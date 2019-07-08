Гороскоп на 9 липня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: на кого чекають великі зміни

Гороскоп на завтра, 9 липня 2019 року по картах Таро для всіх знаків Зодіаку приготував ряд сюрпризів. Так, астрологи пророкують, що Овни і Скорпіони зможуть вдало завершити важливі справи, а ось Близнюкам і Водоліям варто побоюватися інтриг, які плетуться за їхніми спинами.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро зроблено із колоди "Універсальний ключ" італійського ілюстратора Девіда Корсі.

Pixabay

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ОВЕН – П'ятірка Жезлів

Овни 9 липня зможуть отримати цінний урок, який допоможе їм впоратися з раніше поставленим завданням. Ви довго боролися з тим, щоб пройти всі щаблі на шляху до мети, і нарешті в спину вам подмухав попутний вітер. Пам'ятайте, що тепер вам потрібно рухатися тільки вперед і не озиратися на минуле, інакше можете допустити помилку.

ТЕЛЕЦЬ – Маг

Гороскоп на завтра для Тельців пророкує їм день, сповнений турбот. Вам доведеться кидатися з боку в бік, щоб встигнути з усіма справами, які навалилися, ніби снігова куля. Але якщо все ретельно розпланувати і не розпорошувати увагу на дрібні перешкоди – зумієте добігти до фінішної межі переможцем.

БЛИЗНЮКИ – Трійка Кубків

Близнюки у вівторок, 9 липня зіткнуться з дрібними проблемами зі здоров'ям. Можливо, ви відчуєте раптову втому, проте не поспішайте впадати у відчай. Вона є ознакою того, що напередодні ви доклали багато зусиль для досягнення бажаного результату, а це завжди винагороджується всесвітом.

РАК – Верховна Жриця

Гороскоп на сьогодні для Раків говорить про те, що настала пора щось кардинально змінити в своєму житті. Це може бути що завгодно: від зовнішності до зміни місця роботи або навіть місця проживання. Пам'ятайте, що навіть найсміливіші і ризиковані кроки можуть допомогти реалізувати мрію всього вашого життя.

ЛЕВ – Дев'ятка Денаріїв

Гороскоп на вівторок застерігає Левів від конфліктів. Ви можете, самі того не бажаючи, образити людину, яка нічого поганого вам не зробила. А виною цьому – ваша принциповість і різкість. Будьте м'якшими, і тоді зможете вибудувати міцний ланцюжок спілкування з корисними людьми.

ДІВА – Трійка Жезлів

Діви 9 липня нарешті зупинять свою гонитву за примарною метою, яку продовжували вже довгий час. Прийшов час стати і перевести дух: ваше від вас нікуди не піде, а витрачаючи занадто багато сил, ви можете пропустити щось важливіше. Намагайтеся не втрачати пильність, але й відпочивати теж треба.

ТЕРЕЗИ – Двійка Мечів

Гороскоп на завтра для Терезів обіцяє їм емоційну бурю, яка дещо виб'є вас зі звичної колії, але при цьому допоможе здорово збадьоритися. Останнім часом Терези нерідко відчували спустошення, але цьому періоду прийшов кінець. У ваше життя увірветься людина, яка переверне все з ніг на голову і заповнить собою всю душевну порожнечу. Залишилося тільки запитати самих себе "ви до цього готові?".

СКОРПІОН – Сонце

Гороскоп на вівторок для Скорпіонів підготував приємний сюрприз і навіть не один. По-перше, ви зможете довести до логічного завершення давно розпочатий процес і при цьому вийдете у фіналі з максимальною вигодою. По-друге, вас чекає приємна зустріч, яка покаже, наскільки ви цінні для оточуючих. Дивіться тільки, щоб від усіх успіхів не запаморочилось у голові.

СТРІЛЕЦЬ – Дев'ятка Кубків

Стрільці, ваш вівторок, як каже гороскоп, пройде нелегко, але при цьому досить ефективно. Ви ризикуєте стати жертвою інтриг, які можуть трохи заплямувати вашу репутацію, однак якщо зумієте вчасно розгледіти свого потенційного кривдника – зможете запобігти його удару і показати, наскільки ви сильний суперник. А вже це точно сприятливо відіграється на вашому майбутньому.

КОЗЕРІГ – Вісімка Жезлів

Гороскоп для Козерогів на сьогодні подарує їм хвилю свіжих відчуттів, за якими вони давно нудьгували. Найімовірніше, вас чекає приємна зустріч з дорогими людьми, а також тепле і щире спілкування з коханими. Проявіть ініціативу й організуйте якийсь захід у тісному колі – це точно піде вам на користь і допоможе скинути неприємний емоційний баласт.

ВОДОЛІЙ – Суд

Водолії в липні зможуть нарешті продовжити робити те, що їм подобається, але раніше обставини перешкоджали цьому. Намагайтеся зробити все, щоб реалізувати навіть найбільш довгострокові плани, інакше застрягнете на одному щаблі, де вам не буде вистачати повітря. Рух – саме те, що для вас зараз необхідно, і чим активніше ви будете йти до мети, тим швидше досягнете її.

РИБИ – Зірка

Гороскоп для Риб говорить про якусь незавершену справу, яке тягне вас назад і не дозволяє перевернути пройдену сторінку життя. Вам потрібно різко, одним впевненим рухом розрубати канати, які сковують і не дозволяють зробити те, про що давно мріяли. Не бійтеся викидати "стару валізу без ручки", побачите, наскільки вам без неї стане легше.

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