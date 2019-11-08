Гороскоп на 9 листопада 2019: кому не пощастить у суботу

Гороскоп на 9 листопада 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому знаки Зодіаку обіцяють дуже спокійну суботу, а кому можуть загрожувати неприємності? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 9 листопада каже, що в особистому житті Овнів можливі кардинальні зміни. Якщо вони будуть зі знаком "мінус", то краще поставтеся до цього філософськи. Друзі підставлять вам плече.

Телець

Тельці, 9 листопада проявляйте ініціативу і не мовчіть. У цей день у вас у руках є ключі від усіх можливих дверей, тому не втрачайте момент.

Близнюки

У суботу астрологи рекомендують Близнюкам прислухатися до інтуїції. Це може допомогти вам у вирішенні непростих фінансових питань. Ви можете взяти участь у новій прибутковій справі.

Рак

Раки можуть внести в розклад романтичний вечір або дружні посиденьки, оскільки всі справи будуть перероблені дуже швидко. Висока ймовірність несподіваного фінансового бонусу.

Лев

У суботу Левів може накрити ковдрою апатії і байдужості. Однак вийти з цього стану краще якомога скоріше, оскільки так ви можете втратити дуже привабливий життєвий шанс.

Діва

Стандартні і нестандартні ситуації вирішуйте, застосовуючи свій творчий потенціал. Шукайте нові шляхи виходу з обставин, що склалися.

Терези

Астрологи зазначають, що цей день, напевно, стане для вас доленосним. Але про важливу подію вам належить дізнатися дещо пізніше.

Скорпіон

У Скорпіонів триває смуга напруженої роботи. Ви тільки закінчили з однією справою, як беретеся за іншу. Втім, нічого поганого в цьому немає, оскільки у вас усе виходить і ви ловите справжній кайф.

Стрілець

Постарайтеся контролювати своє харчування й уникати калорійних продуктів, інакше плани доведеться міняти через загострення хронічного захворювання.

Козеріг

У суботу Козероги будуть особливо кровожерні і безжальні. У вас може з'явитися наполегливе бажання розправитися з конкурентами прямо тут і зараз. Здається, комусь не поздоровиться.

Водолій

У Водоліїв не найкращий час для виконання професійних завдань. Втім, на те і вихідні, щоб відпочивати. Не завантажуйте себе справами, якщо хочете уникнути помилок.

Риби

Рибам астрологи рекомендують пошукати точки дотику зі співрозмовниками, з якими у вас міг виникнути конфлікт. Так ви знайдете ресурс для того, щоб змінити сформовані відносини в кращу сторону.

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