Гороскоп на 9 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають невдачі

Гороскоп на 9 вересня 2019 року, по картах Таро пророкує насичений на неприємності і проблеми день для багатьох знаків Зодіаку.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - П'ятірка кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Не приховуйте свою поразку з перед іншими. Чим чесніше і щиріше ви поведете себе, тим швидше зможете знайти новий грунт під ногами.

ТЕЛЕЦЬ - П'ятірка денаріїв

Вам не вдасться задовольнити свої потреби, і справи підуть, на жаль, зовсім не так, як планувалося. Ви самі неуважно ставилися до своїх справ і своєму власному благополуччю. Якщо ви пройдете цей шлях терпляче і впевнено, то далі перед вами відкриються зовсім нові перспективи.

БЛИЗНЮКИ - Імператриця

Ви приймаєте свої невдачі як належне і потребуєте ніжної любовної турботи. Настав час заявити про свою незалежність. Вам пора подбати про себе, і упевнитися, що ви не позбавляєте себе зручності і спокою.

РАК - П'ятірка мечів

Чи не налаштовуйтесь на спокій. Можливо, вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Якщо ви в цей раз будете готові заступитися за правду і стояти до кінця, то в майбутньому опинитеся позбавлені подібних ситуацій.

ЛЕВ - Палац жезлів

Ця карта говорить про те, що вам необхідно скласти плани і варіанти їх реалізації. Постарайтеся отримати нові знання і почати нову справу. У Палаці жезлів вас чекає пристрасть, активність, енергія. Той, кому в цей день випала ця карта - активно рветься до нових горизонтів, бажає стати на сходинку вище, отримати владу, визнання і популярність

ДІВА - Паж денаріїв

Вам представиться шанс, на який ви можете сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. Реагуйте відразу, коли вам запропонують укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку. Погоджуйтеся - і дайте собі час сповна насолодитися цим.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка жезлів

Можете сміливо зустріти цей день хорошою порцією недовіри до тих, хто вас оточує. Будьте напоготові і не "розкривати" навіть з того боку, звідки не чекаєте небезпеки. Якщо якісь ваші слова або дії в цей день натраплять на несподіваний опір, то краще не наполягати, а відкласти їх до іншого разу.

СКОРПІОН - Маг

Ви повинні зрозуміти, що ви вільний і самостійна людина. Ваше завдання - самостійно приймати рішення. Маг символізує те, що сил у вас вистачить на все. Будьте пильні і обережні і тоді удача буде на вашому боці.

СТРІЛЕЦЬ - Паж мечів

У цей день вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся переходити в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного. Прислухайтеся до неї, і тоді, можливо, для вас багато що проясниться.

КОЗЕРІГ - Вісімка кубків

Вам доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Понеділок стане для вас складним днем, і якщо вас щось засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу. Ви скоро зрозумієте чому і заради чого повинні були розлучитися зі старим.

ВОДОЛІЙ - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте сьогодні нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Не забувайте про свої довгострокові плани. Ви зустрінетеся з доброю жінкою, що володіє великим материнським серцем, і ця зустріч зіграє певну роль у вашій долі.

РИБИ - Шістка мечів

Вас очікують зміни і вам належить щось незвичайне. У цей день ви готуєтеся вступити "на нову землю", і вам дуже страшно. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хтось, хто зможе допомогти вам.

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