішений" зображений чоловік, що висить вниз головою на дереві. Він живий і здоровий, а його чоло вінчає подоба німба. Одне з трактувань карти – момент просвітлення, пізнання Вищої Істини. Тут же також головною темою є внутрішня трансформація людини і вказівка на її космічність. Його "землю" символізує годинниковий механізм під ногами, механістичний, з правильними чіткими формами і значенням. Це – раціональний світ розуму. Голова і руки людини занурюються в океан свідомості. Цей океан не має чітких меж, берегів, обрисів. Він нескінченний і вічний – як нескінченне і вічне саме Існування. Карта зображує процес гармонійного поєднання раціонального та ірраціонального, а також виходу за рамки усвідомлення себе як звичайної земної особистості.

Таро Снів, Повішений

Терези – Шістка Жезлів

Після довгої облоги міста воно, нарешті, впало. У переможене місто тріумфально в'їжджає переможець. Він піднімається на балкон, з якого відкривається вид на центральну площу, і вимовляє свою першу промову в статусі нового глави цього місця. Натовп, що зібрався внизу, вітає переможця, аплодуючи кожному його слову. Головне значення цієї карти – перемога, що дісталася тяжкою працею. Завдяки власному розуму, наполегливості, віри в себе ви зможете отримати те, до чого так давно прагнули. Єдиний "побічний ефект" цієї карти – небезпека втрати зв'язку з реальністю. Постарайтеся зробити так, щоб успіхи не запаморочили вам голову. Перебуваючи на піку слави, пам'ятайте: "все мине" і не переставайте залишатися людиною.

Таро Снів, 6 Жезлів

Скорпіон – Четвірка Мечів

Масть Мечів в Таро вважається не надто сприятливою, але ця карта – виняток. У класичному варіанті на ній зображена дивна сцена: посеред склепу (!) в готичному соборі на кам'яному могильному камені (!) лежить лицар. Але він не мертвий. Він просто спить. Одна з назв карти – "Спокій Посеред Битви". Це символ зупинки, паузи, яку необхідно зробити посеред битв або повсякденної біганини. На карті зображений сплячий воїн. Він зняв бойові обладунки, але один меч поклав прямо під себе, а ще три поставив охороняти вхід. Отже, в грудні Таро радять вам трохи зменшити оберти і розслабитися. Це допоможе відновити сили. Оскільки масть Мечів символізує розум, то відпочинок буде необхідний саме голові. Постарайтеся не перевантажувати її. Після закінчення цього "реабілітаційного" періоду ви, повні сил, зможете знову кинутися в бій.

Таро Снів, 4 Мечів

Стрілець – Вежа

Цю карту прийнято вважати символом стрімких змін, до яких людина може виявитися не готова. Але в інтерпретації автора "Таро Снів" акценти дещо зміщені. Тут зображений прекрасний, практично казковий, іграшковий замок, в який вдаряє блискавка. Блискавка практично зносить його верхню надбудову. Одночасно зліва пробиваються справжні, а не казкові сонячні промені. Сенс карти такий: казкові замки, побудовані в уяві, повинні бути зруйновані. На зміну їм повинне прийти бачення дійсності такою, як вона є, без рожевих окулярів. Таро натякають на те, що насправді реальність виявиться набагато більш прекрасною, ніж штучні "мислеформи". І набагато більш багатогранною, ніж будь-який рукотворний об'єкт.

Таро Снів, Вежа

Козеріг – Королева Жезлів

У грудні Таро обіцяють вам активну діяльність. Ця Королева несе саме такий зміст. Сміливі кроки, ризиковані рішення, бажання спробувати себе в новому амплуа. Якщо ви – чоловік, то карта може вказувати на те, що якась жінка (ваша мати, дружина або сестра) можуть відіграти у вашому житті суттєву роль. Якщо ви жінка, то така роль відведена саме вам. Зверніть увагу на театральність карти. Головна героїня зображена в карнавальному вбранні, на її обличчі маска, а позаду – подоба подіуму. Це означає, що вам доведеться грати, приховувати своє справжнє обличчя і чітко дотримуватися тексту, прописаного в сценарії. Зробіть це – так прийде успіх.

Таро Снів, Королева Жезлів

Водолій – Колісниця

Ця карта як ніяка інша ідеально підходить Водоліям, адже її гасло – рухливість. На ній зображений казковий вершник, що управляє колісницею, що з'являється з морської безодні. Фігура вершника і коней напівпрозора, вона легка і повітряна, як і ваш знак Зодіаку. Карта обіцяє активну діяльність, яка принесе визнання і успіх, завдяки якій істотно підвищиться ваш авторитет в суспільстві, і, як результат, суттєво покращаться кар'єрні перспективи. Ви будете почуватися як генератор ідей, і в певному сенсі станете локомотивом для оточуючих. Єдине застереження Таро пов'язано з "технікою безпеки" під час руху на великій швидкості. Постарайтеся зробити так, щоб від ваших активних дій ніхто не постраждав.

Таро Снів, Колісниця

Риби – Трійка Кубків

Вам випала прекрасна, м'яка за своїм значенням карта. Вона обіцяє приємне проведення часу в приємній компанії, багато спілкування та участі в масових заходах. Дні народження, ювілеї, весілля, корпоративи, вечірки – можливі всі варіанти. Але головне – у вас з'явиться можливість завести нові корисні знайомства, обзавестися протекцією, "правильними" друзями і показати себе в найкращому світлі. На єдине застереження Таро вказує символ маски. Намагайтеся не демонструвати свої справжні наміри, переконання і думки. Залишайтеся в масці. А щирість залиште для сім'ї і вузького кола близьких друзів.

Таро Снів, 3 Кубків

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