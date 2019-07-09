Гороскоп на 10 липня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 10 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: airvent.com.ua

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Овен

Зірки попереджають Овнів: спроба показати свою перевагу або нав'язати свою думку може стати причиною серйозної сварки з коханою людиною. Вам потрібно 10 липня проявити мудрість і терпіння.

Телець

Тельцям 10 липня вдасться розслабитися і відчути внутрішній спокій. До тих, у кого були не найкращі часи, повернуться сили і впевненість у собі. Продумайте план дій на майбутнє, який допоможе значно поліпшити якість життя.

Близнюки

10 липня Близнюкам не варто починати нових справ. Ви ще не дозріли для тієї роботи, яку вам можуть запропонувати.

Рак

Раки, ви можете відчувати серйозні сумніви, що заважають ухвалити якесь важливе рішення. Намагайтеся ретельно зважувати кожен свій крок.

Лев

Гороскоп на 10 липня радить Левам не тиснути на близьких і давати поради тільки тоді, коли про них просять, а не тоді, коли заманеться. Так ви уникнете неприємних ситуацій і розмов, про які потім будете шкодувати.

Діва

Діви, ваше життя дуже сильно змінилося і так, як раніше, вже бути не може. Залиште минуле в минулому.

Терези

10 липня Терезам варто взяти себе нарешті в руки. Зірки закликають припинити сумувати! Через поганий настрій все буде валитися з рук.

Скорпіон

Гороскоп на 10 липня рекомендує Скорпіонам кинути всі сили і енергію на творчі проекти. Зайнявшись роботою, ви відволічетесь від того, що вас хвилює.

Стрілець

10 липня Стрільцям не варто брати кредити і залазити в борги. Потім буде важко повернути ці гроші.

Козеріг

Зірки радять Козерогам 10 липня взяти вихідний і провести його з коханою людиною. Сходіть на прогулянку, в кіно або ж просто повечеряйте разом.

Водолій

10 липня на Водоліїв чекають нові знайомства та романтичні пригоди. Також очікуйте гарних звісток на роботі.

Риби

Рибам 10 липня необхідно не критикувати і не осуджувати інших. Спокійно приймайте інші точки зору — не потрібно завжди і з усіма боротися.

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