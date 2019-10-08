Гороскоп на 9 жовтня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 9 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Зірки пророкують Овнам 9 жовтня невеликі ускладнення в стосунках з начальством. Але, якщо ви поводитиметься гідно і коректно, то конфлікт швидко владнається.

Телець

Тельцям 9 жовтня слід вкладати гроші в себе. Як у процедури для здоров'я і краси, так і у саморозвиток. Вам це зараз необхідно.

Близнюки

Гороскоп на 9 жовтня попереджає Близнюків: ви повинні бути обережні в цей день, тому що є ймовірність зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не турбуйтеся, якщо виявиться, що ви кудись запізнилися.

Рак

Ракам 9 жовтня буде під силу багато чого. Все що потрібно від вас — направити натхнення в правильне русло і не витратити його. Налаштуйтеся на хороший лад і приступайте до того, що давно відкладали.

Лев

Наполегливість — це не та якість, яку варто проявляти 9 жовтня. Будьте впевнені, але надмірно не тисніть на людей і не прикладайте гіперзусиль для вирішення справ. Якщо щось вперто не йде вам в руки — можливо воно того не варте.

Діва

Діви, 9 жовтня вам варто подбати в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншими і виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Терези

Зірки радять Терезам 9 жовтня не засиджуватися вдома ввечері. Спробуйте знайти можливість вибратися в гості або зайнятися улюбленим хобі поза домом. У такому випадку доля може принести вам цікавий подарунок.

Скорпіон

Гороскоп на 9 жовтня попереджає Скорпіонів, що вони можуть відчути на собі тиск — ймовірно, вам не до вподоби будуть рамки, які поставлять вам близькі люди. Не хвилюйтесь! Все налагодиться і порозумітися буде просто.

Стрілець

Стрільці, 9 жовтня ви можете зірвати великий куш. І не важливо, яка це буде сфера — робота, будинок, фінанси або особисте життя. Головне, що день позитивний.

Козеріг

Зірки радять Козерогам не брати собі в голову проблем з минулого. Краще сконцентруйтеся на поточних завданнях. Адже роботи у вас 9 жовтня може виявитися чимало і виконати її бажано якомога краще.

Водолій

Водоліям 9 жовтня не принесе ніяких яскравих вражень. На вас чекає звичайна робота і домашні клопоти в цей день. Що ж, іноді і таке потрібно.

Риби

Риби, приділіть більше уваги своєму здоров'ю і проявіть ініціативу щодо поліпшення вашого фізичного стану. Наприклад, приберіть з раціону хоча б один продукт, який на вашу думку шкідливий.

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