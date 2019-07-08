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Гороскоп на 9 липня 2019: кого чекають проблеми

19.4тЧитати матеріал російською

Гороскоп на 9 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Одному зі знаків Зодіаку гороскоп на вівторок радить бути обережнішими з емоціями, а ось декому має вельми пощастити. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Гороскоп на 9 липня 2019: кого чекають проблеми

Pexels.com

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Овен

Гороскоп на 9 липня каже, що Овнам може стати в нагоді допомога рідні або друзів. Здається, ви потрапили в ситуацію, з якої не так просто вибратися. Не соромтеся просити про допомогу –це нормально.

Телець

У вівторок будьте обережнішими з емоціями. Зміни настрою і нуртуюча в вас лють – можуть сильно зашкодити взаєминам із колегами. Втім, якщо вважаєте, що хтось заслужив гарної прочуханки – не стримуйте себе.

Близнюки

Близнюкам цього вівторка потрібно сконцентруватися на справах. Здається, цей завал ризикує перевалити всі мислимі межі і в майбутньому загрожує вам великими неприємностями. Гороскоп каже, що у вашому житті почався дуже напружений період.

Рак

Зірки попереджають Раків про намічені ускладнення на сімейному фронті. Конфлікти можуть виникнути на рівному місці, тому тримайте себе в руках і підбирайте слова особливо ретельно. Подумайте двічі: чи варте воно того?

Лев

Гороскоп на 9 липня каже, що в першій половині дня Леви можуть переживати сильний енергетичний спад, зате ближче до вечора справи почнуть налагоджуватися. Можливо, вам слід провести час до обіду на природі і перезарядити батарейки.

Діва

9 липня Діви будуть схильні до авантюр і азарту. А чому б і ні. Не виключено, що саме так ви зможете зірвати знатний куш. До того ж, зірки у вівторок явно до вас прихильні, тому не тушуйтесь.

Терези

На Терези завтра чекає якась важлива справа, але для успіху в цих починаннях вам знадобиться підтримка когось близького. Ви будете почуватися дуже добре і в емоційному, і в фізичному планах, тому знайте, що 9 липня всі вершини вам по плечу.

Скорпіон

9 липня для Скорпіонів настане важливий життєвий момент. Можливо, ви підете на співбесіду або будете представляти проект, який довго готували – не хвилюйтеся, все пройде добре.

Стрілець

Стрільцям у вівторок краще стежити за кожним своїм кроком. Зірки попереджають, що помилки допущені в цей день можуть привести до дуже неприємних наслідків. Втім, ви досить розумні й обережні, щоб не накосячити.

Козеріг

У Козерогів 9 липня – день гостинності. Є висока ймовірність того, що завтра до вас завалиться натовп гостей, які зметуть усе з холодильника і насмітять у передпокої. Але зате вам буде весело.

Водолій

Гороскоп на 9 липня прогнозує для Водоліїв гарний і насичений позитивними подіями день. На роботі вас будуть хвалити, а вдома любити. Життя прекрасне.

Риби

Зірки пророкують Рибам важливість "другого дихання". Знайдіть у собі сили піднятися після перенесених неприємностей і йти далі – тоді все буде добре.

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