Гороскоп на 9 серпня 2019: на кого чекає біда в цей день

Гороскоп на 9 серпня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця принесе багатьом знакам Зодіаку довгоочікуване полегшення. Цей день буде досить легким, але в той же час напруженим. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

Овен

Гороскоп на 9 серпня обіцяє Овнам на подив спокійну п'ятницю. Напевно ви так добре попрацювали в цей тиждень, що справ на останній робочий день практично не залишилося. Так що можете розслабитися і отримати задоволення від життя.

Телець

А ось Тельцям спокій в п'ятницю може тільки снитися. Ні, нічого страшного вас завтра не очікує, але ваше життя буде сповнене сюрпризів. Не обов'язково неприємних, проте краще будьте напоготові.

Близнюки

В останній робочий день тижня Близнюкам варто прислухатися до свого здоров'я. Якщо воно вас хоч трохи турбує, то краще залишіться вдома. Робота не вовк - в ліс не втече.

Рак

Якщо є можливість провести день в компанії друзів - скористайтеся нею. Полежати на дивані ви завжди встигнете, а ось хороший відрив з близькими вас порядком підбадьорить.

Лев

У п'ятницю, 9 серпня, Левам не варто йти на ризик. Тут вас може підстерігати невдача і навіть біда. Щоб не розсьорбувати наслідки - краще відкладіть всі подібні речі на початок наступного тижня, коли зірки будуть до вас більш прихильні.

Діви

Завтра працю Дев нарешті гідно оцінять. Ви так довго намагалися, але в п'ятницю отримаєте заслужену нагороду. Крім того, в п'ятницю ви станете ближче з колегами.

Терези

Завтра в життя Терезів увірветься людина, з яким ви давно вже не спілкувалися. Що з ним робити - вирішувати вам, але є ймовірність великих бід і життєвих перетурбацій.

Скорпіон

У п'ятницю вам, можливо, доведеться прийняти дуже важливе рішення. Але не рубайте зопалу, а гарненько подумайте - ваш буйний темперамент може зіграти з вами злий жарт.

Стрілець

Зірки рекомендують Стрільцям 9 серпня діяти якомога активніше. Завтра буде висока ймовірність успіху. Тому не втрачайте момент і ловіть удачу за хвіст.

Козеріг

Гороскоп на п'ятницю рекомендує Козерогам перестати ховати свої емоції і почати ними ділитися з близькими людьми. Можливі конфлікти, але вони не триватимуть довго.

Водолій

Водоліям варто просто зайнятися запланованими справами і не відволікатися на порожні розмови. Гороскоп обіцяє дуже спокійний день.

Риби

У Риб останнім часом все було не дуже гладко, але не падайте духом. Саме з 9 серпня у людей народжених під цим знаком Зодіаку розпочинається світла смуга.

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